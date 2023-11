MotoGP ve Valencii 2023: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

O titulu se letos v královské kubatuře rozhodovalo až v posledním závodě. Bagnaia do posledního závodu nastupoval s náskokem čtrnácti bodů před Martinem. Martin ovšem v závodě brzy upadl, takže o titulu bylo rozhodnuto po pár kolech. Bagnaia si nakonec kromě titulu dojel i pro vítězství ve Velké ceně Valencie. „Jsem tak moc šťastný, že víc už to ani nejde,“ sdělil po závodě ve Valencii šampion. „Navíc jsme vyhráli i závod, takže je to fantastické. Chci poděkovat celému týmu, odvedli úžasnou práci. Po Barceloně jsme měli docela těžké období, ale tento titul jsme si zasloužili víc než kdokoli jiný. Nic jsem za sebou neviděl, myslel jsem, že Jorge je stále v závodě, a docela jsem se toho bál. Myslel jsem jen na vítězství v závodě, protože to byl nejlepší způsob, jak zakončit sezónu,“ prozradil dále Bagnaia.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 2. místo

Jako druhý projel cílem Fabio di Giannantonio, nicméně vlivem penalizace klesl na čtvrté místo. Zarco, který jel svůj poslední závod za tým Pramac, se tím pádem posunul na druhé místo. „Mám velkou radost, ale je trochu škoda, že to není vítězství,“ přiznal po Valencii Zarco. „Když jsem viděl, že Miller, který jel s tvrdou pneumatikou, spadl, řekl jsem si, že to nebude jednoduché. V okamžiku, když jsem se zrovna chystal předjet Pecca (Bagnaiu), na mě zaútočil Fabio (di Giannantonio) a já už jsem nebyl schopen mu v tom zabránit. V posledním kole jsem se snažil najít jakoukoliv mezeru, ale nebyla šance se před ně dostat. Vyhrát by sice bylo skvělé, ale i pódium je dobré,“ dodal Francouz.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Binder si oslavu na podiu neužil, ale díky penalizaci soupeře nakonec bral body za třetí místo. „Třetí místo je třetí místo, i když jsme přímo nešli na stupně vítězů!“ zhodnotil Jihoafričan po závodě ve Valencii. „Sice jsem si dnes objel dlouhé kolo, aniž bych musel, ale nakonec to tak bylo správně, protože jsem díky tomu odvrátil pád. Byl to těžký den. Snažil jsem se probojovávat zpět, ale na konci už jsem měl zadní pneumatiku v hodně špatném stavu. Letos jsme sice vyhráli dva sprinty, ale bylo by ještě lepší, kdyby se nám podařilo k tomu přidat ještě nějaké vítězství v hlavním závodě. Každopádně ale děkuji celému týmu. Tento rok jsme udělali velký krok vpřed,“ uzavřel Binder.

Foto: Ducati