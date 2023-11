MotoGP v Sepangu 2023: Ohlasy z podia

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Pár dnů poté, co představitelé Ducati připustili, že by si Enea Bastianini příští rok mohl prohodit místo s Martinem, který letos bojuje o titul, dojel si Bastianini pro svou první výhru v letošním roce. Zároveň se jedná o jeho první výhru u továrního týmu Ducati Lenovo. „Je fantastické vyhrát po tak těžkém období,“ radoval se vítěz. „Dnes jsem nechtěl nic jiného, chtěl jsem jen vyhrát, zbytek mě nezajímal a věděl jsem, že to zvládnu. V závodě jsem jel od začátku jako v kvalifikaci, udržoval jsem náskok, ale byl jsem úplně na limitu a nemohl jsem už do toho dát nic víc. Nakonec je z toho vítězství. Tento víkend jakoby ve mně něco explodovalo. Zase si to tu užívám. Jedním z klíčů je jistě to, že jsme upravili strategii brzdění. Změnilo se také to, že nedělám neustále chyby při brzdění, což se donedávna stávalo v každém kole,“ sdělil dále Bastianini.

Alex Márquez (Gresini Racing) – 2. místo

Mladší z bratrů Márquezových si v Malajsii dojel pro výhru ve sprintu. V hlavním závodě na výhru nedosáhl. Skončil na druhém místě. „Snad jedinou chybou bylo, že jsem na Eneu nezaútočil hned na začátku,“ zhodnotil Alex. „Dnes byl (Bastianini) opravdu rychlý. Byl to fantastický víkend. Ještě potřebujeme něco málo k tomu, aby to bylo dokonalé, ale ještě máme dva víkendy na to, abychom to zkusili. Ze Sepangu odjíždíme s dobrými pocity a chceme se i nadále zlepšovat,“ dodal Španěl.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bagnaia přijel do Malajsie s náskokem 13 bodů před druhým Martinem a odjíždí s čtrnáctibodovým náskokem. „Dnes bylo velmi důležité dojet před Jorgem,“ řekl po závodě Bagnaia. „Nebylo to ale snadné. Po naší bitvě jsem se snažil ještě dohnat další dva kluky, ale bylo to velmi riskantní. Jakmile jsem byl blízko Alexe, hodně mi klouzala přední pneumatika. Rozhodl jsem se tedy na jistotu dojet závod a získat body. Jsem ale se vším velmi spokojený, dokázali jsme být konkurenceschopní od začátku víkendu a poprvé od Barcelony jsem startoval z pole position. Nyní se přesuneme do Kataru, což je další trať, kde obvykle bývám rychlý. Tam to bude stejné. Opět bude potřeba bojovat jako dnes a vydat ze sebe maximum,“ uzavřel Bagnaia.

Foto: Pramac Racing