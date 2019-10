MotoGP v Thajsku: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 1. místo

V Thajsku měl Marc Márquez první šanci na zajištění si letošního titulu a tu využil. Andrea Dovizioso, který ještě před Thajskem měl teoretické šance na titul, dojel čtvrtý. Vzhledem k bodovému rozdílu mezi Márquezem a Dovim, by Márquezovi bývalo stačilo dojet na třetí pozici, když Dovi skončil čtvrtý, přesto však Márquez v posledním kole zaútočil na do té doby vedoucího Quartararara, dostal se před něj a zvítězil. „Jsem velmi, ale opravdu velmi šťastný,“ radoval se čerstvě osminásobný šampion. „Když máte výhodu jako ta, kterou jsem měl, uvědomíte si, že jste velmi blízko k vítězství v šampionátu, ale musíte najít něco, co vás motivuje. Teď tou motivací byla možnost vyhrát závod, takže jsem šel do toho. Fabio byl po celou dobu velmi rychlý, ale nikdy jsem se nevzdal; i když uprostřed závodu to vypadalo, že mi ujíždí,“ pokračoval Márquez. „Je to pěkný způsob, jak vyhrát titul, i když jsem o tom v posledním kole nepřemýšlel. Přijet do parc ferme, kde na mě čeká celý tým Repsol Honda, je prostě fantastické. Je to jako sen. Každá sezóna je speciální, není snadné udržovat pořád vše v dokonalosti a každý rok bojovat o titul. Kromě toho jsem měl kvůli operaci dost náročnou zimu, ale tým, HRC a já jsme to zvládli dobře. Nyní je čas si tento pocit trochu užít!“ dodal šťastný jezdec.



Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) – 2. místo

Quartararo dopadl v Thajsku stejně jako v Misanu. I v Misanu totiž vedl skoro celou dobu a pak jej Márquez v posledním kole předjel a zvítězil. V Thajsku Quartararo dokonce startoval z první pozice, vedl až do posledního kola, v poslední zatáčce se ještě pokusil zaútočit na Márqueze, ale neuspěl. Opět skončil těsně druhý. Na své první vítězství v MotoGP si tedy ještě bude muset počkat. „Byl to úžasný závod, hlavně díky tomu, že jsem se na kole cítil tak pohodlně už od samého začátku,“ prohlásil mladý Francouz po závodě. „Bohužel jsme nedosáhli na nejvyšší stupeň podia, ale dokázali jsme s novým mistrem světa bojovat až do poslední zatáčky. Byl to důležitý závod, protože jsme udělali další krok vpřed na trati, která pro nás není úplně ideální. Marcovo závodní tempo bylo v trénincích o tři desetiny sekundy na kolo rychlejší než to naše, ale dokázali jsme s ním bojovat. V poslední zatáčce jsem do toho dal opravdu všechno, protože kdybych to neudělal, nemohl bych spát až do příštího závodu v Japonsku. Už se nemohu dočkat, až tam dorazíme! “ řekl dále Quartararo.



Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) - 3. místo

Viňales před dvěma týdny v Aragonii skončil těsně pod podiem. Teď v Thajsku se dokázal na podium dostat. Do cíle dojel jako třetí. „Jsem šťastný, mám ze závodu pozitivní pocity a třetí místo beru, přestože to nestačí,“ zhodnotil Viňales. „Musíme ještě více zapracovat a udělat další krok vpřed. Všiml jsem si rozdílu mezi mnou, Fabiem a Marcem, zejména v trakčních oblastech. Ale na konci závodu jsem stále dokázal zajíždět dobré časy kol a snížit jejich náskok. To znamená, že máme několik silných bodů, ale musíme vylepšit ty slabé stránky. Když vám s plnou nádrží prostě chybí trakce, tak je vážně dost složité zajet slušné časy na kolo. Jakmile paliva trochu ubylo, dokázal jsem dobře využít rychlosti v zatáčkách a znovu zajíždět dobré časy na kolo. V dnešním Warm Up jsem měl mnohem lepší pocit, než jsem měl během závodu. Tomu teď musíme přijít na kloub a do Japonska to vylepšit, “ dodal Viňales.

Dovi dojel do Thajska s tím, že by jako jediný ještě teoreticky mohl Márquezovi zkomplikovat cestu za dalším titulem, šance to ovšem byla opravdu pouze teoretická. Před Thajským závodem totiž ztrácel už 98 bodů. V Thajsku dojel Dovi čtvrtý, Márquez zvítězil, takže Dovi už přišel i o teoretickou šanci. „Byl to docela náročný závod, protože se nám bohužel nedařilo zlepšit se ve třetím a čtvrtém sektoru, tam jsme na soupeře opravdu hodně ztráceli,“ přiznal Dovi. „Rád bych poblahopřál Marcovi a jeho týmu, protože měli opravdu úžasnou sezónu. Snažili jsme se proti nim bojovat, ale to prostě nestačilo, takže teď budeme muset s ohledem na příští sezónu pracovat ještě intenzivněji, “ slibuje Dovi.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 5. místo

Do thajského závodu se Rins vydával z desáté pozice. Nakonec se probojoval na páté místo v cíli. V celkovém pořadí šampionátu je třetí. „Dnešní výsledek je pro šampionát důležitý, protože se mi podařilo dojet pátý a získat tak dobré body. Bylo těžké předjet Doviziosa, ale jsem rád, že jsem se oproti postavení na roštu posunul o několik míst vpřed. Už se soustředím na příští závod a na to, abych týmu Suzuki před všemi fanoušky v Japonsku přivezl dobrý výsledek, “ řekl Rins po závodě v Thajsku.

Foto: Box Repsol