MotoGP v Rakousku 2025: Ohlasy z pódia

Marc Márquez si připsal šestou výhru v řadě. Na podium jej tentokrát doprovodili Fermin Aldeguer a Marco Bezzecchi.
Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 1. místo
Marc Márquez sice v Rakousku startoval až z druhé řady, přesto opět vyhrál sprint i hlavní závod. V čele šampionátu už má nyní náskok ve výši 142 bodů. „Jednoznačně jsem zde toužil po vítězství,“ nezastíral Márquez. „Když se mě ve čtvrtek zeptali, jaký je cíl na této trati, řekl jsem, že s červenou motorkou je to vítězství, protože je to motorka, proti které jsem na této trati mnohokrát prohrál. Čekal jsem, že Marco (Bezzecchi) a Pecco (Bagnaia) budou mými hlavními soupeři v dlouhém závodě, protože Alex si musel odpykat trest v podobě dlouhého kola. Už jsme si všimli, že ze všech jezdců Ducati si s opotřebením pneumatik nejlépe poradil Fermín (Aldeguer), takže když jsem viděl jeho jméno na tabuli v boxech, věděl jsem, že musím znovu zabrat. Měli jsme dobré tempo. Jsem spokojený, odvádíme skvělou práci a teď nás čeká Balaton,“ dodal vítěz.
Fermin Aldeguer (Gresini Racing) – 2. místo
Aldeguerovi se v nedělním rakouském závodě velmi dobře dařilo, dokonce i on sám byl ze svého tempa překvapen. „Ani nevím, jak jsem to dokázal,“ divil se Aldeguer. „Jsou dny, kdy se dostanete na trať a všechno funguje perfektně. Hned jsem se cítil skvěle, a čím víc kol jsem měl za sebou, tím rychlejší jsem byl. Byl to krásný a nečekaný závod. Rakousko totiž nikdy nebylo mou nejoblíbenější tratí. Cílem byla první pětka, ale nakonec jsem dokonce i na chvíli pomyslel i na vítězství,“ přiznal dále Aldeguer.
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 3. místo
Bezzecchi vyrážel do rakouského závodu z první pozice. Ve sprintu se na podium nepodíval. V nedělním závodě pak dokonce několik kol vedl, ale nakonec dojel třetí. I třetí místo však Bezzecchiho potěšilo. „Jsem nesmírně spokojený, byl to skvělý závod,“ zhodnotil Ital. „Vzhledem k tomu, jak jsme v pátek začali, je neuvěřitelné, že se nám nakonec podařilo vybojovat pole position a ukončit závodní víkend pódiem. Jsem opravdu spokojený s prací, kterou jsme odvedli společně s týmem. Souboj na čel byl fantastický a dal jsem do toho všechno. Teď se budeme těšit na závod u Balatonu,“ dodal Bezzecchi.
Zdroj: www.ducati.com, www.gresiniracing.com, www.aprilia.com, foto: Ducati