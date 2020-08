MotoGP: V Rakousku vyrazí z pole position Viňales

Maverick Viňales byl sice po pátečních trénincích mimo postup do druhé kvalifikace, v sobotu dopoledne ovšem dokázal na osychající dráze zrychlit natolik, že se stal nejrychlejším jezdcem třetího tréninku a zároveň si zajistil přímý postup do druhé kvalifikace. V druhé kvalifikaci pak zajel nejlepší čas a do rakouského závodu se vydá z pole position. Druhé místo na roštu si zajistil Jack Miller. Fabio Quartararo doplní první řadu. Pro Francouze, který je aktuálně vedoucím mužem šampionátu, je třetí místo jeho letos nejhorším kvalifikačním výsledkem. V obou závodech v Jerezu startoval z pole position a v Brně vyrážel z druhého místa.

Andrea Dovizioso, který dle slov svého manažera na konci roku odchází od Ducati, se do rakouského závodu kvalifikoval jako čtvrtý. Pol Espargaro byl hodně rychlý v trénincích, první a čtvrtý trénink vyhrál, v kvalifikaci skončil pátý. Joan Mir se kvalifikoval na šesté místo.

Sedmým nejrychlejším jezdcem dnešní kvalifikace je Franco Morbidelli, který před týdnem poprvé vystoupil na podium v MotoGP. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Alex Rins a Johann Zarco.

Takaaki Nakagami uzavřel první desítku. Spolu s ním se do čtvrté řady kvalifikovali i Miguel Oliveira a Valentino Rossi.

Místo zraněného Márqueze v Rakousku startuje Stefan Bradl. Němec se do závodu vydá z devatenáctého místa. Michele Pirro, který nahrazuje zraněného Bagnaiu, vyrazí z dvaadvacáté pozice.

Vítěz brněnského závodu – Brad Binder – se dnes v Rakousku kvalifikoval až na sedmnácté místo, takže to bude mít hodně těžké, aby navázal na svůj úspěch z minulého týdne.

Závod MotoGP v Rakousku startuje zítra ve 14:00.

GP Rakouska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Maverick VINALES Yamaha 307,6 1'23,450 2 Jack MILLER Ducati 315,7 1'23,518 0,068 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 305,9 1'23,537 0,087 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 313 1'23,606 0,156 5 Pol ESPARGARO KTM 310,3 1'23,612 0,162 6 Joan MIR Suzuki 307,6 1'23,673 0,223 7 Franco MORBIDELLI Yamaha 305 1'23,719 0,269 8 Alex RINS Suzuki 308,5 1'23,731 0,281 9 Johann ZARCO Ducati 310,3 1'23,828 0,378 10 Takaaki NAKAGAMI Honda 309,4 1'23,872 0,422 11 Miguel OLIVEIRA KTM 310,3 1'23,939 0,489 12 Valentino ROSSI Yamaha 304,2 1'23,995 0,545

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Maverick VINALES Yamaha 2 Jack MILLER Ducati 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 5 Pol ESPARGARO KTM 6 Joan MIR Suzuki 7 Franco MORBIDELLI Yamaha 8 Alex RINS Suzuki 9 Johann ZARCO Ducati 10 Takaaki NAKAGAMI Honda 11 Miguel OLIVEIRA KTM 12 Valentino ROSSI Yamaha 13 Danilo PETRUCCI Ducati 14 Aleix ESPARGARO Aprilia 15 Cal CRUTCHLOW Honda 16 Iker LECUONA KTM 17 Brad BINDER KTM 18 Alex MARQUEZ Honda 19 Stefan BRADL Honda 20 Bradley SMITH Aprilia 21 Tito RABAT Ducati 22 Michele PIRRO Ducati

Foto: Václav Duška Jr.