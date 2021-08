MotoGP v Rakousku 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 1. místo

Jihoafričan Binder si v Rakousku vyjel svou druhou výhru v královské kubatuře, tu první si zajistil loni v Brně. Binderovi v závěru rakouského závodu vyšel risk, když zůstal na dráze a nezajel si pro motocykl s nastavením do mokra. Jezdci, kteří stroj vyměnili, už Jihoafričana nedohonili a nic na tom nezměnila ani penalizace, kterou Binder po závodě dostal kvůli překračování limitů dráhy. „Bylo to opravdu strašidelné!“ přiznal Binder. „Když jsem viděl, že se blíží déšť, snažil jsem se zjistit, kolik sekund mohu ztratit na kolo, a když ostatní zamířili do boxů, já jsem se rozhodl zariskovat. V prvním kole jsem na to mohl ještě pořádně zatlačit, ale pak už zadní pneumatika začala klouzat, když se snížila teplota. Pak jsem dokonce přišel o karbonové brzdy! Páni, myslím, že dnes nade mnou někdo stál a držel nade mnou ochrannou ruku, protože jsem zažil několik okamžiků, kdy jsem si myslel, že je konec. Tady před fanoušky a při domácím závodě pro KTM a Red Bull jsem měl pocit, že prostě musím zariskovat. Vyhrát dnes bylo opravdu šílené,“ dodal vítěz po nedělním závodě.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Když bylo ještě sucho, jezdil Bagnaia v čele a už byl hodně blízko zisku svého prvního vítězství v MotoGP, nicméně déšť v závěru situaci dost změnil. Bagnaia se nakonec musel smířit s druhým místem. „Dnes jsme opět byli velmi blízko vítězství, ale i tak jsem šťastný!“ sdělil Bagnaia po Velké ceně Rakouska. „Udělali jsme maximum a pracovali jsme opravdu dobře. Situaci jsme zvládli dobře jak na suchu, kdy jsem vedl, tak i na mokrém povrchu. Když jsem viděl první kapky deště, pustil jsem Márqueze před sebe, abych viděl, co udělá, protože jsem nevěděl, jestli mám zajet do boxů vyměnit motorku. Viděl jsem, že mnoho jezdců nezastavilo, a myslel jsem si, že jsem udělal chybu tím, že jsem na výměnu zajel. Po prvním kole na mokrých pneumatikách jsem našel svůj rytmus a dokázal jsem předjet spoustu jezdců, až jsem se nakonec dostal na druhé místo. Zkusíme to znovu! Další závod je v Silverstone a jsem si jistý, že i tam můžeme bojovat o dobrý výsledek!“ řekl Bagnaia dále.

Jorge Martin (Pramac Ducati) – 3. místo

Nováček Jorge Martin startoval v obou rakouských závodech z prvního místa. V prvním závodě, který se jel o týden dříve, si dojel pro výhru a předevčírem, kdy se jel druhý závod, vystoupil Martin na třetí stupínek podia. „Jsem v sedmém nebi,“ radoval se po nedělním závodě Martin. „Po výměně motorky jsem si nemyslel, že bych se mohl dostat na pódium, pak jsem ale začal hodně předjíždět a když jsem přejel cílovou čáru, byl jsem třetí. Jsem velmi hrdý na to, čeho už jsme dosáhli,“ dodal Španěl.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Úřadující šampion si v závěru deštěm ovlivněného závodu nakonec dojel pro čtvrté místo. Nyní je Mir třetí v průběžném pořadí šampionátu, přičemž na svém kontě má stejný počet bodů jako druhý Bagnaia. Na vedoucího muže šampionátu (Quartarara) ztrácejí Bagnaia a Mir 47 bodů. „Dnes jsem absolvoval svou úplně první výměnu motocyklu v závodě a byl to opravdu intenzivní a bláznivý zážitek!“ prozradil Mir. „Snažil jsem se rozhodnout, kdy je nejlepší vyrazit do boxů, zvažoval jsem všechna možná rizika a možný zisk v případě volby suchých nebo mokrých pneumatik a pak se všichni moji nejbližší soupeři rozhodli zajet do boxů, takže jsem jel s nimi. Ukázalo se to jako dobrá volba, protože trať velmi zmokla a klouzala. Poslední část závodu byla docela zábavná a zvláštní, protože si nemyslím, že někdo mohl předvídat výsledky. Bylo to také trochu děsivé, protože všude byli jezdci, všichni na různých pneumatikách, podobnou situaci jsem ještě nezažil. Můj pocit na suchu byl v pořádku, ale neměl jsem tolik trakce jako obvykle a budeme muset zjistit, proč tomu tak bylo. Zpočátku jsem si myslel, že mohu vyhrát, pokud zůstanu na dráze na suchých gumách, ale nebylo by to rozumné rozhodnutí a jsem rád, že si domů přivezu slušné body a důležité čtvrté místo,“ sdělil Mir dále.

Luca Marini (SKY VR46 Avintia) – 5. místo

Pro svůj zatím nejlepší výsledek v královské kubatuře si při Velké ceně Rakouska dojel Luca Marini, který skončil pátý, přičemž v deštěm ovlivněném závěru bojoval o podium. „Řekl bych, že jsme byli blízko historického výsledku,“ sdělil Marini. „Je škoda toho konce, ale jsem šťastný. Byl to víkend, ve kterém jsme dobře pracovali od prvního volného tréninku, první polovinu suchého závodu jsem byl rychlý, cítil jsem se dobře. Bylo pro mě těžké ujet soupeřům, protože jsem na rovinkách trochu ztrácel půdu pod nohama. Potom jsem v dešti zůstal ve střehu a začal počítat, kolik ztratím výměnou stroje. Rozhodnutí zůstat na dráze ale nakonec bylo správné. V posledním kole hustě pršelo, a tak jsem se pokusil bránit těm, kteří měli pneumatiky do deště, a skončil jsem těsně za pódiem. Jsem trochu zklamaný, ale zároveň i spokojený, protože se mi podařilo udržet si klid a v klíčovém okamžiku udělat správné rozhodnutí,“ uzavřel Ital.

