MotoGP: V sobotu dopoledne se na první místo vrátil Marc Márquez

Marc Márquez se v sobotu dopoledne vrátil na první místo. Pedro Acosta zajel druhý nejlepší čas. První trojku uzavřel Fabio di Giannantonio.
Včera odpoledne zajel nejlepší čas Pedro Acosta. Marc Márquez se tehdy musel smířit s druhým místem. V sobotu dopoledne si ovšem Španělé pozice opět prohodili. V posledním tréninku zajel nejlépe Marc Márquez. Pedro Acosta skončil druhý. První trojku tentokrát zkompletoval Fabio di Giannantonio.
Fermin Aldeguer, který minulý týden v Rakousku dojel na stupních vítězů, také pokračuje v dobrém tempu. Dnes dopoledne byl čtvrtý. První pětku tentokrát uzavřel Marco Bezzecchi, jemuž se včera příliš nedařilo. V pátečním odpoledním tréninku se Bezzecchi nedokázal probojovat ani do první desítky, takže bude muset nastoupit do první kvalifikace.
Šestý nejlepší čas dnešního dopoledne má na svém kontě Enea Bastianini. Za Italem se seřadili Joan Mir, Brad Binder a Alex Márquez. Posledně zmíněného ovšem čeká trest. Zítra se bude muset Alex na startovním roštu posunout o tři místa vzad. Stejný trest jako Alex Márquez po včerejšku obdržel i Jack Miller, který se stejně jako mladší z bratrů Márquezových v odpoledním tréninku pohyboval příliš pomalu v blízkosti závodní stopy.
Francesco Bagnaia se ani dnes dopoledne nedostal do tempa. Včera se Ital pohyboval mimo první desítku a stejně tomu tak bylo i dnes dopoledne.
GP Maďarska - MotoGP, 2. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|01'37,355
|
|2
|Pedro Acosta
|KTM
|01'37,363
|0,008
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'37,484
|0,129
|4
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'37,846
|0,491
|5
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'37,886
|0,531
|6
|Enea Bastianini
|KTM
|01'37,912
|0,557
|7
|Joan Mir
|Honda
|01'37,922
|0,567
|8
|Brad Binder
|KTM
|01'37,951
|0,596
|9
|Alex Marquez
|Ducati
|01'38,034
|0,679
|10
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'38,101
|0,746
|11
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'38,136
|0,781
|12
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'38,136
|0,781
|13
|Luca Marini
|Honda
|01'38,163
|0,808
|14
|Pol Espargaro
|KTM
|01'38,168
|0,813
|15
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'38,211
|0,856
|16
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'38,214
|0,859
|17
|Johann Zarco
|Honda
|01'38,458
|1,103
|18
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'38,489
|1,134
|19
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'38,589
|1,234
|20
|Alex Rins
|Yamaha
|01'38,631
|1,276
|21
|Jack Miller
|Yamaha
|01'38,637
|1,282
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati