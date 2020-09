MotoGP v regionu Emilia-Romagna 2020: Ohlasy prvních pěti v cíli

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Do obou závodů v Misanu startoval Maverick Viňales z pole position, ale až v tom druhém se mu podařilo zvítězit. Delší dobu sice Viňales jel druhý, ale když pak několik kol před koncem z prvního místa upadl Bagnaia, ujal se Viňales vedení a dojel si pro výhru. Stal se tak už šestým jezdcem, který v letošním roce dokázal zvítězit. (Zatím se jelo sedm závodů královské kubatury.) „Tento víkend jsme odvedli úžasnou práci a na tento závod jsme se připravili opravdu dobře,“ řekl po závodě Viňales. „Pecco (Bagnaia) byl velmi rychlý a já jsem na to po celou dobu hodně tlačil a zároveň jsem si i snažil šetřit si trochu pneumatiky na posledních deset kol. Pak jsem zabral a myslel jsem si, že dohoním Pecca. A poté, co udělal chybu, jsem se už soustředil jen na to, abych udržel obě kola na zemi, abych nespadl a abych dovezl maximum bodů. Dopadlo to fantasticky! Jsem velmi šťastný. Moje hlava je na tom úplně stejně jako minulý víkend a během posledních závodů, ale právě teď jsme našli nastavení, které je o něco lepší. Vlastně jsem udělal chybu v zatáčce číslo 4. Na začátku jsem hodně tlačil a snažil jsem se vytvořit si náskok. Ale když jsme pak jeli jen ve dvou, bylo to dobré. Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří mě doma podporují. Vědí, že jsme měli v týmu nějaké těžké časy, ale zdá se, že jsme to zvládli, právě teď jsme měli štěstí, a to se počítá. Jsem velmi šťastný a oceňuji veškerou práci týmu. Musíme v tom pokračovat. Rozhodně máme potenciál, “ dodal spokojený Viňales.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 2. místo

Mir vystoupil na podium v prvním i druhém závodě v Misanu, přičemž v tom prvním skončil na třetím místě a nyní si o jednu pozici polepšil, přestože se do závodu vydával až z jedenáctého místa. Ačkoliv (zatím) ještě nevyhrál, je Joan Mir v průběžném pořadí šampionátu na čtvrtém místě se ztrátou pouhých čtyř bodů na vedoucího Doviziosa. „Cítím se moc příjemně, že jsem tady zase na pódiu! Vím, že musím zlepšit své kvalifikační výsledky,“ přiznal jezdec. „Ale každopádně jsem rád, že jsem se dokázal probojovat o pódium, přestože jsem startoval jako jedenáctý. Celou dobu jsem se snažil stáhnout mezeru a zůstat soustředěný, což se vyplatilo. Jsem moc šťastný a opravdu doufám, že se příští víkend v Barceloně budu moci těšit z dalšího dobrého výsledku! “ dodal Mir.

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Mladší z bratrů Espargarových sice v závodě dorazil do cíle jako čtvrtý, ale vlivem penalizace, kterou obdržel Fabio Quartararo, se Espargaro posunul na třetí místo. „Věděli jsme, že riskujeme zadní pneumatiku, ale chtěl jsem si závod opravdu užít,“ přiznal Espargaro. „Také jsem věděl, že se budeme muset vyrovnat s určitým poklesem výkonu, nicméně to přišlo ještě mnohem dříve, než jsme čekali. Ze začátku jsem byl velmi rychlý, nějakou dobu jsem na Mavericka stále tlačil a udržoval jsem se blízko něj. Nakonec jsem chtěl udržet ostatní za sebou a bránit svou pozici a to velké úsilí se vyplatilo. Nakonec jsme to i díky Fabiovu trestu dokázali… Proto se prostě nikdy nevzdávám,“ uzavřel Španěl.

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) – 4. místo

Quartararo sice projel cílem jako třetí, ale obdržel penalizaci 3 sekundy za překračování limitů dráhy. O něco dříve měl Quartararo obdržet varování týkající se překračování limitů, nicméně jezdec tvrdí, že žádné varování neobdržel. Po závodě byl tedy jezdec dost rozzloben kvůli trestu, ale zároveň i spokojený se svým závodním tempem. „Jsem opravdu spokojený se svým závodem, protože je důležité dojet třetí po všech těch víkendech, kdy jsme měli potíže,“ prozradil Francouz. „Dostal jsem ale trest „long lap“, jenže na palubní desce jsem nedostal žádné zprávy ohledně varování týkajícího se překračování limitů trati, takže mě to trochu překvapilo. Vím o třech místech, kde jsem překročil limity trati, ale o těch dalších dvou jsem nevěděl, kde se vlastně staly. Jsem tedy zklamaný z tohoto trestu, ale už se těším do Barcelony. Celkově jsem se svým závodem spokojený, protože jsem měl dobré tempo, a přestože se nám těžko předjíždělo, bojoval jsem až do konce, abych byl na stupních vítězů. Také start byl mnohem lepší, mám pocit, že jsme to hodně vylepšili. Uvidíme, co dokážeme příští víkend v Barceloně,“ řekl dále Quartararo

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) – 5. místo

Portugalský jezdec se do závodu pouštěl až z patnáctého místa, ale nakonec dorazil do cíle jako pátý. „Jsem šťastný. Startovali jsme hodně vzadu, ale dokázali jsme vybojovat několik pozic a také těžit z několika pádů,“ sdělil Portugalec po závodě. „Náš potenciál tam byl, měli jsme velmi dobré tempo, cítil jsem se s motocyklem dobře a neudělal jsem žádné chyby, po celý závod jsem zůstal soustředěný. Podařilo se nám dojet v první pětce, což byl náš cíl od začátku, plus zisk důležitých bodů pro šampionát. Teď jdeme do Barcelony, můžeme si teď vyčistit mysl Myslím, že můžeme mít další dobrý víkend! “ uzavřel Oliveira.

Foto: Václav Duška Jr.