MotoGP v Texasu 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) – 1. místo

Ital Bastianini, který je v MotoGP teprve druhým rokem, si v Texasu dojel pro svou druhou výhru letošního roku a vrátil se tak do čela šampionátu. „Přesně takhle jsme závod naplánovali,“ řekl Bastianini. „Ze začátku jsem se v prvním sektoru trochu trápil, ale radši jsem moc neriskoval a držel jsem se za Martinem. Když se k nám pak dostal Rins, málem jsme se ťukli, tak jsem raději zkusil ujet. Předjel jsem Jorgeho a pak také Jacka. Viděl jsem, že mám něco navíc, tak jsem to zkusil. Během prvního kola ve vedení závodu jsem udělal nějaké chyby, ale nakonec se mi podařilo dostat se do dobrého tempa. Je to fantastické vítězství, které je výsledkem neuvěřitelné týmové práce. Můžeme být rychlí na všech tratích, i když v této sezóně jsem stále ještě skoro jako nováček a vidím, že se ještě máme co učit od ostatních,” dodal Ital.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 2. místo

Alex Rins v závěru Velké ceny Amerik dokázal překonat Millera a posunul se tak na druhé místo. Pro Rinse je to druhé podium v řadě. Na stupních vítězů skončil i o týden dříve v Argentině. „Jsem moc šťastný!“ radoval se po závodě Rins. „Vlastně jsem nečekal, že se dostanu na pódium, protože v prvních kolech jsem se trochu trápil a hrozilo, že ztratím půdu pod nohama. Musel jsem více riskovat a brzdit později, abych dobře předjížděl. Když jsem se dostal na třetí místo, měl jsem pár horkých chvil, kdy mi málem ujel předek, takže jsem si říkal, že nejdůležitější je dokončit závod. Pak, jen dvě kola před koncem, už jsem se začal cítit lépe a moje tempo bylo dobré, což znamenalo, že jsem byl schopen předjet Jacka a dostat se na druhé místo. Tento výsledek je skvělý a chci toto pódium věnovat Suzuki za jejich úžasné úspěchy, ale také lidem na Ukrajině a lidem na celém světě, kteří trpí,“ řekl dále Rins.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Miller jistou dobu vedl závod, pak se těsně před koncem držel na druhé pozici, ale nakonec je z toho až třetí místo. „Upřímně řečeno, nevím, jestli jsem dnes měl na lepší výsledek,“ přiznal Miller po závodě v Austinu. „Věděl jsem, že nemám tempo na to, abych ujel a nechal skupinu za sebou. Když mě Enea předjel, snažil jsem se ho následovat, ale v určitém bodě byl široký a já jsem udělal stejnou chybu, takže jsem vyjel z trati a nechal se předjet. Věděl jsem, že Rins je velmi blízko za mnou. Snažil jsem se bránit, ale nakonec mě předjel. Mám radost z tohoto výsledku, i když jsem zároveň i trochu zklamaný, že jsem tak dlouho nedosáhl na vítězství. Tým i já jsme potřebovali toto třetí místo, takže jsem šťastný,“ uzavřel Miller.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Podruhé v řadě skončil těsně mimo podium šampion z roku 2020 – Joan Mir obsadil čtvrté místo v Argentině i v Texasu. „Jsem super šťastný, protože tohle je můj nejlepší výsledek v Austinu, což je opravdu velmi obtížná trať,“ pravil po závodě Mir. „Takže skončit čtvrtý je pro mě skvělá věc. Podařilo se nám odjet skvělý závod a můj výkon s motorkou se díky práci mého týmu závod od závodu zlepšuje. Dnešní závod jsem zahájil klidně a opatrně a dokázal jsem postupně zvyšovat tempo, nakonec jsem předjel několik jezdců a skončil jsem čtvrtý. Jsem šťastný a nadšený, že pojedu do Portugalska s vylepšeními, která jsme našli. Začátek této evropské části sezóny znamená spoustu závodů a tlaku, ale jsme přesně tam, kde jsem doufal, že bychom zatím mohli být,“ dodal Mir.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 5. místo

Stejně jako o týden dříve v Argentině, se i v Austinu na páté pozici umístil Francesco Bagnaia – loňský vicemistr. Na své první letošní podium Bagnaia zatím stále čeká. „Po čtvrtém tréninku a po dnešním ranním warm upu jsem očekával konzistentnější tempo v závodě, ale nebylo tomu tak,“ přiznal Bagnaia. „Jack byl skvělý, protože byl rychlý hned od začátku se stejným nastavením, jako mám já, zatímco já jsem měl v prvních kolech trochu problémy. Dnes bylo cílem být v top 5, ale doufal jsem, že budu bojovat o trochu víc s ostatními. Místo toho jsem se pořád musel před někým bránit. Tento víkend nám pomůže pochopit, kde se musíme zlepšit, abychom byli konkurenceschopnější v nadcházející Velké ceně,“ uzavřel Bagnaia.

Foto: Václav Duška Jr.