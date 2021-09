MotoGP v San Marinu 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia se do závodu v Misanu vydával z první pozice a ačkoliv se mu v závěru závodu hodně přiblížil Quartararo, dokázal Bagnaia udržet první místo až do konce. Na své druhé vítězství v MotoGP tedy nemusel Bagnaia nijak dlouho čekat – dočkal se jej totiž hned týden po tom prvním. „Byl to další perfektní víkend!“ radoval se po závodě Bagnaia. „Nebyl to ale vůbec lehký závod: Quartararo byl ke konci opravdu silný, ale snažil jsem se zůstat co nejvíce konzistentní. Získat další vítězství je pro nás důležité, a to, že to bylo zrovna tady, na naší domácí dráze, před tolika fanoušky a těmi, kteří mě mají rádi, to je ještě speciálnější. Na oslavu nemáme moc času, protože v úterý a ve středu tu ještě budeme dva dny testovat, ale aspoň teď si chci chvíle užít tento úspěch,“ řekl dále Francesco Bagnaia zvaný Pecco.

Fabio Quartararo (Monster Yamaha Energy MotoGP) – 2. místo

Vedoucí muž šampionátu v Misanu dojel druhý. Jeho náskok v čele šampionátu je nyní 48 bodů a do konce už zbývají jen čtyři závody. „V posledním kole jsem přemýšlel o tom, že bych předjel Pecca (Bagnaiu), ale jel úžasně,“ přiznal Quartararo. „Zkoušel jsem všechno. Abych byl upřímný, dnes jsem dokonce ani moc nemyslel na šampionát. Měl jsem několik okamžiků, kdy mi málem ujel předek, málem z toho byla nula, ale nakonec si z Misana vezeme dvacet bodů, což je velmi pozitivní. Nemůžu se dočkat, až zde budu pozítří testovat,“ prozradil Quartararo v neděli. „Čeká nás několik zajímavých věcí. Jsou před námi čtyři závody a já mám náskok téměř dvou vítězství. Myslím, že je to docela pěkné. Mám z toho velkou radost a jistě si dokážete představit, jak jsem šťastný, že zůstalo sucho. Cítím se dobře. V loňském roce bylo mou slabou stránkou to, že jsem o šampionátu příliš přemýšlel, ale dnes to bylo naopak: moc jsem o tom nepřemýšlel. Byl jsem dost na limitu a jsem šťastný. Můj táta mi v cíli řekl, že jsem dnes jel jako šampion, čehož si moc cením. Uvidíme, co dokážeme v druhém závodě v Misanu. Myslím, že to bude zábava, protože dnes to byl jeden z nejzábavnějších závodů, jaké jsem kdy absolvoval. Moje tempo bylo hodně dobré a já jsem se dostal hodně blízko,“ dodal Francouz.

Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) – 3. místo

Své první umístění na podiu v královské kubatuře si dnes vyjel Enea Bastianini, který je v MotoGP teprve prvním rokem. „Byl to neočekávaný výsledek, ale od dnešního rána jsem si myslel, že je to možné, protože jsem si byl vědom toho, že se mi bez potíží daří zajíždět dobré časy na kolo,“ prozradil mladý Ital těsně poté, co poprvé v královské kubatuře vystoupil na podium. „Dokázali jsme na motorce najít dobré nastavení a já si to mohl užívat. V polovině závodu jsem se cítil opravdu dobře, a když jsem předjel Millera, stále jsem udával tempo. Věděl jsem, že mám před sebou Quartarara s Bagnaiou a chtěl jsem se na ně pokusit zaútočit, ale už jsem byl dost na hraně. Jsem velmi spokojený s touto třetí pozicí a je skvělé, že se to podařilo zrovna v Misanu,“ uzavřel jezdec.

Marc Marquez (Repsol Honda Team) – 4. místo

Bývalý šampion Márquez si v neděli v Misanu po startu ze sedmé pozice dojel pro čtvrté místo. „S naším dnešním výkonem jsem velmi spokojený, protože, upřímně řečeno – tento výsledek jsem nečekal!“ přiznal po závodě Márquez. „Zpočátku jsem byl klidný a nejel jsem příliš rychle, ale kousek po kousku jsem zvyšoval rychlost a moje pocity se zlepšovaly. Klíčovým bodem bylo zachovat klid v prvním kole a přitlačit na konci. Na závěrečnou část závodu jsem docela hrdý, protože jsem měl za sebou Mira. V tréninku to bylo trochu jiné, tam jsem následoval já jeho, ale v závodě jel za mnou a také jsme předjeli Jacka. V posledním kole jsem neměl pocit, že bych mohl bojovat, ale Mir a Miller jeli zeširoka, díky čemuž jsem dostal šanci! Bylo to pěkné a teď se musíme připravit na dvoudenní test, který bude velmi důležitý,“ dodal bývalý šampion.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 5. místo

Jako pátý sice v Misanu cílem projel Joan Mir, ale kvůli překročení limitů dráhy v posledním kole byl odsunut o jedno místo vzad. Páté místo tedy nakonec získal Jack Miller. „Po dobrém startu jsem bohužel začal cítit nějaké vibrace vzadu, které mi nedovolily udržet stejné tempo až do konce,“ prozradil Miller po závodě. „Je to škoda, protože jsem se cítil opravdu dobře, když jsem byl v prvních kolech druhý za Peccem (Bagnaiou) a mohl jsem si budovat náskok před soupeři. Poté, po první části závodu, jsem začal kvůli těmto vibracím dost trpět. Projel jsem zatáčku zeširoka a snažil jsem se ze všech sil, abych neztratil příliš mnoho pozic. Nyní se snažíme jít dál a soustředit se na dva dny testování, které zde v Misanu budeme mít v úterý a ve středu. Gratuluji Peccovi k dalšímu mimořádnému vítězství,“ uzavřel Australan.

Foto: Lukasz Swiderek, Mirco Lazzari