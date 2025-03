MotoGP v Thajsku 2025: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Marc Márquez ve svém prvním závodním víkendu po přestupu k týmu Ducati Lenovo ovládl kvalifikaci, sprint a následně i hlavní závod. V hlavním závodě ovšem měl potíž s tlakem v pneumatikách. Kvůli tomuto problému musel na více než polovinu závodu přepustit vedoucí pozici, ale navzdory tomu zvítězil. „Tohle byl opravdu perfektní víkend,“ radoval se Marc Márquez. „Kromě výsledků je důležité i to, jak skvěle se cítím se svou motorkou i týmem. Strategií pro závod bylo pořádně se do toho opřít v úvodu, vytvořit si náskok a následně jej udržovat. Jak ale kola plynula, všiml jsem si, že jsem na limitu s tlakem v předních pneumatikách. Neměl jsem jinou možnost, než se jedné pozice vzdát. V tomto horku bylo opravdu těžké být za Alexem ve slipstreamu, těžko se mi kvůli tomu dýchalo. Čekal jsem na správný okamžik, abych znovu převzal vedení a vytvořil si správný náskok, což se nakonec povedlo tak, jak jsem doufal. Jsem tedy šťastný,“ dodal vítěz.

Alex Márquez (Gresini Racing) – 2. místo

Mladší z bratrů Márquezových v Thajsku obsadil druhé místo ve sprintu i v hlavním závodě. Velkou část hlavního závodu sice Alex absolvoval na vedoucí pozici, ale na svého bratra nestačil. V závěru se mu naopak hodně přibližoval Francesco Bagnaia, toho ovšem Alex Márquez dokázal udržet za sebou. „Byl to skvělý víkend,“ zhodnotil mladší z bratrů Márquezových. „Dnes jsme do toho dali všechno a vybojovali jsme výborný výsledek. Tušili jsme, že můžeme zopakovat včerejší výsledek, ale 26 kol je dlouhých a stát se může cokoliv. Nakonec ale odjíždíme z Thajska s mnoha body a navíc i také s vědomím, že jsme silní. Marc a Pecco mají něco navíc, ale pracujeme na tom, abychom s nimi zůstali v každém závodě, tady jsme uspěli a musíme být velmi spokojeni,“ řekl dále Alex Márquez.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Loňský vicemistr nezahájil první závodní víkend roku 2025 dle svých představ. Nepodařilo se mu totiž vybojovat přímý postup do druhé kvalifikace. V sobotu už ale úspěšně prošel první kvalifikací a nakonec si zajistil třetí místo na startovním roštu. Třetí místo následně vybojoval i ve sprintu a také v hlavním závodě. „Upřímně řečeno, od dnešního závodu jsem čekal trochu víc,“ přiznal Bagnaia. „Závod byl velmi dlouhý a já jsem se nedokázal dotáhnout na jezdce, kteří jeli přede mnou. Snažil jsem se sice přiblížit k Alexovi, ale pokaždé, když jsem byl od něj méně než půl sekundy, začal jsem strašně bojovat s gripem. Zkoušel jsem všechno možné, přesto jsem se ale na motorce necítil nejlépe. Tento víkend jsme ztratili 14 bodů, ale musíme se dívat dopředu a v Argentině do toho musíme dát všechno. Není to tedy můj oblíbený okruh, ale to nebyl ani tento. Každopádně ale uděláme vše pro to, abychom dosáhli dobrého výsledku,“ uzavřel Ital.

Foto: Ducati