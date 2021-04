MotoGP: V prvním tréninku na Velkou cenu Dauhá byl nejrychlejší Espargaro

Jezdci minulý týden absolvovali Velkou cenu Kataru. Tento týden ještě v Kataru zůstali a v neděli tam pojedou Velkou cenu Dauhá.

V prvním pátečním tréninku zaznamenal nejlepší čas Aleix Espargaro. Jeho nejrychlejší kolo mělo hodnotu 1:54,779. Druhé místo obsadil Alex Rins se ztrátou pouhých 0,060 s. A velmi těsné to bylo i na třetím místě, kde skončil Maverick Viňales. Vítěz minulé GP Kataru dnes na Aleixe Espargara ztratil jen 0,085 s.

Nováček Jorge Martin, který měl velmi dobrý úvod prvního závodu v Kataru, si vedl dobře i v dnešním prvním tréninku, kde zajel čtvrtý nejlepší čas. Franco Morbidelli měl v tréninku technické potíže. Z jezdcova stroje se dokonce dvakrát během tréninku vyvalil dým. Technické potíže Morbidelliho trápily už minulý víkend. Navzdory všem potížím dnes Ital dokázal zajet pátý nejlepší čas. Šesté místo obsadil Morbidelliho krajan Danilo Petrucci.

Dále se umístili Fabio Quartararo, Joan Mir a Stefan Bradl. V elitní desítce je i Takaaki Nakagami. Mimo desítku jsou momentálně například Miller, Bagnaia a Zarco. Posledně jmenovaný to měl s pádem a uzavírá výsledkovou listinu.

V Kataru nyní jezdci a další členové týmů dostávají druhou dávku očkování proti nemoci Covid-19. Někteří ovšem bojují s vedlejšími účinky vakcíny. Například Enea Bastianini má za sebou hodně těžkou noc, kdy mu bylo opravdu hodně špatně a dokonce hrozilo, že nebude moci nastoupit do dnešního tréninku. Nakonec se mu však udělalo výrazně lépe, do tréninku nastoupil a zajel čtrnáctý čas. Někteří jezdci se rozhodli, že si druhou dávku vakcíny raději nechají píchnout až po závodě. To se týká například Rossiho a Morbidelliho.

GP Dauhá - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Aleix ESPARGARO Aprilia 347,2 1'54,779 2 Alex RINS Suzuki 347,2 1'54,839 0,06 3 Maverick VINALES Yamaha 342,8 1'54,864 0,085 4 Jorge MARTIN Ducati 351,7 1'55,019 0,24 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 341,7 1'55,125 0,346 6 Danilo PETRUCCI KTM 345 1'55,263 0,484 7 Fabio QUARTARARO Yamaha 341,7 1'55,303 0,524 8 Joan MIR Suzuki 343,9 1'55,349 0,57 9 Stefan BRADL Honda 349,5 1'55,393 0,614 10 Takaaki NAKAGAMI Honda 347,2 1'55,448 0,669 11 Luca MARINI Ducati 347,2 1'55,454 0,675 12 Pol ESPARGARO Honda 351,7 1'55,507 0,728 13 Alex MARQUEZ Honda 346,1 1'55,597 0,818 14 Enea BASTIANINI Ducati 348,3 1'55,677 0,898 15 Miguel OLIVEIRA KTM 341,7 1'55,770 0,991 16 Brad BINDER KTM 349,5 1'55,846 1,067 17 Valentino ROSSI Yamaha 347,2 1'55,925 1,146 18 Jack MILLER Ducati 350,6 1'55,984 1,205 19 Iker LECUONA KTM 348,3 1'56,023 1,244 20 Francesco BAGNAIA Ducati 348,3 1'56,119 1,34 21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 340,6 1'56,561 1,782 22 Johann ZARCO Ducati 352,9 1'56,743 1,964

Foto: Václav Duška Jr.