MotoGP: V sobotu dopoledne se na první místo vrátil Marc Márquez

Michaela Neumannová
23. srpna 2025

Marc Márquez se v sobotu dopoledne vrátil na první místo. Pedro Acosta zajel druhý nejlepší čas. První trojku uzavřel Fabio di Giannantonio.

Včera odpoledne zajel nejlepší čas Pedro Acosta. Marc Márquez se tehdy musel smířit s druhým místem. V sobotu dopoledne si ovšem Španělé pozice opět prohodili. V posledním tréninku zajel nejlépe Marc Márquez. Pedro Acosta skončil druhý. První trojku tentokrát zkompletoval Fabio di Giannantonio.

Fermin Aldeguer, který minulý týden v Rakousku dojel na stupních vítězů, také pokračuje v dobrém tempu. Dnes dopoledne byl čtvrtý. První pětku tentokrát uzavřel Marco Bezzecchi, jemuž se včera příliš nedařilo. V pátečním odpoledním tréninku se Bezzecchi nedokázal probojovat ani do první desítky, takže bude muset nastoupit do první kvalifikace.

Šestý nejlepší čas dnešního dopoledne má na svém kontě Enea Bastianini. Za Italem se seřadili Joan Mir, Brad Binder a Alex Márquez. Posledně zmíněného ovšem čeká trest. Zítra se bude muset Alex na startovním roštu posunout o tři místa vzad. Stejný trest jako Alex Márquez po včerejšku obdržel i Jack Miller, který se stejně jako mladší z bratrů Márquezových v odpoledním tréninku pohyboval příliš pomalu v blízkosti závodní stopy.

Francesco Bagnaia se ani dnes dopoledne nedostal do tempa. Včera se Ital pohyboval mimo první desítku a stejně tomu tak bylo i dnes dopoledne.

GP Maďarska - MotoGP, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marc Marquez Ducati 01'37,355  
2 Pedro Acosta KTM 01'37,363 0,008
3 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'37,484 0,129
4 Fermin Aldeguer Ducati 01'37,846 0,491
5 Marco Bezzecchi Aprilia 01'37,886 0,531
6 Enea Bastianini KTM 01'37,912 0,557
7 Joan Mir Honda 01'37,922 0,567
8 Brad Binder KTM 01'37,951 0,596
9 Alex Marquez Ducati 01'38,034 0,679
10 Jorge Martin Aprilia 01'38,101 0,746
11 Miguel Oliveira Yamaha 01'38,136 0,781
12 Ai Ogura Aprilia 01'38,136 0,781
13 Luca Marini Honda 01'38,163 0,808
14 Pol Espargaro KTM 01'38,168 0,813
15 Fabio Quartararo Yamaha 01'38,211 0,856
16 Franco Morbidelli Ducati 01'38,214 0,859
17 Johann Zarco Honda 01'38,458 1,103
18 Francesco Bagnaia Ducati 01'38,489 1,134
19 Raul Fernandez Aprilia 01'38,589 1,234
20 Alex Rins Yamaha 01'38,631 1,276
21 Jack Miller Yamaha 01'38,637 1,282

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati

