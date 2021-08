MotoGP ve Štýrsku 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Jorge Martin (Pramac Ducati) – 1. místo

Nováček Jorge Martin si po startu z pole position dojel ve Štýrsku pro své první vítězství v královské kubatuře. „Neuvěřitělné!“ radoval se vítěz po závodě. „Jsem tak šťastný, byl to perfektní víkend –včera pole position a dnes vítězství, pro mě první v MotoGP. Nikdy na to nezapomenu,“ pokračoval šťastný jezdec.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 2. místo

Úřadující šampion – Joan Mir – si před rokem v Rakousku vyjel své první podium v MotoGP a letos zde opět vystoupil na podium. Při letošní GP Štýrska skončil druhý a v průběžném pořadí šampionátu se posunul na třetí pozici. „Byl to těžký závod, nebylo snadné pronásledovat Jorgeho a ke konci závodu jsem udělal chybu, když jsem se ho pokusil dojet,“ přiznal Mir. „Jorge dnes jel působivě a měl velmi konzistentní časy na kolo, takže mu chci poblahopřát. Nakonec jsem spokojený a jsem velmi hrdý na tým a továrnu, kteří v létě odvedli skvělou práci. Jsem rád, že vím, že nové zařízení funguje, máme větší akceleraci a to nás posouvá na nový level. To všechno mi dává naději do dalších závodů. Začít druhou část sezony pódiem je příjemný pocit a na příští víkend si věřím,“ dodal úřadující šampion.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 3. místo

Vedoucí muž šampionátu – Fabio Quartararo – se v Rakousku hodně trápil na mokrém povrchu, takže si pro závod přál, aby bylo sucho, což se mu nakonec vyplnilo, takže si dojel pro třetí místo a navýšil vedení v šampionátu před Zarcem, který už nyní zaostává o čtyřicet bodů. „Když se objeví červená vlajka, je to těžké, i když to není velká nehoda,“ sdělil Quartararo po závodě ve Štýrsku. „V prvním závodě se mi v zatáčce číslo 6 povedlo opravdu působivé předjíždění. Byl jsem trochu na limitu a zopakovat něco podobného už pak bylo dost těžké. Věděl jsem, že Jack Miller byl hodně rychlý. Byl jsem extrémně dobrý při brzdění v zatáčce číslo 3. Věděl jsem, že tam to bude dobré místo k předjetí, pokud se naskytne příležitost. Cílem bylo skončit na stupních vítězů a to se nám podařilo! Jsem také šťastný i za Jorgeho Martina a jako bonus je dobré i to, že vzal nějaké body Mirovi. Uvidíme, co se stane příští týden, ale tento závod ve mně zanechává dobrý pocit,“ uzavřel Francouz.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 4. místo

Jihoafričan Brad Binder si ve Štýrsku nakonec vyjel čtvrté místo a v průběžném pořadí se tak posunul na osmé místo. „Dnešní závod byl trochu chaos!“ zhodnotil Binder. „Málem jsem havaroval během zaváděcího kola prvního závodu. Nevím proč, ale připadalo mi, že přední pneumatika není zahřátá a v prvním kole závodu se mi zdálo, jako by snad byla mokrá. Musíme se na to podívat a zjistit, co se stalo. V jednu chvíli jsem hodně klesl pořadím, protože jsem málem vyjel z trati. V dalších kolech jsem předjel čtyři nebo pět kluků a pak zavlála červená vlajka,“ pokračoval Binder. „Restart byl mnohem lepší a cítil jsem větší jistotu, i když tedy vážně potřebujeme tvrdší přední pneumatiku. Tohle je pro nás příliš slabé. Celý závod jsem jel na limitu pneumatik, ale dokázal jsem udělat pár manévrů, díky nimž jsem obsadil 4. místo, s čímž jsem opravdu spokojený,“ dodal Jihoafričan.

Takaaki Nakagami (LCR Honda) – 5. místo

Nakagami bojoval s Binderem a Zarcem o čtvrté místo. Nakonec skončil pátý. „Závod - P5. Jsem spokojený s výsledkem. V dalším závodě budeme pokračovat v práci na lepším výkonu. Uvidíme se opět příští týden!“ napsal si Nakagami na sociální sítě.

