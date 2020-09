MotoGP ve San Marinu 2020: Ohlasy prvních pěti v cíli

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 1. místo

Franco Morbidelli si v neděli před domácím publikem dojel pro své první vítězství v MotoGP. Stal se tak pátým jezdcem, který letos dokázal zvítězit a zároveň je čtvrtým jezdcem, který si letos připsal svou první výhru v královské kubatuře. „Mám pocit, že to pro mě byl magický týden. Všechno šlo dobře, takže jsem věřil, že to dnes bude hodně dobré. A nakonec z toho bylo něco opravdu skvělého!“ radoval se Ital po své první výhře v MotoGP. „Nikdy předtím jsem doma nevyhrál závod mistrovství světa, takže to, že se mi to podařilo zrovna v MotoGP, je největší úspěch v mém životě. Jsem opravdu hrdý na to, že to mohu říci. Chci poděkovat všem lidem, kteří se mnou pracují. Za tímto úspěchem nejsem jen já, toto vítězství je výsledkem týmové práce. Právě teď jsem tak hrdý na to, čeho jsme dosáhli, nejen dnes, ale obecně. Před sedmi lety jsem tu závodil se stocky 600, nyní jsem vyhrál závod MotoGP. Je to prostě úžasné, zejména proto, že se jedná o první letošní závod s publikem. Bylo skvělé, že jsem mohl po závodě pozdravit lidi na tribunách. Děláme to pro ně, takže slavit s nimi byl tak skvělý pocit, “ řekl dále Morbidelli.

Francesco Bagnaia (Pramac Racing) – 2. místo

Bagnaia už letos byl blízko zisku podia v Jerezu, ale tehdy jej zastavila porucha motocyklu. V Brně si pak zlomil nohu a musel vynechat i závody v Rakousku. Závod v Misanu byl Bagnaiovým prvním závodem po zranění. A ačkoliv ještě chodil o berli, rychlost mu rozhodně nechyběla a tentokrát už jej nic nezastavilo. Poprvé v kariéře tedy vystoupil na podium v královské kubatuře. „Když jsem dorazil do Misana, kladl jsem si za cíl dokončit závod,“ přiznal Bagnaia. „V sobotu ve třetím tréninku, když jsem začal myslet jen na jízdu a ne na nohu, jsem viděl, že na to můžu fakt zatlačit a měl jsem stejně dobrý pocit jako Jerez. Neměl jsem moc dobrý start, přišel jsem o nějaké pozice, takže jsem pak musel dohnat ztrátu na Mira. Jakmile jsem předjel Mira, viděl jsem, že musím zabrat a dojet vedoucí skupinu. Už jsem myslel jen na to, jak si vyjet první pódium v ​​MotoGP na domácí GP před fanoušky. Poslední dvě kola už mě noha bolela, ale zaťal jsem zuby. Musím poděkovat týmu a Ducati, protože si opravdu zaslouží,“ dodal Bagnaia.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 3. místo

Joan Mir v závěrečné fázi závodu v Misanu jezdil hodně rychle, až se nakonec úplném závěru dostal před Rossiho a připsal si tak své druhé podium v královské kubatuře. „Jsem opravdu šťastný. Nebyl jsem sice tak silný jako v Rakousku, ale stejně jsem na pódiu, takže to je dobré,“ zhodnotil Mir. „Závěr závodu jsem si opravdu užil a to závěrečné předjíždění bylo opravdu vzrušující! Věděl jsem, že to v té zatáčce zvládnu, takže jsem si byl jistý. Věděl jsem, že s čerstvou pneumatikou budu v prvních kolech trochu bojovat, ale moje tempo na použitých gumách bylo mnohem rychlejší a na motocyklu jsem se cítil skvěle, takže se mi to podařilo využít. V úterý tu budeme testovat, takže budeme připraveni na příští víkend,“ uzavřel jezdec z Mallorky.

Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 4. místo

Rossi už byl v Misanu hodně blízko zisku svého dvoustého pódia, ale nakonec jej v závěru překonal Joan Mir. Rossi si tedy bude muset minimálně pár dní počkat. „Je to velká škoda, protože pódium je vždy speciální a tady v Misanu ještě víc,“ smutnil po závodě zkušený Ital. „Také sdílet pódium s Francem a Peccem by bylo jako o závodech u mě na ranči. Udělal jsem malou chybu a Mirovi se v tu chvíli vedlo hodně dobře, v poslední části závodu zajížděl velmi dobré časy na kolo. Nakonec mě dokázal porazit, což je škoda, když zbývají jen 2 km do cíle. Na druhou stranu to byl stále dobrý závod, dobrý víkend, protože jsem jel dobře. Měli jsme velmi dobré tempo a na motocyklu se cítím dobře. Takže i bez pódia jsem si to užil. Byl to dobrý víkend pro náš tým i pro mě, protože jsme byli po celou dobu konkurenceschopní. To je moc důležité. Myslím si, že můžeme na příští týden ještě nějaké věci vylepšit, budeme mít další šanci, “ dodal Rossi.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 5. místo

Rins, který má tento rok poznamenaný zraněním ramene, se letos zatím na podiu (na rozdíl od svého kolegy Mira) neukázal. Zatím byl nejlépe čtvrtý v Brně. Páté místo z Misana je tedy Rinsovým druhým nejlepším výsledkem tohoto roku. „Tento závod byl pro mě těžký,“ postěžoval si Rins v neděli. „V první a prostřední části závodu jsem se cítil sebevědomě a měl jsem dobré tempo i dobrý pocit z motocyklu. Když jsem viděl, jak se pódium přibližuje, opravdu jsem se snažil hodně zabrat, ale kvůli zranění ramene jsem začal mít problémy se ztrátou síly v pravé paži, takže bylo velmi těžké pokračovat v boji. Pár kol před koncem jsem se jen snažil dojet a vybojovat dobrou pozici. S pátým místem jsem spokojený, protože body jsou dobré, ale určitě doufám, že příště to bude lepší, “ uzavřel Rins.

