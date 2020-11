MotoGP ve Valencii: Ohlasy prvních pěti v cíli

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 1. místo

Ital Morbidelli si ve Valencii dojel pro své třetí letošní vítězství. Na titul už letos Morbidelli dosáhnout nemůže, protože Joan Mir už je jistým šampionem pro rok 2020. Nyní je Morbidelli v průběžném pořadí šampionátu druhý, takže má velké šance na to stát se vicemistrem. „Tohle bylo nejlepší vítězství roku, možná dokonce nejlepší v mém životě!“ radoval se Ital po závodě ve Valencii. „Byl to komplikovaný závod: Celý víkend jsem cítil, že máme dobrý potenciál, ale pak jsme se rozhodli v závodě pro tvrdou přední pneumatiku a já jsem musel mírně změnit svůj jezdecký styl. Navzdory tomu, jak jsem se snažil, jsem nemohl Jackovi [Millerovi] odjet tak, jak jsem chtěl. Věděl jsem, že pokud se ke mně přiblíží, tak bude hodně silným soupeřem. Bylo potřeba do toho dát v posledním kole maximum, a to jsme oba udělali. Měli jsme opravdu pěkný, čistý boj. Vždy se mi líbilo bojovat s Jackem, protože je ve svých bitvách tvrdý, ale čistý a dnes byl silný, takže mu gratuluji. Z vítězství mám opravdu radost, moc děkuji týmu. Chtěl bych také poblahopřát Joanovi [Mirovi] k letošnímu titulu; letos byl opravdu silným konkurentem,“ dodal vítěz závodu.

Jack Miller (Pramac Racing) – 2. místo

Miller sice bojoval o výhru až do úplného konce, v cíli na Morbidelliho ztratil jen 0,093 sekundy. Desátým vítězem letošního roku se tedy jen těsně nestal, musel se smířit s druhým místem. „Jsem velmi šťastný, bavil jsem se od prvního kola,“ sdělil Australan po závodě. „Byl to jeden z nejkrásnějších závodů mého života. V okamžiku, když jsem předjel Morbidelliho, jsem si myslel, že bych mohl vyhrát, což je škoda, že se tak nestalo, ale na druhou stranu, když člověk bojuje až do konce, může být šťastný. Velké poděkování patří mému týmu, který odvedl velmi dobrou práci,“ dodal Miller.

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Pol Espargaro nakonec dokázal vystoupit na podium v obou závodech ve Valencii a pokaždé byl třetí. „To bylo fantastické. Jsem velmi šťastný. Tento víkend jsme pódium neočekávali,“ přiznal Espargaro. „Cítili jsme, že si to zasloužíme, ale Nakagami na mě tvrdě tlačil do té doby, než spadl. Byli jsme skvělí od začátku do konce a já jsem byl na hranici se svým tempem. Nechybovali jsme a jsme opět na pódiu - už popáté v sezóně – to je neuvěřitelné,“ řekl dále Espargaro.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

V prvním valencijském závodě vystoupil Rins na podium, v tom druhém pak skončil těsně pod podiem. V průběžném pořadí šampionátu je Rins nyní třetí a na druhého Morbidelliho ztrácí jen čtyři body, takže s ním bude v Portugalsku bojovat o titul vicemistra. Šanci na zisk titulu vicemistra mají teoreticky ještě také Viňales, Quartararo, Dovi a Pol Espargaro. „Nakonec se mi nepodařilo získat titul, ale mám radost za Joana a celý tým Suzuki!“ prohlásil Rins včera. „Je neuvěřitelné, že vyhrál šampionát teprve ve svém druhém roce. Celý tým na tom tvrdě pracoval. Ten pocit je tedy úžasný, dokonce i pro mě. Dnes měl Franco velmi dobré tempo. Čtvrté místo byli dnes to nejlepší, co jsem mohl udělat. Každopádně ale stále bojuji o to, abych získal druhé místo v šampionátu, takže jsem s výsledkem spokojen. Doufám, že v Portimao ukončím sezónu na vysoké úrovni,“ dodal Španěl.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 5. místo

První pětku ve Valencii uzavřel Brad Binder. „Tento závod byl pro nás pozitivní,“ řekl Jihoafričan. „Neměl jsem nejlepší start, ale podařilo se mi chytit dobré tempo, předjet pár jezdců a propracovat se dopředu. Dnes jsem do toho dal své absolutní maximum, ale bohužel to nestačilo na to, abychom se dostali do boje o pódium. Celkově jsem spokojen s tím, jaký jsme tento víkend od pátku do neděle učinili pokrok. Stále se musíme hodně učit, ale už se těšíme na Portimao. Děkuji týmu a všem za jejich tvrdou práci,“ uzavřel Binder.

Foto: Václav Duška Jr.