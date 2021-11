MotoGP ve Valencii 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Po pěti startech z pole position se tentokrát ve Valencii musel Bagnaia smířit s druhým místem na startu. Nakonec však letošní vicemistr uzavřel sezónu vítězstvím. Stejně jako další jezdci z Rossiho akademie jel i Bagnaia závod ve Valencii s helmou v designu, který v minulosti použil Valentino Rossi. „Z dnešního vítězství jsem nadšený,“ radoval se po závodě vítěz. „Vyhrát s helmou Valentina Rossiho je neuvěřitelné a je to také nejlepší způsob, jak oslavit jeho poslední závod. Dnešní úspěch byl neuvěřitelný a nyní víme, že jsme připraveni na to, abychom příští rok bojovali o titul mezi jezdci. Během letošní sezóny jsme postupně vylepšovali nastavení motocyklu a na konci roku 2021 se Desmosedici GP stala velmi silnou, stejně jako její jezdci. Pro příští rok máme velmi dobrý základ a doufám, že začneme tak, jak jsme skončili. Získali jsme spoustu zkušeností. Tým je neuvěřitelný a atmosféra uvnitř garáže je úžasná! Jsem opravdu šťastný a za to všechno děkuji Ducati,“ dodal Bagnaia.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Do závodu ve Valencii se na první místo kvalifikoval Jorge Martin, který tak přerušil Bagnaiovu vítěznou kvalifikační sérii. Nicméně až do poslední chvíle nebylo vůbec jisté, zda Martin do závodu vůbec nastoupí. Mladého Španěla totiž celou noc trápily žaludeční potíže. Nakonec však do závodu odstartoval, dojel si pro druhé místo a zajistil si tak titul pro nejlepšího nováčka letošního roku. „Nemohl jsem si snad ani přát víc,“ přiznal po závodě Martin. „Skončili jsme na důležitém pódiu v pro mě velmi těžkém závodě. Byl to neuvěřitelný rok se vzestupy a pády, ale vyšli jsme z toho silnější. Chci poděkovat svému týmu, Ducati a své rodině,“ řekl dále Martin.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Stejně jako o týden dříve si pro třetí místo dojel Jack Miller a doplnil tak podium, které bylo kompletně složené z jezdců Ducati. Díky nedělnímu třetímu místu v závodě si Miller zajistil celkové čtvrté místo v šampionátu. „Jsem rád, přestože jsem dnes doufal v něco víc,“ zhodnotil Miller. „Bohužel jsem ztratil nějaký čas na startu a musel jsem zabrat, abych se dostal zpět do boje o stupně vítězů. Byl to dobrý závod a hodně jsem se bavil. Valencie je trať, kterou mám opravdu rád, a je hezké zakončit sezónu takhle. Je to poprvé, co tři Ducati skončily na stupních vítězů, a je skvělé být součástí tohoto důležitého úspěchu. Jsem si jistý, že naše motorka bude příští rok ještě lepší, takže se těším na sezónu 2022 a pokusím se bojovat o titul jezdců. Letos jsme skončili čtvrtí a je to můj vůbec nejlepší výsledek v šampionátu MotoGP, takže doufám, že příští rok povedou ještě lépe,“ uzavřel Australan.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Loňský šampion Mir v závěru dokázal udržet za sebou letošního šampiona Quartarara a do cíle ve Valencii dojel jako čtvrtý. „No, nevím, kde začít, jsem opravdu zklamaný, protože jsem tento pocit během závodu nečekal,“ stěžoval si po Valencii Mir. „Myslel jsem si, že dnešek by mohl být náš den, protože jsem měl po celý víkend hodně dobré tempo, ale když došlo na závod, bylo to jiné a bojoval jsem s předkem. Nakonec čtvrté místo bylo maximum, na co jsem se dnes zmohl. Není to tak, jak jsem chtěl, aby závod probíhal, chci bojovat o stupně vítězů pokaždé, a zvláště tady. Jsem třetí v šampionátu, což po této složité sezóně není až tak špatné. Už se soustředíme na Jerez…“ dodal Mir, který už myslí na test, který se uskuteční tento týden ve čtvrtek a v pátek.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 5. místo

Nový letošní šampion třídy MotoGP – Fabio Quartararo – uzavřel letošní sezónu pátým místem. V závěru se sice přibližoval Mirovi, ale nakonec zůstal za ním. „Abych byl upřímný, jsem spokojený, protože v pátek jsme na tom byli dost špatně, ale dnes jsme nakonec měli docela dobré tempo,“ zhodnotil letošní šampion. „Dnes ráno jsme ve warm upu vyměnili motorku a díky tomu to bylo o něco lepší. Nebylo to snadné, ale nakonec jsme docílili docela dobrého výsledku. Dnes jsem se chtěl hlavně bavit a tak to i bylo. Takže jsem super šťastný. Navzdory tomu, že to nebyl perfektní víkend, ve který jsem doufal, jsme nakonec přece jen dokázali dojet v první pětce. Závod jsem si užil a sezónu jsme zakončili dobrým způsobem,“ uzavřel Quartararo.

