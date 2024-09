MotoGP v San Marinu 2024: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Gresini Racing) – 1. místo

Marc Márquez, který začátkem září v Aragonii přerušil 1043 dnů dlouhé čekání na výhru, si hned o týden později v Misanu připsal další výhru. „Ty kapky deště nám hodně pomohly,“ přiznal Márquez po závodě. „Možná se Fausto (Gresini) na nás díval z nebe a podal nám tímto způsobem pomocnou ruku. Řekl jsem si, že nemám co ztratit a dal jsem do toho tedy všechno. Upřímně řečeno, nikdy bych si takhle brzy nejel měnit motorku. Kdyby ještě pár kol pršelo, tak možná... Rozhodl jsem se řídit instinktem domácích jezdců, kteří zůstali na trati. Nedokážu říct, jestli se tímto pro nás znovu otevírá šance na boj o šampionát, ale rozhodně bychom rádi pokračovali v tomto duchu,“ sdělil dále vítěz.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Bagnaia sice přijel do Misana s bolestivě pohmožděným krkem a ramenem, navzdory tomu ale dokázal dokončit závod na druhém místě. Navíc se mu podařilo snížit Martinův náskok v čele šampionátu. Nyní je dělí sedm bodů. Jorge Martin se totiž v závodě rozhodl pro výměnu stroje krátce poté, co na okruhu začalo pršet, nicméně déšť zase rychle přestal, takže Martin musel ještě jednou do boxů. Kvůli nesprávně zvolené taktice skončil Martin až na patnácté pozici. „Druhé místo je za těchto podmínek maximum, v co jsme mohli doufat,“ přiznal Bagnaia po závodě. „Jakmile začalo pršet, viděl jsem, jak Franco (Morbidelli) upadl. Rozhodl jsem se tedy jet více na jistotu, zatímco Marc (Márquez) byl nakonec odvážnější. Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych se udržel těsně za ním, dokonce jsem se v zatáčce ‚Curvone‘ několikrát pokusil dostat před něj, ale nepodařilo se mi to. Když jsem v posledních kolech zjistil, že Enea (Bastianini) už na mě ztrácí více než tři sekundy, trochu jsem ztratil koncentraci. Možná v tom hrál roli i fakt, že nejsem v ideální kondici,“ prozradil dále Bagnaia.

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bastianini byl jedním z jezdců, které v Misanu potrápily žaludeční potíže, ale na rozdíl od Mariniho a Mira byl Bastianini schopen nastoupit do závodu a dokonce si i dojel pro třetí místo. „Byl to do jisté míry zvláštní závod, ale bavil mě,“ zhodnotil Bastianini. „Na začátku závodu jsem si nebyl úplně jistý, jak mi to půjde, protože jsem měl ráno nějaké žaludeční potíže, ale nakonec mě to neovlivnilo. Jakmile začalo pršet a Franco (Morbidelli) upadl, přemýšlel jsem, co si můžu dovolit, abych své snahy nepřehnal. Pokušení zajet do boxů na výměnu motorky tam sice bylo, ale naštěstí jsem se rozhodl zůstat na trati. Ke konci jsem cítil pokles přilnavosti. Nakonec jsem ale rád, že jsem před domácím publikem skončil na stupních vítězů. Rád bych poděkoval týmu a fanouškům za veškerou podporu, kterou mi poskytli,“ dodal Ital.

Foto: Gresini Racing