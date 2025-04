MotoGP v Texasu 2025: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Poté, co Marc Márquez upadl z první pozice, se vedení v americké Velké ceně ujal Francesco Bagnaia. Ital už následně nikoho před sebe nepustil a dojel si pro svou první letošní výhru. „Jsem opravdu šťastný,“ radoval se po závodě Bagnaia. „Je to zvláštní pocit být zpátky na pódiu po tomto ne zcela lehkém období. Věděl jsem, že musím být trpělivý. Pocit na motorce jsem neměl ideální, ale navzdory tomu jsme tento víkend zahájili dobře. Od závodu v Argentině jsme zaznamenali určitý progres. Je jasné, že Marc byl silnější i dnes, ale podmínky byly složité a obrubníky byly opravdu mokré, zvláště ten v páté zatáčce, čehož jsem si všiml už během zahřívacího kola. Po jeho havárii jsem se snažil všem ujet, ale nebylo to jednoduché, protože Alex (Márquez) měl skvělé tempo. Vítězství je to, co člověka žene dál. Je to fantastické,“ řekl dále spokojený vítěz.

Alex Márquez (Gresini Racing) – 2. místo

Mladší z bratrů Márquezových se své první výhry v MotoGP nedočkal ani tentokrát. Opět dojel do cíle jako druhý. Navzdory tomu se ale nyní může těšit z toho, že aktuálně vede šampionát. V čele vystřídal svého staršího bratra. Rozdíl je pouhý bod. „Užívejme si tento okamžik,“ řekl po závodě Alex Márquez. „Tahle trať nepatří mezi mé oblíbené a ani dnes jsem se zde na motorce necítil zrovna skvěle, ale navzdory tomu a navzdory chaosu na začátku GP se nám podařilo zůstat v klidu. Když jsem viděl Marca padat, pochopil jsem, že musím dávat dvakrát větší pozor a hlavně se soustředit na dojetí do cíle. Nyní vedeme šampionát, což je pro mě i můj tým skvělý okamžik,“ uzavřel Alex Márquez.

Fabio di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 3. místo

V Austinu se na podium podíval i Fabio di Giannantonio, který má za sebou náročné období. Koncem loňského roku absolvoval operaci dlouhodobě problematického ramene. Letos v únoru si navíc při předsezónním testu zlomil klíční kost, takže musel na další operaci. Přestože jezdec z Říma není ve stoprocentní fyzické kondici, podařilo se mu v nedělním závodě v Austinu dojet do cíle jako třetí. „Mám velkou radost a také jsem hrdý na svůj tým, protože odvedl neuvěřitelnou práci,“ sdělil di Giannantonio. „Řekl jsem to mnohokrát, ale chci to zopakovat. Máme za sebou úžasný závod. Tohle je výsledek, na který jsme loni čekali. A ono to nakonec přišlo tady v USA. Wow! Po vší práci, kterou jsme udělali v roce 2024, a po velmi těžké zimě, jsme opět velmi tvrdě zapracovali. Tým mi hodně pomohl a teď jsme zpátky v boji. Na toto třetí místo jsem velmi hrdý. Tento výsledek pořádně oslavíme. Dalším cílem je pokračovat v tomto duchu i nadále,“ dodal Ital.

