MotoGP v Thajsku 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) – 1. místo

Oliveira si v Thajsku dojel pro výhru. Byla to jeho druhá letošní výhra. První letošní výhru si připsal v Indonésii, kde také pršelo. „Byl to dlouhý závod!“ sdělil Oliveira. „Ale nemůžu si stěžovat, na mokru bývám superrychlý. Když jsem viděl počasí, vybavily se mi vzpomínky na Indonésii, ale snažil jsem se zůstat nohama na zemi. Chtěl jsem dobře odstartovat a vyhnout se chybám. Z tohoto vítězství v závěrečné fázi sezóny mám opravdu radost. Jo, bylo to na mokru, ale dokážu vyhrát za každých podmínek!“ dodal spokojený vítěz.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Millerovi se na mokru obvykle daří a stejně tomu tak bylo i v Thajsku, kde do cíle dojel jako druhý. „Za těchto podmínek mi ten závod připadal opravdu dlouhý,“ přiznal Miller. „A kromě toho, že jsem si musel udržovat tempo, musel jsem si dávat velký pozor i na to, abych neudělal nějakou chybu. Když mě Oliveira předjel, neustále jsem se hodně snažil, abych ho zase dohnal a předjel. Chtěl jsem to zkusit v posledním kole, ale čtyři zatáčky před koncem jsem udělal malou chybu a on byl navíc v posledním sektoru hodně silný. Každopádně jsem rád, že jsem znovu na stupních vítězů. Motorka funguje čím dál lépe a tým odvádí neuvěřitelnou práci. Navíc Pecco je nyní v průběžném pořadí pouze 2 body za lídrem, takže boj o titul je stále hodně otevřený. Byl to opravdu dobrý den pro celý tým a já budu nadšený, když dokážeme přivézt titul zpět do Boloně. Teď se nemůžu dočkat, až se konečně vrátím domů a budu závodit před svou rodinou na Phillip Islandu,“ řekl dále Australan.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bagnaia sice dojel v Thajsku „až“ třetí, ale z hlediska boje o titul může být spokojený. Nyní na vedoucího Quartarara, který v Thajsku nebodoval, ztrácí jen dva body. „Z tohoto třetího místa jsem nadšený,“ radoval se Bagnaia po závodě v Thajsku. „Byl to dlouhý a velmi intenzivní závod. Věděl jsem, že můj potenciál na mokru je právě tenhle, co jsme předvedli zde, a ne ten, který jsme ukázali v Japonsku. Od začátku jsem do toho dával maximum a zároveň jsem se snažil nechybovat, ale nebylo to jednoduché. Ke konci byla přední pneumatika úplně sjetá a za mnou jedoucí závodníci se mi hodně přibližovali. Nakonec jsme to ale zvládli. V šampionátu jsme za Quartararem dva body, takže příští tři závody budou opravdu rozhodující,“ dodal Ital.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 4. místo

Těsně pod pódiem skončil Johann Zarco. „Celkově vzato to byl pozitivní den,“ zhodnotil Francouz. „Oproti výchozí pozici se mi podařilo posunout se hodně vpřed. Jen je škoda, že nebylo o pár kol navíc, abych mohl bojovat o vítězství,“ sdělil dále Zarco.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 5. místo

Marc Márquez ve svém třetím závodě po čtvrté operaci paže obsadil páté místo. „Celkově jsem šťastný, opět jsem odjel solidní závod, vyvaroval jsem se chyb a zachoval jsem si klid na startu,“ zhodnotil své počínání Márquez. „Mokré závody jsou vždy velmi dlouhé, takže je třeba být opatrný. Jak čas ubíhal, cítil jsem se čím dále lépe a přibližoval jsem se vedoucí skupině. Bagnaiu ale nebylo možné předjet. Ducati akceleruje opravdu skvěle. Stále se snažíme zlepšovat. Tento víkend hodnotím pozitivně, byli jsme konkurenceschopní na suchu i na mokru. Teď máme týden volna, abychom se trochu zotavili a pokračovali v tréninku, abychom byli silní na poslední tři závody roku,“ uzavřel Márquez.

Foto: Václav Duška Jr.