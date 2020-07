MotoGP ve Španělsku 2020: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) – 1. místo

Quartararo byl loni několikrát velmi blízko prvního vítězství, ale vždy mu uniklo. Dočkal se až v prvním letošním závodě, který se netradičně jel až v červenci. Letošní GP Španělska byla pro mladého Francouze jeho dvacátým závodem v MotoGP. Quartararo je po dlouhé době prvním Francouzem, který dokázal vyhrát závod královské kubatury. Naposledy to dokázal Regis Laconi v roce 1999, což je shodou okolností rok, kdy se narodil Quartararo. Vhledem k tomu, že Velká cena Španělska byla prvním letošním závodem, je tedy vítěz tohoto závodu v tuto chvíli i vedoucím mužem šampionátu. „Je to neuvěřitelné. Asi mi to ještě úplně nedochází, myslím, že to teprve přijde, až se znovu podívám na závod,“ radoval se vítěz. „Je škoda, že moje rodina, přátelé a fanoušci tu nejsou, aby to viděli, ale je to tak dobrý pocit, že jsem konečně na nejvyšším stupni pódia. Byl to úžasný závod, jeli jsme konzistentně, přestože podmínky na dráze byly špatné. Byla tam jen velmi malé přilnavost a pneumatiky prostě rychle odcházely. Na motorce jsem se cítil skvěle, takže za to děkuji svému týmu, sponzorům a Yamaze. V jednu chvíli jsem měl v závodě podobný problém jako loni, měl jsem tedy strach, aby se nezopakovala situace z loňska.* Všechno ale bylo v pořádku, jen mi posledních deset kol přišlo strašně dlouhých. S tím, jak se blížil cíl, jsem se cítil lépe a lépe a užíval jsem si to,“ říkal dále mladý jezdec. „Tato výhra je pro mou rodinu, zejména pro mého bratra, mého nejlepšího přítele, mého manažera a pro všechny fanoušky, kteří zde nemohou být, dále také pro můj tým a pro všechny, kteří v posledních 4 měsících hodně trpěli. Také bych chtěl popřát rychlé zotavení Alexovi [Rinsovi], Calovi [Crutchlowovi] a Marcovi [Marquezovi],“ dodal Quartararo.

*Loni v Jerezu Quartararo startoval také z pole position, ale ze závodu musel odstoupit kvůli technické poruše.

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 2. místo

Druhé místo v neděli v Jerezu obsadil Maverick Viňales s tovární Yamahou. Za vítězným Francouzem zaostal o 4,603 s. „Mám radost ze startu a z prvních kol, protože jsem byl vpředu. Ujal jsem se vedení a pokusil se ujet,“ popisoval úvod závodu Viňales. „Přál bych si, aby už byl pátek a abych byl zase zpátky na trati. Když jsem poprvé ztratil předek, začalo mi to ujíždět. Měl jsem problém se zatáčením. To je oblast, kterou musíme zlepšit. Možná, že měkká přední pneumatika nebyla nejlepším rozhodnutím, ale dojeli jsme na druhé pozici, což je nejdůležitější. Získali jsme 20 bodů do šampionátu a teď je před námi druhý závod zde v Jerezu. Myslím, že zde zase budeme mít dobrý potenciál. Pokud odvedeme dobrou práci, můžeme opět bojovat na předních pozicích. Kluci z týmu odvedli skvělou práci. Je velmi důležité, že jsme zde dojeli na pódiu, ale pro další závod musíme najít ještě něco víc. Budeme brát náš výkon z tohoto týdne jako orientační bod a pokusíme se zlepšit, jako vždy. Doufám, že se Marcovi daří dobře, protože to byla hrozná havárie. Doufám, že spolu zase budeme bojovat v příštím závodě. Chci také pogratulovat Fabiovi, protože není snadné vyhrát váš první závod MotoGP, ale zvládl to dobře,“ řekl Viňales po závodě.

Andrea Dovizioso (Ducati Team) - 3. místo

Na podium vystoupil i Andrea Dovizioso, který si nedlouho před GP Španělska zlomil klíční kost, nicméně se po zranění dokázal dát rychle do formy a v Jerezu dojel třetí. „Toto pódium je pro mě jako vítězství,“ radoval se Dovi po závodě. „Byl to náročný závod a nemyslel jsem si, že se mi podaří dosáhnout tohoto výsledku. Naštěstí jsem se nevzdal a dařilo se mi nedělat chyby. Tým v dnešním ranním warm upu odvedl skvělou práci. Vylepšili mi stroj tak, že jsem se na něm cítil lépe a díky tomu jsem dnes mohl být v závodě konzistentnější. Bohužel úplně stoprocentně pohodlně jsem se dnes na motorce necítil, především mi chyběla rychlost. Díky zpětné vazbě z tohoto závodu však budeme moci být konkurenceschopnější v příští GP, která se bude konat znovu tady v Jerezu,“ dodal Dovi.

Jack Miller (Pramac Racing) – 4. místo

Těsně mimo podium skončil Jack Miller, který už má nyní jisté, že příští rok přestoupí k tovární Ducati. „Byl to dobrý závod, jsem šťastný, protože jsem se výrazně zlepšil v porovnání s loňským rokem v Jerezu,“ zhodnotil Miller. „Nejdůležitější bylo dokončit závod, porozuměli jsme mnoha věcem, motorka byla fantastická a měl jsem na ní dobrý pocit. Podařilo se nám pošetřit gumy, což bylo jedním z nejdůležitějších aspektů,“ řekl Australan dále.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 5. místo

Ital Morbidelli pátým místem vyrovnal své zatím nejlepší umístění v MotoGP. „Byl to opravdu dobrý závod. Z místa, z kterého jsem startoval, jsem čekal boj o první pětku, ale překvapivě jsme v posledních dvou kolech bojovali o pódium,“ sdělil Ital. „V těchto dvou kolech jsem neudělal všechno správně, mohl jsem být trochu chytřejší, ale přesto to byl pozitivní závod. Startovali jsme zezadu, ale měli jsme několik dobrých bitev, přestože to byl složitý závod. Teď si trochu odpočinu a pokusím se připravit na další závod. Naší slabou stránkou o tomto víkendu byla kvalifikace. Vzhledem k rychlosti, kterou jsme měli, nebylo dobré se kvalifikovat jako desátý,“ pokračoval. „Také blahopřeji Fabiovi. Jsem za něj opravdu šťastný, protože si to vítězství zaslouží a dnes byl neuvěřitelně rychlý. První a páté místo týmu ukazuje na skvělou práci, kterou všichni členové týmu dělají. Míříme správným směrem!“ uzavřel jezdec.

Foto: Lukasz Swiderek