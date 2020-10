MotoGP: Ve třetím tréninku zajel nejlépe Morbidelli, Quartararo měl těžký pád

Dnešní program musel být o hodinu odložen kvůli příliš nízkým teplotám. Jezdci královské kubatury se tedy na dráhu vydali až v 10:55.

Nejlepší čas dnešního dopoledne zaznamenal Franco Morbidelli. V kombinovaném pořadí ovšem na první pozici zůstává Maverick Viňales díky času z včerejšího odpoledne. Druhé místo ve třetím tréninku obsadil Cal Crutchlow. První trojku uzavírá Pol Espargaro.

Joan Mir zajel čtvrtý nejlepší čas. Do první pětky se dostal i Alex Márquez, který si před pár dny vyjel své první umístění na podiu v kategorii MotoGP. Dobrou formu si Márquez drží i v Aragonii.

Do druhé kvalifikace postupují Viňales, Morbidelli, Quartararo, Crutchlow, Pol Espargaro, Mir, Alex Márquez, Nakagami, Rins a Aleix Espargaro. Postup do druhé kvalifikace si naopak nezajistil ani jeden z jezdců Ducati.

Fabio Quartararo měl v závěru dost těžký pád. Po nehodě se svíjel v bolestech, pak vstal, ale nedokázal jít, musel tedy být odnesen na nosítkách a následně zamířil do zdravotního střediska na vyšetření. Podle aktuálních informací to však naštěstí vypadá, že jezdec nemá nic zlomeného a měl by být schopen pokračovat v dnešním programu, nicméně dost ho bolí bok a chodí o berli.

GP Aragonie - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Franco MORBIDELLI Yamaha 334,4 1'47,859 2 Cal CRUTCHLOW Honda 346,1 1'48,314 0,455 3 Pol ESPARGARO KTM 338,6 1'48,319 0,46 4 Joan MIR Suzuki 334,4 1'48,322 0,463 5 Alex MARQUEZ Honda 338,6 1'48,403 0,544 6 Takaaki NAKAGAMI Honda 336,5 1'48,406 0,547 7 Alex RINS Suzuki 341,8 1'48,633 0,774 8 Aleix ESPARGARO Aprilia 338,6 1'48,653 0,794 9 Miguel OLIVEIRA KTM 336,5 1'48,754 0,895 10 Brad BINDER KTM 340,7 1'48,837 0,978 11 Andrea DOVIZIOSO Ducati 347,3 1'48,900 1,041 12 Maverick VINALES Yamaha 337,5 1'48,912 1,053 13 Francesco BAGNAIA Ducati 342,9 1'48,953 1,094 14 Danilo PETRUCCI Ducati 342,9 1'49,074 1,215 15 Fabio QUARTARARO Yamaha 335,4 1'49,106 1,247 16 Iker LECUONA KTM 340,7 1'49,203 1,344 17 Stefan BRADL Honda 342,9 1'49,244 1,385 18 Tito RABAT Ducati 340,7 1'49,283 1,424 19 Bradley SMITH Aprilia 336,5 1'49,368 1,509 20 Jack MILLER Ducati 340,7 1'49,569 1,71 21 Johann ZARCO Ducati 339,6 1'49,910 2,051

Foto: Václav Duška Jr.