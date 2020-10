MotoGP ve Francii: Ohlasy prvních pěti v cíli

Danilo Petrucci (Ducati Team) – 1. místo

Petruccimu se už v minulosti několikrát dobře dařilo za složitějších klimatických podmínek a stejně tak tomu bylo i nyní ve Francii, kde si dojel pro vítězství. Pro Petrucciho to byla první výhra této sezóny. Stal se tak sedmým jezdcem, který letos dokázal vyhrát. „Byl to neuvěřitelný závod. Od dnešního rána jsem věděl, že bych za sucha mohl podat dobrý výkon, ale když jsem na startu viděl, že začalo pršet, věděl jsem, že to bude náročný závod,“ zhodnotil Petrucci. „Řekl jsem si, že nemám co ztratit a že bych možná mohl být stejně silný i na mokru. V minulosti se mi za těchto podmínek podařilo dojet na pódiu, ale nikdy jsem v těchto podmínkách nevyhrál. Na své další vítězství jsem čekal dlouho a je hezké, že se to stalo právě tady v Le Mans, na trati, kde jsem v minulosti dosáhl dobrých výsledků. Chci toto vítězství věnovat všem lidem, kteří mi i v těchto těžkých chvílích věřili,“ dodal Ital.

Alex Márquez (Repsol Honda Team) – 2. místo

Mladší z bratrů Márquezových sice do francouzského závodu vyrážel až z osmnácté pozice, ale na mokrém povrchu se mu velmi dobře dařilo a rychle se posouval vpřed. Nakonec dorazil do cíle jako druhý a poprvé se tak dostal na podium v královské kubatuře. „Dnes byl skvělý den,“ radoval se Alex po závodě. „Nebylo snadné startovat z osmnáctého místa na startovním roštu, ale na motocyklu jsem se cítil velmi dobře. Ztratili jsme čas bojem s Calem, Polem a Dovim, ale kromě toho si myslím, že jsem měl dobrý závod a pro tým Repsol Honda je to skvělý výsledek. Chtěl bych týmu poděkovat za to, že ve mě vždy věří a že tak tvrdě pracuje. Já ani tým se nikdy nevzdáváme. Dnes ráno jsem se cítil dobře i na suchu, takže si myslím, že jsme všechno zvládli dobře. Byl to skvělý víkend a teď jedeme do Aragonu na další dva závody. Teď už jen musíme zajet takový výsledek i na suchu! “ uzavřel mladší z bratrů Márquezových.

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Pol Espargaro byl jediným z jezdců na podiu v Le Mans, který už letos v některém ze závodů na podium vystoupil. Pro dva výše zmíněné to byla premiéra. „Moc jsem si to užil,“ řekl Pol Espargaro. „Byl to velmi náročný závod. Když jsem viděl, že začíná pršet, řekl jsem si, že nemám co ztratit a že to prostě zkusím. V posledních kolech mi to hodně klouzalo, ale byl jsem hodně motivovaný, když jsem viděl, že pódium je na dosah, takže jsem ještě víc zatlačil. Bylo to skvělé zakončení víkendu,“ dodal Polyccio.

Andrea Dovizioso (Ducati Team) – 4. místo

V Barceloně měl Dovi smůlu, když v úvodu upadl po kolizi se Zarcem. Tehdy se z postu vedoucího muže šampionátu najednou propadl až na čtvrté místo. V Le Mans si naopak vedl lépe než jezdci, kteří byli před Le Mans v pořadí před ním. Díky čtvrtému místu v závodě se tak posunul celkově třetí místo v šampionátu a ztrátu na vedoucího Quartarara snížil na osmnáct bodů. Spokojený ovšem není. „Jsem trochu zklamaný, protože jsem si dnes myslel, že bych mohl dosáhnout lepšího výsledku,“ přiznal Dovi. „Danilo byl velmi rychlý a jezdil opravdu dobře. Dokázal jsem s ním zůstat většinu závodu, ale nakonec jsme možná doplatili na špatnou volbu pneumatik. Měl jsem měkkou pneumatikou vpředu i vzadu a v posledních kolech jsem měl problém se zatáčením. Za těchto podmínek je vždy těžké udělat správnou volbu, protože nikdy nevíte, jestli trať zůstane úplně mokrá nebo nakonec začne osychat. Každopádně jsme získali cenné body pro šampionát a mám radost z Danilova vítězství. Nyní se již soustředíme na další závod v Aragonu,“ řekl dále Dovi.

Johann Zarco (Esponsorama Racing) – 5. místo

Ještě krátce před koncem jezdil na páté pozici Miguel Oliveira, ale Zarco v samotném závěru hodně zabral a předjel portugalského jezdce, čím se tedy dostal do první pětky. „Páté místo v závodě! První místo mezi jezdci satelitních týmů! Jsem spokojený, že jsem byl v závěru závodu tak silný. Měl jsem radost i z toho, že kolem trati mohli být alespoň nějací fanoušci. Byl to příjemný pocit!“ sdělil po svém domácím závodě Zarco.

Foto: Václav Duška Jr.