MotoGP: V posledním závodě před letní pauzou se z výhry raduje Quartararo

Do nizozemského závodu královské kubatury se z první pozice vydával Maverick Viňales, kolem nějž se v Assenu objevily spekulace o jeho možném přestupu k Aprilii. Dle španělských médií se Viňales údajně domluvil na rozvázání smlouvy s Yamahou a už příští rok by mohl jezdit u Aprilie. Oficiálně to ovšem ještě potvrzeno nebylo. Pokud k dohodě skutečně došlo, lze očekávat, že by k potvrzení mohlo dojít v následujících hodinách nebo dnech.

Na startu dnešního závodu chyběl Franco Morbidelli. Ital si zranil koleno a v pátek absolvoval operaci. Místo něj do závodu nastoupil Garrett Gerloff.

Po startu závodu, který byl vypsán na 26 kol, se vedení ujal Quartararo. Na druhé místo se zařadil Bagnaia a na třetí Nakagami. Viňales po startu z pole position klesl na čtvrté místo.

Quartararo se v čele dlouho neohřál. Ještě během prvního kola jej překonal Bagnaia. Marc Márquez se po startu z dvacáté pozice během prvního kola dokázal posunout na jedenácté místo.

Ve druhém kole došlo k incidentu mezi Zarcem a Rinsem, Rins musel mimo trať, ale obešlo se to bez pádu. Incident byl vyšetřen a žádný trest nepadl.

Ve třetím kole se Quartararo na chvíli ukázal v čele před Bagnaiou, ale Ital se nedal a hned vzal vedení zpátky.

Dvaadvacet kol před závěrem si Quartararo a Bagnaia opět na chvíli prohodili pozice, ale Bagnaia se znovu rychle vrátil zpět do vedení.

Ani v době, kdy do konce závodu zbývalo 21 kol, se pole nijak netrhalo, jezdci jezdili v dlouhém vláčku za sebou.

Dvacet okruhů před koncem se do čela znovu dostal Quartararo, ale tentokrát už Bagnaia nebyl schopen ihned odpovědět na jeho útok tak, jak tomu bylo v předchozích kolech. Quartararo si tentokrát v čele začal budovat náskok. V první pětce dále byli kromě Quartarara a Bagnaie i Nakagami, Viňales a Zarco.

Na zemi skončil Valentino Rossi. Stroj byl hodně poničený, ale jezdec je v pořádku – odešel po svých.

Šestnáct kol před šachovnicí už Quartararo vedl o více než 2,5 sekundy před Bagnaiou. Za Bagnaiou to ovšem bylo hodně těsné. V závěsu za Italem jelo několik dalších jezdců s minimálními rozestupy. Bagnaia navíc dostal varování na překračování limitů dráhy. Musel si tedy nyní dávat pozor, jinak by mohl dostat „long lap penalty“, což by jej při tak těsných rozestupech vyšlo hodně draho.

V dalším průběhu závodu Quartararo nadále zvyšoval svůj náskok. Bagnaia, Nakagami a Viňales bojovali o druhé místo.

Bagnaia si varování ohledně překračování limitů dráhy nevzal k srdci, takže třináct kol před závěrem dostal trest „long lap“ a přišel o několik pozic. Zhruba v té době upadl Bagnaiův kolega Miller. Australan je naštěstí v pořádku a po nehodě se ještě rozjel.

Viňales dostal varování týkající se překračování limitů dráhy. Nakagami se po incidentu s Mirem propadl o několik pozic. Na druhé místo se dostal Viňales a na třetí Zarco. V první pětce byli v tuto chvíli i Mir a Oliveira.

Deset kol před koncem vedl s náskokem více než 4 sekund Quartararo. Druhý byl jeho kolega Viňales. V těsném sledu za Viňalesem byli Zarco, Mir a Oliveira. Za Oliveirou byla zhruba 1,6 sekund velká mezera a pak následoval Bagnaia.

Osm okruhů před závěrem se Quartararův náskok v čele před Viňalesem snížil na 3,3 s. Na třetí místo se před Zarca dostal Mir. Oliveira držel pátou pozici. Na zemi skončil Iker Lecuona. Jezdec odešel po svých, ale jeho stroj zůstal na dráze. Naštěstí se jej podařilo bezpečně odklidit.

Viňales v dalším průběhu závodu dokázal snižovat Quartararův náskok v čele, nicméně ne tak výrazně, aby měl šanci na něj v závěru závodu zaútočit. Třetí Mir jezdil v době, kdy do konce zbývala čtyři kola, více než 3 sekundy za Viňalesem, takže ani tam se k boji neschylovalo. Nicméně Mir své třetí místo až tak jisté neměl. Zarco a Oliveira byli poměrně blízko něj. Za Oliveirou byla mezera, za níž bojovali Bagnaia, Aleix Espargaro a Marc Márquez.

Do posledního kola najel jako první Quartararo s náskokem více než dvou vteřin před svým kolegou Viňalesem.

Viňales sice o tomto víkendu v Assenu ovládl tři tréninky, kvalifikaci a warm up, ale v závodě jej překonal jeho týmový kolega Quartararo. Francouz díky dnešnímu vítězství navyšuje vedení v šampionátu. Spolu s Quartararem dnes na podium vystoupil již zmíněný Viňales a pak také Mir. Zarco dojel čtvrtý a Oliveira pátý. Šesté místo obsadil Bagnaia. Marc Márquez se po startu z dvacáté pozice probojoval na sedmé místo. Do elitní desítky se dnes vešli i Aleix Espargaro, Takaaki Nakagami a Pol Espargaro.

Další závod se pojede až začátkem srpna v Rakousku.

GP Nizozemska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 174,5 40'35,031 2 Maverick VINALES Yamaha 174,3 2,757 3 Joan MIR Suzuki 174,1 5,76 4 Johann ZARCO Ducati 174,1 6,13 5 Miguel OLIVEIRA KTM 173,9 8,402 6 Francesco BAGNAIA Ducati 173,8 10,035 7 Marc MARQUEZ Honda 173,8 10,11 8 Aleix ESPARGARO Aprilia 173,8 10,346 9 Takaaki NAKAGAMI Honda 173,7 12,225 10 Pol ESPARGARO Honda 173,2 18,565 11 Alex RINS Suzuki 173 21,372 12 Brad BINDER KTM 173 21,676 13 Danilo PETRUCCI KTM 172,6 27,783 14 Alex MARQUEZ Honda 172,4 29,772 15 Enea BASTIANINI Ducati 172,2 32,785 16 Lorenzo SAVADORI Aprilia 171,9 37,573 17 Garrett GERLOFF Yamaha 170,8 53,213 18 Luca MARINI Ducati 169,9 +1'06,791 Neklasifikováni Iker LECUONA KTM 173 8 kol Jack MILLER Ducati 167,8 8 kol Jorge MARTIN Ducati 170,5 12 kol Valentino ROSSI Yamaha 170,3 19 kol

Foto: Václav Duška Jr.