MotoGP ve Valencii 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 1. místo

Velká cena Valencie byla posledním závodem pro Suzuki. Tým se rozloučil vítězstvím. Jejich jezdec Alex Rins se ujal vedení hned v úvodu a udržel jej až do cíle. „Podařilo se mi dosáhnout přesně toho, co jsem chtěl – dalšího vítězství se svým týmem,“ radoval se Rins po závodě ve Valencii. „Toto vítězství jsme vybojovali doma a je to naše poslední společné, takže chutná extra výjimečně a je to velmi emotivní. V průběhu let jsme se Suzuki oslavili několik opravdu krásných vítězství, ale také jsme sdíleli mnoho krásných okamžiků jako rodina. Všichni mi budou moc chybět,“ řekl dále Rins.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 2. místo

Jihoafričan Binder se nakonec ve Valencii propracoval až na druhé místo. „Jsem opravdu rád, že jsem zpátky na pódiu,“ těšil se z druhého místa Binder. „Přijel jsem s tím, že bych chtěl vyhrát, ale to úplně nevyšlo, Alex [Rins] dnes jel opravdu dobře. Před týmem musím smeknout klobouk, stojí za mnou ten opravdu nejúžasnější tým. V KTM jsou neuvěřitelní lidé. V této sezóně jsme zažili několik skvělých časů a také několik opravdu těžkých chvil, ale vždy se nám v den závodu podařilo vydat ze sebe to nejlepší. Určitě je dobré, že jsem v první šestce šampionátu a že se tým dostal na druhé místo v tabulce. Tento víkend jsme udělali krok vpřed. Požadoval jsem větší přilnavost a týmu se to povedlo. Opravdu doufám, že v sezóně 2023 se nám podaří, abychom byli konkurenceschopní každý víkend,“ dodal Binder.

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 3. místo

Jorge Martin už potřetí v řadě startoval do závodu z pole position. Tentokrát už se mu podařilo proměnit pole position alespoň v umístění na podiu. „Jsem velmi šťastný, že jsem skončil na stupních vítězů, už to bylo opravdu potřeba. Byl to zvláštní rok, někdy i dost těžký, ale společně jsme to zvládli,“ sdělil Martin po závodě ve Valencii.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 4. místo

Quartararo vstupoval do závodu ve Valencii s tím, že nutně musí vyhrát a zároveň musí doufat, že Bagnaia dojede až na patnáctém nebo horším místě, aby měl šanci na obhajobu titulu. To se ovšem nestalo. V úvodu spolu Bagnaia a Quartararo hodně bojovali, dokonce mezi nimi došlo i ke kontaktu. Nakonec dojel Quartararo jako čtvrtý a Bagnaia devátý. Z titulu se tedy raduje Bagnaia. Quartararo se letos musel smířit s postem vicemistra. „Byl to těžký závod, zvláště pro levou stranu pneumatiky, ale dal jsem ze sebe 100 %,“ zhodnotil Francouz. „Na boj o stupně vítězů ani o vítězství to nestačilo. Dnes bylo větší horko než v předchozích dnech a pro levou stranu přední pneumatiky to byl problém, kvůli tomu jsem prohrál závod. Jsem trochu zklamaný, ale gratuluji Peccovi (Bagnaiovi) k zisku titulu. Teď už se nemůžu dočkat, až vyzkouším náš nový motocykl. Ale nejdřív to musíme dnes večer oslavit. V úterý nás čeká velmi důležitý test pro rok 2023 a samozřejmě jsem opravdu motivovaný, protože se to týká našeho budoucího motocyklu,“ dodal Quartararo.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) – 5. místo

První pětku ve Valencii uzavřel Miguel Oliveira, který se tímto závodem rozloučil s KTM. „Byl to dobrý víkend, naše tempo bylo po celou dobu neuvěřitelné,“ zhodnotil Portugalec. „Měli jsme potenciál skončit na stupních vítězů, ale startovali jsme příliš vzadu a bojovali jsme s tlakem v pneumatikách. Každopádně zakončit sezónu umístěním v prvním pětce je pozitivní. V garáži si to všichni užili a to je hlavní. Desáté místo v šampionátu nebylo cílem, mohli jsme se dostat na osmé místo. Mám teď smíšené pocity z toho, že moje kapitola KTM končí a já začnu novou kapitolu jinde. Zažili jsme spolu vzestupy a pády, ale to je součást naší společné cesty. Vím, že jsem do toho dal všechno, co jsem mohl. Odcházím tedy s dobrými pocity,“ uzavřel Oliveira.

Foto: Václav Duška Jr.