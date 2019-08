MotoGP v Rakousku: Ohlasy prvních pěti v cíli

Andrea Dovizioso (Ducati Team) – 1. místo

Dovi v Rakousku překvapil Márquez předjetím v poslední zatáčce před cílem a raduje se z výhry. „Mám opravdu radost, toto vítězství je pro mě velmi důležité,“ prozradil Dovi po závodě. „V závěru závodu jsem měl dobrou boční přilnavost pravé strany pneumatiky, díky čemuž jsem dokázal učinit předjížděcí manévr v poslední zatáčce. Mým plánem pro závod bylo jet agresivně od samého začátku, ale Márquez byl v tomto ohledu lepší. Hned se snažil nastavit velmi rychlé tempo. Mně se tedy pokaždé podařilo na jeho snažení odpovídat. A myslím, že v závěru závodu měl více opotřebené pneumatiky než já, a právě díky tomu se mi podařilo toto šílené předjetí. Moc děkuji týmu a Ducati, protože vše fungovalo opravdu dokonale,“ radoval se vítěz.



Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 2. místo

Márquez se musel v Rakousku smířit s druhou pozicí. V čele šampionátu má ovšem relativně dost velký náskok, takže se tím zase tolik trápit nemusí. „Jsem šťastný. Chybovali jsmesice ve volbě zadní pneumatiky, hned od začátku jsem viděl, že měkčí pneumatiky mají lepší grip a pak jsem také viděl, že jejich konzistence na konci závodu byla také lepší než naše, přesto všechno jsem se ale pokusil vyhrát. Jsem prostě Marc, takže to musím vždy zkusit! Druhé místo není špatné, v poslední zatáčce mi to dost klouzalo. Dovi odvedl opravdu skvělou práci. Odjíždíme s osmapadesátibodovým náskokem ve vedení šampionátu. Musíme tedy pokračovat takto i nadále. Přestože jsme nebyli v nejlepší formě, dokázali jsme dojet takto a to je pozitivní,“ zhodnotil rakouský závod Márquez.



Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) - 3. místo

Nováček Quartararo si zajistil třetí umístění na podiu v letošním roce, ačkoliv s podiem zrovna v Rakousku nepočítal, protože podle předpokladů neměl okruh Yamaze vyhovovat. „Vůbec jsme nečekali, že zrovna na této dráze bychom mohli dojet na pódiu,“ přiznal mladý Francouz. „Start se mi podařil a když byli Marc s Andreou dlouzí, dostal jsem se před ně. Prvních pět kol ve vedení bylo nejtěžších. S měkkou pneumatikou to byl trochu risk, v závodě jsme se však naučili dost nových věcí a vyplatilo se to. Vím, že se jezdci v čele závodu vždycky snaží vytlačit toho druhého ze stopy nebo tak něco, takže jsem se snažil, abych jim zůstal nablízku pro případ, kdyby k něčemu došlo. Doufám, že s nimi budu moci příště bojovat o vítězství!" věří Quartararo.



Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 4. místo

Rossi v Rakousku na podium nestačil, do cíle dorazil jako čtvrtý. V celkovém pořadí je pátý o bod před týmovým kolegou Viňalesem. „Čtvrté místo je dobrý výsledek po docela dobrém víkendu," zhodnotil Rossi. „Podle papírových předpokladů jsme se měli ve Spielbergu více trápit, ale už v pátek ráno jsme zde byli konkurenceschopnější než v minulosti. Závod byl dobrý, protože jsem v úvodu dokázal vybojovat několik pozic. Bohužel však kluci přede mnou byli o něco rychlejší. Čtvrté místo je dobré. Maverick a Rins se pak také dostali do formy, ale dokázal jsem zůstat před nimi, takže to byl dobrý závod,“ dodal Ital.

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 5. místo

První pětku v Rakousku uzavřel Maverick Viňales. V celkovém pořadí je šestý. Prohodil si pozici s Rossim, který dojel o jedno místo před ním. „Povedl se mi start, ale ve třetí zatáčce jsem se dostal do kontaktu s Jackem Millerem. Museli jsme pak jet trochu zeširoka, což otevřelo dveře dalším jezdcům,“ prozradil po závodě Viňales. „Zkusili jsme úplně jiné nastavení než v jiných závodech, ale dopadlo to jinak, než jsme si mysleli, protože se trať oproti předchozím dnům dost změnila. Nemyslím si, že to bylo nejlepší možné nastavení, ale vybrali jsme si to, protože nám to pomohlo vyřešit některé problémy. Opotřebení pneumatiky byla velké, takže jsem ji velmi rychle zničil. Každopádně mě potěšilo páté místo, protože jsme se oproti minulému roku hodně zlepšili. Budeme i nadále tvrdě pracovat a budeme se snažit najít způsob, jak jet ještě rychleji. Tento víkend byl jen zkušební jízdou. V Silverstone už nechci věnovat příliš mnoho pozornosti tomu, co se stalo v Brně a Rakousku. Je to okruh, který se mi opravdu líbí, a pojedu tam prostě na maximum, “ uzavřel Viňales.

Foto: Ducati