MotoGP v Teruelu: Ohlasy prvních pěti v cíli

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 1. místo

Devátého vítěze letošního roku jsme se v Teruelu nakonec nedočkali. Franco Morbidelli si dojel pro své druhé vítězství ve třídě MotoGP a v průběžném pořadí šampionátu se díky tomu posunul na čtvrté místo před Doviho, který se na okruhu MotorLand Aragon dost trápil. „Mám velkou radost z tohoto vítězství; je to trochu jiné, než když jsem vyhrál v Misanu,“ prozradil Ital. „Je to výsledkem tvrdé práce, kterou tým odvedl; odvedli opravdu neuvěřitelnou práci, abychom získali toto vítězství. Motorka byla během závodu perfektní, cítil jsem se skvěle a musel jsem se soustředit na to, abych motorku dopravil do cíle v co nejkratším možném čase. Toto vítězství je pro ně, pro můj tým. Bez jejich práce by to nebylo možné, takže děkuji. Nyní ztrácíme jen 25 bodů na čelo šampionátu, což znamená, že do posledních tří letošních závodů musíme jít super agresivně,“ dodal vítěz.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 2. místo

O týden dříve Rins na okruhu MotorLand Aragon zvítězil, tentokrát ovšem nestačil na Morbidelliho, takže si nakonec druhé vítězství v řadě za sebou nepřipsal. „Samozřejmě jsem dnes doufal, že znovu zvítězím, ale další pódium je stejně úžasný pocit,“ přiznal Rins po závodě v Teruelu. „Dnes bylo opravdu těžké bojovat s Francem, byl velmi silný a měl dobrý start. Byl jsem spokojený s výběrem pneumatik, ale v průběhu závodu jsem cítil pokles přilnavosti. Věděl jsem, že mám před Joanem náskok, takže jsem se držel v klidu a dojel jsem na druhém místě. Jsem opravdu rád, že Joan dojel na třetím místě, protože to pro Suzuki znamená další skvělý den, kdy jsme oba opět na pódiu! Joan je dost konzistentní, ale i já se cítím každým závodem lépe a lépe, takže uvidíme, co se může stát v příštích několika závodech. Jsem opravdu rád, že jsem na MotorLandu opět dojel na pódiu! “ radoval se Španěl.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 3. místo

Stále platí, že Joan Mir zatím ještě ani jednou nevyhrál závod královské kubatury, nicméně díky konzistentním výsledkům je nyní v čele šampionátu. Před druhým Quartararem, kterému se na aragonské dráze nedařilo, má nyní Mir náskok 14 bodů. „Dnes jsem se cítil dobře, ale v posledních kolech závodu jsem nebyl schopen dohnat ztrátu – měl jsem sice stejnou rychlost jako Alex a Franco, ale nedokázal jsem je dohnat,“ sdělil Mir. „Je to trochu škoda, nicméně vždy je těžké startovat ze zadních pozic na roštu, ztratil jsem čas při předjíždění ostatních jezdců. Přesto všechno jsem rád, že jsem dnes posbíral body a jsem spokojený, protože mým cílem bylo pódium. Věděl jsem, že je třeba udržet si vedení šampionátu, takže jsem rád, že se mi to podařilo. V příštích třech závodech udělám maximum,“ řekl dále Mir.

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) – 4. místo

„Bramborovou“ medaili tentokrát vybojoval Pol Espargaro. Oproti prvnímu aragonskému závodu si ovšem Espargaro polepšil. O týden dříve byl až dvanáctý. „Jsem mnohem šťastnější než minulý týden, tohle byl úplně jiný závod,“ prozradil Espargaro. „Měl jsem lepší pozici už na startovním roštu a na začátku závodu - i když i to ještě můžeme vylepšit. Tempo pak bylo pěkné. Stále sice nemám ideální přilnavost zadní gumy, ale mohl jsem zatáčet s jistotou a dokázal jsem pak získat tam, kde byla motorka dobrá. Mohl jsem předjíždět a závod jsem si opravdu užil. Když se tohle děje, výsledek se dostaví. Se čtvrtým místem jsem spokojený a věřím, že za veškerou práci, kterou jsme jako tým tento víkend odvedli, jsme si to zasloužili,“ doplnil mladší z bratrů Espargarových.

Johann Zarco (Esponsorama Racing) – 5. místo

Obecně se jezdcům Ducati na okruhu MotorLand Aragon nedařilo, pouze Johann Zarco dokázal v GP Teruelu postoupit do druhé kvalifikace a následně v závodě dojel pátý. „Jsem šťastný, že jsem dnes v závodě dojel v první pětce! V první polovině jsem měl hodně dobré tempo a v závěru jsme předvedli několik předjetí s Miguelem Oliveirou,“ napsal Zarco po závodě na sociální sítě.

Foto: Václav Duška Jr.