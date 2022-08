MotoGP v Rakousku 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia si připsal třetí vítězství v řadě, což se naposledy u Ducati podařilo Casey Stonerovi v roce 2008. Celkově Bagnaia letos zvítězil už popáté. V průběžném pořadí šampionátu je nyní třetí a na vedoucího Quartarara ztrácí 44 bodů. „Byl to skvělý víkend,“ zhodnotil Bagnaia. „Nejprve jsme nebyli moc rychlí, ale po čtvrtém tréninku jsme našli řešení, díky němuž jsme dokázali být konkurenceschopní v kvalifikaci a konzistentní v závodě. Abychom neriskovali problémy, učinili jsme volbu pneumatik, která nakonec asi nebyla úplně správná, v posledních kolech jsem trochu trpěl, ale nakonec jsme to zvládli. Jsem velmi šťastný a nemůžu se dočkat, až se za čtrnáct dní vrátím na trať a pojedu svůj domácí závod v Misanu,“ řekl dále Bagnaia.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 2. místo

Úřadující šampion dojel v Rakousku do cíle jako druhý. Díky tomu navýšil vedení před Aleixem Espargarem, který je v šampionátu druhý. Nyní Quartararo vede o 32 bodů. „Je škoda, že jsem nezajel dobré první kolo,“ posteskl si po závodě Francouz. „Ale každopádně mám pocit, že jsme dnes dosáhli nejlepšího možného výsledku. K vítězství nám chyběl malý kousek, ale jinak mám ze závodu radost. Mám pocit, že jsme celý víkend bojovali s našimi hlavními konkurenty a hlavně v závodě jsem bojoval jako lev. Dnes jsem po celých 28 kol riskoval na sto procent, ale zároveň jsem byl super soustředěný. Udělal jsem pár chyb a několikrát jsem ztratil předek, nicméně reakční čas a koncentraci jsem dnes měl opravdu na dobré úrovni. Jsem na sebe hrdý! A i když Pecco skončil před námi, dodalo mi to energii do dalších závodů,“ dodal Quartararo.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Miller v Rakousku bojoval o druhé místo s Quartarem a Martinem. Martin nakonec upadl (následně vstal a dojel desátý), Quartararo skončil druhý a Miller třetí. „Z dnešního výsledku jsem nadšený,“ radoval se Miller po závodě. „Hodně jsem na to tlačil, abych zůstal s Peccem (Bagnaiou) až do konce, ale poté, co jsem se ho snažil předjet, zvýšil tempo, na což už jsem já nedokázal reagovat. Ke konci jsem se pak docela trápil s pneumatikami. Tvrdě jsme bojovali s Fabiem a Jorgem o druhé místo a doufal jsem, že je překonáme. Každopádně toto třetí místo je naším druhým v řadě. Cílem je pokračovat v boji o stupně vítězů ve všech nadcházejících závodech. Pro tým je to skvělý okamžik, takže doufám, že v tomto trendu budeme moci pokračovat i v našem domácím závodě v Misanu,“ sdělil dále Miller.

Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) – 4. místo

Těsně pod podiem skončil v Rakousku Luca Marini, pro nějž to je jeho dosavadní nejlepší umístění v královské kubatuře. „Měl jsem podobné tempo jako vedoucí skupina, což mě velmi těší,“ zhodnotil Marini. „Postupujeme, máme velký potenciál a můžeme být konkurenceschopní a bojovat o stupně vítězů v dalších závodech, zejména v Misanu, což je naše domácí GP,“ uzavřel Ital.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 5. místo

Francouz Zarco byl v Rakousku hodně rychlý v trénincích – zajel nejlepší čas ve druhém a ve třetím tréninku. Do závodu pak odstartoval ze šesté pozice. Do cíle dojel jako pátý. „Bylo to jak na houpačce, kvůli mnoha chybám jsem nedokázal dojet v první trojici, ale celkově mohu být s tímto víkendem spokojen. Pocity mám převážně pozitivní, zkusíme to znovu v Misanu,“ sdělil po závodě Zarco.

Foto: Václav Duška Jr.