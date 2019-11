MotoGP ve Valencii 2019: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 1. místo

Osminásobný šampion letos ve všech závodech (kromě Austinu, kde upadl) dojel buď první, nebo druhý a nic se na tom nezměnilo ani ve Valencii, Márquez uzavřel svou rekordně úspěšnou sezónu vítězstvím. „Tohle vítězství je perfektní tečkou za perfektní sezónou,“ radoval se po závodě Márquez. „Tím, že jsem jel se zlatou helmou, jsem na sebe vyvinul trochu větší tlak, takže jsem musel jet obzvlášť chytře. Udělali jsme přesně to, co jsme chtěli, a vybojovali jsme i mistrovský titul mezi týmy, takže jsme si v této velkolepé sezóně dojeli pro hattrick. Hlavním cílem je vždy samozřejmě titul mezi jezdci, ale jsem velmi rád, že jsme také získali titul pro tým, a to nejen pro všechny z nich, ale i pro Jorgeho [Lorenza], který byl skvělým šampionem, tvrdým soupeřem a skvělým týmovým kolegou. Bude hodně těžké se ještě nějak zlepšit, protože letos jsme jeli opravdu skvěle,“ dodal Márquez.



Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) – 2. místo

Mladý Francouz do závodu ve Valencii vyrážel z pole position. Ve své nováčkovské sezóně tento jezdec šestkrát startoval z pole position a sedmkrát vystoupil na podium, přesto ani jednou nedokázal zvítězit. „Už včera jsem věděl, že Marc bude opravdu silný a že pokud nebudu moci vyhrát, budu šťastný za druhé místo,“ řekl po závodě Quartararo. „Nebyli jsme moc daleko od vítězství, takže můžeme být na tento výsledek velmi hrdí. Je to úžasný závěr sezóny. V roce 2018 mi mnoho lidí říkalo, že si nezasloužím místo v MotoGP a že na to nejsem připraven - ale teď si myslím, že se sedmi pódii a šesti starty z pole position jsem jim ukázal, že se mýlili! Jsem šťastný, jak letošní rok proběhl a na to by měl být celý tým hrdý, “ uzavřel Francouz.



Jack Miller (Pramac Racing) - 3. místo

Spolu s Márquezem a Quartararem se ve Valencii na podium dostal i Jack Miller, který tak dojel jako nejlepší jezdec Ducati. Dovi z továrního týmu skončil až jedno místo za ním. „Řekl bych, že jsem dnes ze sebe vydal maximum. Jezdil jsem konzistentně a dělal jsem vše pro to, abych dohnal Fabia,“ pravil Miller po závodě. „Kolem poloviny závodu jsem párkrát chyboval, takže jsem pak musel dohánět ztracený čas. Pak jsem získal pocit, jako by moje pneumatiky chytily druhý dech, přilnavost se totiž zlepšila. Marc a Fabio odjeli úžasný závod a nechybovali, zatímco my ostatní jsme se docela prali sami se sebou. Závod byl dlouhý, ale zábavný,“ řekl Miller závěrem.

Andrea Dovizioso (Ducati Team) – 4. místo

Dovi skončil ve Valencii těsně pod podiem. Na Millera ze satelitního týmu Ducati tentokrát nestačil. V pořadí šampionátu letos skončil Dovi na druhém místě, už potřetí v řadě – vicemistrem byl i v letech 2017 a 2018. „Celkově vzato jsem spokojený s naší rychlostí v závodě: naše tempo bylo velmi konstantní a nakonec ani ztráta na Márqueze nebyla příliš velká,“ zhodnotil Dovi. „Pokusil jsem se dohnat Millera, ale jel velmi dobře a na několika místech byl rychlejší než já, takže si zasloužil pódium. Jsem spokojený s tím, jak jsme zakončili sezónu, protože jsme byli v Sepangu i tady ve Valencii rychlí. Znovu jsme získali druhé místo v šampionátu, ale bohužel s velmi velkou ztrátou na Marqueze, ale také s velkým náskokem před třetím jezdcem v pořadí a to dokonce i navzdory dvěma nulám v Barceloně a Silverstone, které nebyly naší chybou,“ hodnotil Dovi dále.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 5. místo

Stejně jako v Malajsii dojel na páté pozici Alex Rins. Jezdec Suzuki sice dojel ve Valencii před Viňalesem, ale pouze o jedno místo, takže na posun na celkově třetí místo v šampionátu mu to nestačilo, musel se smířit se čtvrtým místem. „Tento rok byl opravdu dobrý, bojoval jsem o 3. místo v šampionátu. Dnes jsem se tvrdě bojoval a dokázal jsem porazit Viñalese, který byl mým nejbližším soupeřem v šampionátu. Bojoval jsem s Doviziosem až do cíle, ale bylo velmi náročné ho předjet. Teď tedy musíme pokračovat v tvrdé práci a připravit se na novou sezónu! “ řekl Rins po Valencii.

Foto: Petronas Yamaha SRT