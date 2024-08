MotoGP v Rakousku 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia v Rakousku vyhrál sprint a následně se radoval i v nedělním závodě. Díky výhrám se opět vrátil do čela šampionátu. Na Martina má nyní náskok pět bodů. „Byl to opravdu těsný závod,“ zhodnotil Bagnaia. „Chtěl jsem se dostat do vedení hned od začátku, protože jsem věděl, že mám dobré tempo. Když jsem viděl, že Martin trochu zpomalil, snažil jsem se udržet stejný rytmus dalších čtyři až pět kol, abych svůj náskok dostal alespoň na 1,5 sekundy. Jakmile se mi to povedlo, bylo to pro mě mnohem snazší. V posledních kolech úroveň přilnavosti hodně klesla. Zadní část klouzala, zvedala motorku na výjezdu ze zatáčky a celkově bylo těžké situaci zvládnout, protože nikdy nevíte, co se může stát. Jsem nesmírně šťastný, protože toto je třetí rok v řadě, kdy jsme vyhráli na Spielbergu. Rád bych poděkoval Ducati za práci, kterou spolu každý den odvádíme,“ prozradil dále Bagnaia.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Jorge Martin si v pátek pořezal palec levé ruky, přesto si v sobotu dokázal vyjet pole position. Ve sprintu i v hlavním závodě si pak dojel pro druhé místo. „Byl to náročný závod,“ přiznal Martin. „Dělal jsem maximum proto, abych dojel Pecca (Bagnaiu). Nyní musíme zanalyzovat naši práci a zlepšit se do příštích závodů,“ dodal Španěl.

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bastianini, který vyhrál závod ve Velké Británii, se podíval na podium i v Rakousku, kde obsadil třetí místo. Třetí místo mu aktuálně patří i v průběžném pořadí šampionátu. „Třetí místo je v souladu s mými očekáváními před závodem,“ sdělil Bastianini. „Ráno ve warm upu i odpoledne v závodě jsem neměl úplně ideální pocit z přední části stroje, což je na této trati klíčové. Snažil jsem se být agresivní a neztratit kontakt s Peccem (Bagnaiou) a Jorgem (Martínem), ale každé kolo jsem ztrácel dvě až tři desetiny sekundy. Rozhodl jsem se raději neriskovat. Se třetím místem ale nakonec mohu být spokojený,“ uzavřel Bastianini.

Foto: motogp.com