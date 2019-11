MotoGP v Sepangu 2019: Ohlasy prvních pěti v cíli

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

V Austrálii Viňales dlouho vedl, v posledním kole jej předjel Márquez, Viňales následně upadl a do cíle nedojel. V Malajsii už však dokázal své tažení dotáhnout až do vítězného cíle a na své konto si tak připsal druhé vítězství letošního roku. „Byl to neuvěřitelný závod,“ řekl spokojený Viňales. „Celý víkend jsme se na závod připravovali opravdu velmi dobře. Po prvním kole jsem cítil, že mám velký potenciál. Pak jsem se ujal vedení a neustále jsem na to tlačil, tlačil a tlačil. Upřímně řečeno, jsem opravdu moc šťastný. Odvedli jsme dobrou práci. Je škoda toho, co se stalo v Austrálii, protože to byl závod, kde jsem cítil, že mám také velký potenciál, ale být prvním tady, je také úžasné. Chtěl bych věnovat tento závod Munandarovi, jezdci, který včera zahynul. Byl mým oblíbeným v Idemitsu Asia Talent Cupu. Upřímnou soustrast celé jeho rodině, “ dodal po závodě Viňales.



Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 2. místo

Marc Márquez měl v Malajsii hodně velký pád v kvalifikaci. Po nehodě byl dost potlučený a navíc musel startovat až z jedenáctého místa, ale nakonec dokázal dojet do cíle jako druhý, takže stále platí, že ve všech závodech kromě Austinu letos Márquez dojel první nebo druhý. Díky zisku druhého místa v Malajsii Márquez překonal rekord Jorgeho Lorenza v počtu získaných bodů za jednu sezónu MotoGP. Lorenzo v roce 2010 získal za sezónu 383 bodů, Márquez má nyní 395. „Byl to neuvěřitelný závod a fantastické první kolo,“ radoval se Márquez. „Možná to byl nejlepší první kolo mé kariéry, společně s Mugellem z roku 2015 - včera jsem se díval na video, abych viděl, jak jsem to tenkrát udělal. Bylo to velmi pěkné první kolo, ale v během tří kol se pneumatika hodně zhoršila a navíc jsem ztratil dost času s Millerem. Viñales byl dnes rychlejší než my. Našim cílem bylo pódium. Snažil jsem se udělat totéž co na Phillip Islandu, tedy držet se za ním, ale rozdíl byl už příliš velký, více než vteřina, navíc jsem udělal chybu, která mě ještě více zbrzdila. Ze závodu mám samozřejmě radost, ale ani si nedokážete představit, jak moc se raduji z titulu svého bratra. Opravdu si to zaslouží. Je to fantastický den, ale musíme si vzpomenout i na Munandara, mladého a talentovaného jezdce, který bohužel včera zahynul. Posílám velké objetí jeho rodině a přátelům,“ řekl dále Márquez.







Andrea Dovizioso (Ducati Team) - 3. místo

Dovi to v závěru závodu neměl jednoduché, Rossi a Rins totiž jezdili těsně za ním, ale nakonec se Dovimu podařilo udržet je za sebou. „Jsem velmi potěšen, protože tohle byl nejrychlejší závod, jaký jsme kdy v Sepangu na suchu zajeli, takže s tímto výsledkem musíme být spokojeni,“ zhodnotil Dovi. „Věděli jsme, že pokud dobře odstartujeme, budeme moct bojovat o dobrý výsledek, ale bohužel v závodě jsem neměl stejný pocit jako v trénincích: pneumatiky se hodně rychle horšily, takže jsem nebyl schopen držet se s Viñalesem a Marquezem . Je to škoda, protože jsem doufal, že to půjde, ale každopádně mám radost z tohoto podia,“ uzavřel Dovi.



Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 4. místo

Rossi v Malajsii bojoval o podium, ale o pár desetin mu uniklo. Do cíle dojel jako čtvrtý. „Měl jsem dobrý start, ale na první rovince mě někteří jezdci předjeli,“ sdělil Rossi po závodě v Malajsii. „Pak už jsem byl velmi konkurenceschopný. Podařilo se mi zajet nejrychlejší kolo závodu, nový rekord a podařilo se mi i několik předjetí. Nakonec jsem se přiblížil Doviziosovi. Společně s Doviziosem jsme si dobře zabojovali. Bylo to velmi pěkné. V zatáčkách jsem byl o něco lepší, ale Dovizioso byl zase rychlejší na rovinkách. Doufal jsem, že v posledních kolech dokážu být rychlejší, ale nešlo to. V zatáčkách jsme rychlejší, ale je také pravda, že při zatáčení více zatěžujeme pneumatiky. Nakonec jsem nebyl tak rychlý jako na začátku, ale jsem šťastný, protože degradace pneumatik byla menší než obvykle. Nakonec jsem spokojený, protože jsem o víkendu jezdil dobře a naučil jsem se pár věcí. Pracujeme na vylepšení a snažíme se využít všechen potenciál M1. Nakonec se mi podařilo udržet Rinse za sebou, ale je mi velmi líto, protože jsem nedosáhl na pódium, pak bych byl ještě šťastnější. Nyní uděláme maximum ve Valencii, “ slibuje Rossi.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 5. místo

Rins bojoval s Rossim a Dovim o poslední stupínek podia, ale nakonec se musel smířit s pátým místem. „Byl to opravdu náročný závod, protože bylo hodně horko a vlhko, ale každopádně jsem se snažil dělat maximum,“ sdělil Rins po závodě. „Na začátku závodu jsem cítil nedostatek trakce, ale po chvíli se to zlepšilo a nakonec jsem dokázal dohnat Valentina a Doviho. Nakonec nebylo možné je předjet, ale stále jsem rád, že jsem vybojoval páté místo. Opravdu se těším na Valencii, doufám, že si tam závod užijeme, “ dodal Španěl.

Foto: Yamaha