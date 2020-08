MotoGP ve Štýrsku 2020: Ohlasy prvních pěti v cíli

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) – 1. místo

Oliveira v závěrečné zatáčce dokázal využít souboje mezi Millerem a Espargarem a dojel si pro své první vítězství v královské kubatuře. Stal se tak prvním Portugalcem, který dokázal vyhrát závod v MotoGP. „Jsem velmi dojat… Chtěl bych toho tolik říct, ale v tuto chvíli nemůžu,“ řekl po své první výhře Oliveira. „Velké poděkování patří všem lidem, kteří mi věřili – mé rodině, všem v týmu, sponzorům a portugalským fanouškům. Děkuji moc za vaši podporu. Toto je historický moment pro mě i mou zemi a zrovna se to stalo na domácí půdě KTM, takže už ani nemohu být šťastnější, “ radoval se Portugalec.

Jack Miller (Pramac Racing) – 2. místo

Miller do štýrského závodu nastupoval s bolavou paží, ale to mu nezabránilo v tom, aby se udržel ve hře o vítězství až do poslední chvíle. Nakonec dojel druhý. „Byl to skvělý víkend, jsem velmi šťastný,“ radoval se Australan. „Odvedli jsme skvělou práci, během závodu jsem byl velmi rychlý a motorka byla fantastická. Chtěl bych poděkovat týmu, Ducati a Clinica Mobile za podporu a veškerou pomoc, kterou mi poskytli. Teď si chvíli odpočinu a do Misana se vrátím ještě silnější,“ sdělil dále Miller.

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Mladší z bratrů Espargarových vyrážel do závodu z pole position. Jednalo se o jeho první start z pole position v královské třídě. Tentokrát už byl „Polyccio“ hodně blízko zisku své první výhry v královské kubatuře, ale úplný závěr závodu mu nevyšel a musel se smířit se třetím místem. „Dneska mohl vyhrát kdokoli. Byl to bláznivý závod,“ zhodnotil Espargaro. „Bojoval jsem s Jackem až do poslední zatáčky, čehož nakonec dokázal využít Miguel, ale to je prostě závodění. Byl to krásný závod. Každopádně jsme získali pódium, jsme tady a já jsem super-šťastný,“ dodal mladší z bratrů Espargarových.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar)– 4. místo

Před přerušením závodu, k němuž došlo kvůli Viňalesově nehodě, jel Mir v čele závodu a postupně si budoval náskok. Po restartu už ovšem na své předchozí tempo nenavázal a nakonec dojel do cíle jako čtvrtý. „Dnes mi nebylo štěstí nakloněno,“ posteskl si Mir. „Ale pozitivní je, že jsem byl opravdu rychlý. Pravda je, že v poslední zatáčce byl Pol hodně široký, vyjel mimo dráhu. Neviděl jsem to moc dobře, ale myslel jsem si, že za to bude potrestán. Je to velká škoda, jsem nespokojen s nekonzistentností pravidel. Celý víkend jsem se cítil skvěle a v prvním závodě jsem měl pocit, že mohu vyhrát, ale při restartu jsem musel jet na ojetých pneumatikách a bylo velmi těžké ujet ostatním jezdcům. Dal jsem do toho vše, co jsem mohl, ale nakonec jsem nedokázal zajet lépe než na čtvrté místo. V Misanu to zkusím znovu! “ slibuje mladý jezdec z Mallorky.

Andrea Dovizioso (Ducati Team) – 5. místo

Dovi vyhrál první závod na Red Bull Ringu, který se jel o týden dříve, ve druhém závodě už takové tempo neměl a skončil pátý, nicméně v průběžném pořadí šampionátu je druhý a na Quartarara, kterému se na Red Bull Ringu moc nedařilo, nyní ztrácí jen tři body. „Dnes to bohužel nešlo podle mých představ,“ postěžoval si Ital. „V prvním závodě jsem měl problémy s pneumatikami a neměl jsem ten správný pocit z jízdy. Naštěstí jsme po restartu mohli vybrat jinou pneumatiku, což mi umožnilo získat zpět pocit, na který jsem byl zvyklý. Navzdory tomu jsem ve druhém závodě na výjezdech ze zatáček nebyl dost rychlý a to mi bránilo v získávání dalších pozic. Budeme muset zapracovat na vylepšení tohoto aspektu, abychom byli konkurenceschopnější i na ostatních závodních tratích. Díky dnešnímu pátému místu jsme nyní velmi blízko vedení šampionátu, takže nyní musíme zůstat konstantní a dělat další kroky vpřed,“ uzavřel Dovi.

Foto: Václav Duška Jr.