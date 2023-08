MotoGP v Rakousku 2023: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

V Rakousku na Bagnaiu nikdo nestačil. Úřadující šampion si zajistil pole position, vyhrál sprintový závod, následně se radoval i v hlavním závodě a navýšil vedení v šampionátu. „Upřímně, mám velkou radost,“ radoval se po závodě Bagnaia. „Měl jsem velmi dobrý start, okamžitě jsem se dostal do čela a snažil jsem se vše zvládat co nejlépe. V první fázi jsem se snažil být trochu pomalejší, než byly mé skutečné možnosti. Posledních pár kol bylo pro zadní pneumatiku velmi náročných, protože už neměla žádnou trakci a hodně klouzala. Celý víkend jsme odváděli neuvěřitelnou práci, inženýři a můj tým mi dali vše, co jsem požadoval, a toto je výsledek. Jistě, druhá část sezóny bude nyní velmi těžká, ale budeme se snažit být v klidu a užít si každý okamžik jako o tomto víkendu. Pokud budeme takto pokračovat, budeme mít dobré výsledky,“ dodal Ital.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 2. místo

Binder si na domácí půdě KTM dojel pro druhé místo ve sprintu a na druhém místě skončil i v hlavním závodě. „Od včerejška jsem věděl, že potřebujeme větší přilnavost,“ prozradil Binder. „Dělal jsem ale všechno, co jsem mohl. Snažil jsem se šetřit pneumatiky, kde se dalo. Snažil jsem se ho (Francesco Bagnaia) v první polovině závodu držet, ale v jednu chvíli mi prostě zadní grip řekl sbohem… A já jsem věděl, že musím být chytrý a přivézt motorku do cíle. Tým udělal ze včerejška na dnešek další obrovský krok a já jsem mohl brzdit mnohem později a mnohem tvrději. Máme před sebou ještě kus práce, ale musím jim moc poděkovat. Je úžasné, že se nám podařilo být v Rakousku, tedy na jejich domácí Grand Prix, dvakrát na stupních vítězů,“ řekl dále Binder.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 3. místo

Ve sprintu měl Bezzecchi smůlu, když se hned v úvodu zapletl do hromadné kolize a skončil na zemi. V hlavním závodě už si ale vylepšil náladu třetím místem. „Dnes jsme dopadli mnohem lépe,“ zhodnotil Bezzecchi. „Včera jsem bohužel hned po startu skončil na zemi. Byl jsem z toho hodně smutný, protože jsem si věřil, že bych mohl zajet dobrý závod. Cítil jsem se totiž hodně motivovaný. Tým odvedl skvělou práci. Byl to pro nás opravdu hodně dobrý den. Chtěl bych poděkovat týmu a samozřejmě také Valentinovi (Rossimu), mé rodině a všem, co mě podporují,“ uzavřel Ital.

Foto: Ducati