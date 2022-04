MotoGP: Ve třetím tréninku se na první příčku posunul domácí Oliveira

Oba páteční tréninky jezdci absolvovali na mokrém povrchu a stejně tak tomu bylo i dnes dopoledne. Během třetího tréninku MotoGP opět pršelo. Hned v úvodu upadl Marc Márquez. Byl to jeho první pád od velké nehody v Indonésii. Tentokrát se ovšem jezdec brzy zase vrátil na trať. Zhruba ve stejnou dobu jako Marc skončil na zemi i jeho mladší bratr Alex, který dnes slaví šestadvacáté narozeniny. I on zůstal v pořádku.

Nejlepší čas dnes dopoledne zajel Miguel Oliveira. Druhý skončil Joan Mir. Fabio Quartararo si oproti včerejšku velmi polepšil – obsadil třetí místo. Včera byl ovšem úřadující šampion v obou trénincích mimo první desítku. Díky dnešnímu výsledku se nakonec vyhne nutnosti projít první kvalifikací, protože stejně jako Oliveira, Mir, Binder, Marc Márquez, oba bratři Espargarovi, Bezzecchi, Zarco a Miller už má postup do druhé kvalifikace zajištěn.

Brad Binder to měl dnes dopoledne s pádem, ale stačil na čtvrté místo. První pětku ve třetím tréninku uzavřel Zarco. Za Francouzem následovali Aleix Espargaro, Jack Miller a Marc Márquez. Franco Morbidelli sice skončil devátý, ale v kombinovaném pořadí je mimo první desítku, takže musí do první kvalifikace. Nováček Bezzecchi zajel ve třetím tréninku desátý čas. V kombinovaném pořadí je sedmý a jako jediný z nováčků si zajistil přímý postup do druhé kvalifikace.

GP Portugalska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 88MiguelOliveira KTM 322,3 01'50,5520 0 2 36JoanMir Suzuki 327,2 01'50,6010 0,049 3 20FabioQuartararo Yamaha 324,3 01'50,6060 0,054 4 33BradBinder KTM 326,2 01'50,6590 0,107 5 5JohannZarco Ducati 334,3 01'51,2430 0,691 6 41AleixEspargaro Aprilia 330,2 01'51,2480 0,696 7 43JackMiller Ducati 333,3 01'51,2530 0,701 8 93MarcMarquez Honda 325,3 01'51,3850 0,833 9 21FrancoMorbidelli Yamaha 325,3 01'51,4550 0,903 10 72MarcoBezzecchi Ducati 333,3 01'51,5110 0,959 11 73AlexMarquez Honda 328,2 01'51,5670 1,015 12 63FrancescoBagnaia Ducati 328,2 01'51,8500 1,298 13 10LucaMarini Ducati 327,2 01'51,8750 1,323 14 30TakaakiNakagami Honda 330,2 01'51,8980 1,346 15 25RaulFernandez KTM 323,3 01'51,9020 1,35 16 42AlexRins Suzuki 332,3 01'51,9610 1,409 17 89JorgeMartin Ducati 327,2 01'52,1530 1,601 18 87RemyGardner KTM 320,4 01'52,2470 1,695 19 12MaverickViñales Aprilia 328,2 01'52,2960 1,744 20 44PolEspargaro Honda 328,2 01'52,6200 2,068 21 4AndreaDovizioso Yamaha 325,3 01'52,7320 2,18 22 40DarrynBinder Yamaha 323,3 01'53,2520 2,7 23 23EneaBastianini Ducati 332,3 01'53,4130 2,861 24 LorenzoSavadori 326,2 01'53,7800 3,228 25 49FabioDi Giannantonio Ducati 329,2 01'54,3660 3,814

Foto: Václav Duška Jr.