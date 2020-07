MotoGP: V sobotu dopoledne zajel nejlépe Quartararo

Po pátečních trénincích byl Fabio Quartararo v kombinovaném pořadí až na patnáctém místě, takže neměl zajištěn postup do druhé kvalifikace. Dnes dopoledne se to ovšem změnilo a Quartararo se díky rekordnímu času (1:36,806) dostal na první pozici. Do konce tréninku už jej nikdo nedokázal překonat. V závěru se mu nejblíže dostal Jack Miller, který byl o 0,052 s pomalejší a zařadil se na druhé místo. Třetí nejlepší čas zaznamenal Joan Mir.

Úřadující šampion Marc Márquez je tentokrát mimo první trojici. Obsadil čtvrté místo. Na prvních čtyřech místech jsou tedy jezdci se stroji čtyř různých značek. První pětku doplnil Maverick Viňales. Šestý čas zajel Cal Crutchlow.

Na dalších pozicích se seřadili Franco Morbidelli a Valentino Rossi. Do druhé kvalifikace postupují i Francesco Bagnaia a Andrea Dovizioso.

Kromě Lecuony se dnes dopoledne dokázali zlepšit všichni jezdci.

GP Španělska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 288 1'36,806 2 Jack MILLER Ducati 294,2 1'36,858 0,052 3 Joan MIR Suzuki 290,3 1'36,908 0,102 4 Marc MARQUEZ Honda 291,8 1'37,029 0,223 5 Maverick VINALES Yamaha 290,3 1'37,046 0,24 6 Cal CRUTCHLOW Honda 291,1 1'37,099 0,293 7 Franco MORBIDELLI Yamaha 286,4 1'37,112 0,306 8 Valentino ROSSI Yamaha 285,7 1'37,130 0,324 9 Francesco BAGNAIA Ducati 292,6 1'37,171 0,365 10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 295,8 1'37,185 0,379 11 Pol ESPARGARO KTM 291,8 1'37,223 0,417 12 Alex RINS Suzuki 290,3 1'37,307 0,501 13 Danilo PETRUCCI Ducati 292,6 1'37,363 0,557 14 Takaaki NAKAGAMI Honda 288,7 1'37,462 0,656 15 Johann ZARCO Ducati 291,8 1'37,629 0,823 16 Brad BINDER KTM 288,7 1'37,655 0,849 17 Aleix ESPARGARO Aprilia 290,3 1'37,701 0,895 18 Tito RABAT Ducati 288 1'37,749 0,943 19 Alex MARQUEZ Honda 292,6 1'37,761 0,955 20 Iker LECUONA KTM 287,2 1'37,783 0,977 21 Miguel OLIVEIRA KTM 291,1 1'38,071 1,265 22 Bradley SMITH Aprilia 289,5 1'38,229 1,423

Foto: Václav Duška Jr., Lukasz Swiderek