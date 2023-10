MotoGP: V rozhodujícím tréninku se nejlépe dařilo Apriliím, první je Aleix Espargaro

Marco Bezzecchi přicestoval do Indonésie, přestože je jen pár dní po operaci klíční kosti. Lékaři mu povolili nastoupit do prvního tréninku s tím, že po tréninku bude muset na další kontrolu. V prvním tréninku měl Bezzecchi nepříjemný pád, ale naštěstí si nijak nepřitížil. Po tréninku dostal od lékařů svolení k účasti ve zbytku závodního víkendu. A navzdory zranění se Bezzecchimu podařilo v rozhodujícím tréninku zajet třetí nejlepší čas. Nestačil pouze na jezdce Aprilie. Nejlepší čas má dnes na svém kontě Aleix Espargaro, přestože během tréninku havaroval. Druhý skončil jeho kolega Maverick Viňales.

Čtvrté místo obsadil Brad Binder, který v úvodu tréninku upadl poté, co narazil do stroje padajícího Augusta Fernandeze. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Pátý nejlepší čas zajel Jorge Martin. Dále se umístili Marc Márquez, Miguel Oliveira a Fabio di Giannantonio.

Jack Miller dnes v tréninku dvakrát upadl, ale naštěstí je v pořádku a zajel devátý nejlepší čas. Posledním, kdo si zajistil přímý postup do druhé kvalifikace, je Fabio Quartararo.

Úřadující šampion Francesco Bagnaia jezdil v závěru tréninku těsně před Joanem Mirem. V jedné ze zatáček ovšem Bagnaia dostal smyk a vyjel mimo dráhu. V témže místě a téměř ve stejnou chvíli (ale nezávisle na Bagnaiovi) upadl právě zmíněný Joan Mir. Naštěstí mezi touto dvojicí nedošlo ke srážce, takže jsou oba v pořádku. Šance na posun do první desítky si tím ale oba zmínění jezdci zavřeli. Pro Bagnaiu to je poprvé od letošní španělské GP, co bude muset do první kvalifikace.

V úvodu dnešního dne to vypadalo, že o nadcházejícím víkendu konečně nastoupí do závodu všichni pravidelní účastníci letošního šampionátu MotoGP, nicméně Alex Márquez se po prvním tréninku rozhodl nepokračovat. Bolest zlomených žeber je totiž stále příliš silná.

GP Indonésie - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Aleix Espargaro Aprilia 1'30,474 2 Maverick Viñales Aprilia 1'30,628 0,154 3 Marco Bezzecchi Ducati 1'30,644 0,17 4 Brad Binder KTM 1'30,762 0,288 5 Jorge Martin Ducati 1'30,874 0,4 6 Marc Marquez Honda 1'31,106 0,632 7 Miguel Oliveira Aprilia 1'31,199 0,725 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'31,207 0,733 9 Jack Miller KTM 1'31,216 0,742 10 Fabio Quartararo Yamaha 1'31,229 0,755 11 Pol Espargaro KTM 1'31,276 0,802 12 Luca Marini Ducati 1'31,367 0,893 13 Johann Zarco Ducati 1'31,457 0,983 14 Raul Fernandez Aprilia 1'31,500 1,026 15 Franco Morbidelli Yamaha 1'31,561 1,087 16 Francesco Bagnaia Ducati 1'31,635 1,161 17 Takaaki Nakagami Honda 1'31,655 1,181 18 Augusto Fernandez KTM 1'31,806 1,332 19 Joan Mir Honda 1'32,127 1,653 20 Enea Bastianini Ducati 1'32,208 1,734 21 Alex Rins Honda 1'32,426 1,952

Foto: Aprilia