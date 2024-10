MotoGP v Thajsku 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) – 1. místo

Bagnaiovi se v Thajsku podařilo zvítězit a zároveň mírně snížit Martinův náskok v čele šampionátu. Nyní Bagnaia na Martina ztrácí 17 bodů. „Po ranním warm upu jsem nebyl spokojený,“ přiznal Bagnaia. „Nebál jsem se však, protože jsem věděl, že máme potenciál zajet dobrý závod. Museli jsme ale vyřešit potíže, které jsme měli při brzdění. To se nám nakonec povedlo, takže jsem se hned cítil lépe. Když se nám Jorge (Martin) snažil odjet, rozhodl jsem se počkat pár kol, protože jsem viděl, že hodně riskuje. Bitva s Marcem (Márquezem) byla opravdu dobrá. Před jeho havárií jsme jeli opravdu neuvěřitelným tempem. Toto vítězství bych rád věnoval týmu, protože jako obvykle odvedl fantastickou práci,“ řekl dále Bagnaia.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Poté co Marc Márquez třináct kol před koncem GP Thajska havaroval, posunul se Martin na druhé místo. Druhou pozici pak udržel až do cíle, přestože mu několikrát během závodu šíře dráhy nestačila. „Start se mi povedl, ale v jednu chvíli jsem ucítil, jak se mi zavírá předek motorky,“ prozradil Martin po závodě. „Naštěstí se mi to podařilo ustát, ale přišel jsem o dvě pozice. Poté jsem dělal všechno pro to, abych navyšoval náskok před soupeři. S druhou pozicí jsem spokojený, přestože jsem přišel o pět bodů v celkovém hodnocení šampionátu,“ dodal Martin.

Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) – 3. místo

Nováček Acosta se po sérii pádů a zranění ramene opět vrátil na podium. V závěru thajského závodu musel o třetí místo zabojovat s Millerem. Nakonec se mu podařilo Australana překonat a může se tak radovat z třetího místa. „Byl to dlouhý závod!“ zhodnotil Acosta. „Když jsem v jednu chvíli viděl, že do konce zbývá ještě 16 kol, nemohl jsem tomu uvěřit! Po mnoha nedojetých závodech jsem dnes hodně musel jet hlavou. Snažili jsme se zůstat v klidu a soustředit se na dokončení závodu. Na začátku závodu jsem udělal chybu ve třetím sektoru, ale rychle jsem se z toho otřepal a na konci jsme si mohli užít skvělé bitvy, s nimiž můžeme být spokojeni. Je dobré, že jsme opět zpátky na stupních vítězů. Je to naše první podium za mokra,“ uzavřel Acosta.

Foto: Ducati