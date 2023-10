MotoGP v Thajsku 2023: Ohlasy z podia

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 1. místo

Španěl Jorge Martin v Thajsku startoval z pole position, vyhrál sprint a následně i hlavní závod. Na vedoucího muže šampionátu nyní Martin ztrácí třináct bodů. „Mám velkou radost,“ sdělil po závodě v Thajsku Jorge Martin. „Je to úžasný pocit. Dnes jsem neměl úplně dobré tempo, přestože jsem jel na stejných pneumatikách jako ostatní. V závěru jsem jel na limitu, jako by se jednalo o kvalifikaci. Děkuji všem, kteří mě podporují,“ dodal jezdec.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Úřadující šampion Bagnaia se v Thajsku snažil bojovat až do konce. Těsně před cílem se pokusil předjet Martina a Bindera najednou, ale nakonec se mu nepodařilo předjet ani jednoho. Do cíle dorazil jako třetí, nicméně Binder dostal penalizaci za překročení limitů dráhy, takže se Bagnaia posunul na druhé místo a Binder klesl na třetí. „Na začátku jsem byl rád, že jsem dobře odstartoval,“ prozradil Ital. „Bylo by totiž velmi snadné uvíznout někde vzadu, což bylo to poslední, co bych si přál. Tento víkend se nám podařilo odvést opravdu dobrou práci, pokud jde o rychlost. Ukázali jsme, že jsme velmi konkurenceschopní. Teď je před námi Malajsie, což je pro mě další skvělá trať. Musíme ale zlepšit kvalifikaci, abych byl víc vředu. Tento víkend jsme opět měli dobrý pocit, tempo bylo dobré a byli jsme velmi rychlí. Boj o titul bude napínavý až do konce,“ řekl dále Bagnaia.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Jihoafričan Binder sice v Thajsku dorazil do cíle jako druhý, ale kvůli penalizaci za překročení limitů dráhy v posledním kole, byl penalizován posunem o jednu příčku vzad. „Dnes jsem se snažil ze všech sil,“ sdělil po závodě Binder. „Když jsem byl za Jorgem (Martinem), snažil jsem se šetřit gumy. Pak jsem uviděl příležitost a předjel jsem ho, ale o kolo později už toho bylo na mou zadní pneumatiku moc. Dělali jsme, co jsme mohli. Můj tým odvedl skvělou práci a jsem si jistý, že vítězství brzy přijde,“ uzavřel Binder.

Foto: Pramac Racing