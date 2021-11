MotoGP: Ve Valencii se z výhry těší Bagnaia, tři Ducati na podiu

Do posledního závodu letošního roku se z první pozice vydával nováček Jorge Martin, který tak přerušil Bagnaiovu vítěznou kvalifikační sérii. Do závodu nenastoupil Marc Márquez, kterému se vrátil problém s dvojím viděním. A nakonec chyběl i jeho týmový kolega Pol Espargaro, který měl včera těžký pád. Jezdec sice nemá nic zlomeného, ale má bolesti v oblasti žeber a zápěstí, takže do závodu nenastoupil.

Závod byl vypsán na sedmadvacet kol. Po startu se vedení ujal právě Martin, který startoval jako první. Na druhé místo se zařadil Miller a na třetí Mir. Bagnaia klesl na čtvrté místo.

Valentino Rossi, který dnes do svého posledního závodu v MotoGP vyrážel z desáté pozice, si v úvodu o jedno místo polepšil. Na Rossiho počest dnes jezdci z jeho akademie jeli v helmách s designem, který Valentino Rossi v minulosti použil.

Pětadvacet kol před koncem vedl Martin. Druhý byl Mir, který loni ve Valencii vybojoval své první a zatím jediné vítězství v MotoGP.

O kolo později se před Mira na druhé místo posunul Bagnaia. Martin pokračoval ve vedení. Za Mirem už byl jeho kolega Alex Rins, který na něj následně zaútočil a předjel jej. Před Millera se na páté místo na chvíli dostal Quatararo, který zatím ve Valencii neměl dobrý víkend. Rozestupy mezi jezdci byli i po několika odjetých kolech malé.

Třiadvacet kol před koncem upadl Takaaki Nakagami. Jezdec je v pořádku. Na čele se nic neměnilo – Martin vedl, druhý byl Bagnaia, třetí Rins a čtvrtý Mir. První čtveřice v tuto chvíli trochu ujížděla Quartararovi a Millerovi, kteří spolu bojovali o páté místo. V dalším průběhu se ovšem zase Quartararo s Millerem vedoucím jezdcům přiblížili.

Ani devatenáct kol před závěrem se nic neměnilo na prvních třech místech. Čtvrtý Joan Mir ovšem trochu přestal stíhat tempo vedoucí trojice. Miller se znovu dostal před Quartarara na páté místo.

Sedmnáct okruhů před cílem ze třetí pozice upadl Alex Rins, který v letošním roce poměrně hodně závodů nedokončil právě z důvodu pádu. Naštěstí i po této nehodě zůstal Rins v pořádku. Po Rinsově pádu se na třetí místo posunul jeho kolega Mir.

Martin pokračoval na první pozici i v době, kdy do konce zbývalo patnáct kol, nicméně Bagnaia byl na něm nalepen. Třetí Mir ztrácel zhruba 0,7 sekundy. První pětku uzavírali Miller a Quartararo.

Dvanáct kol před závěrem už vedl Bagnaia. Martin byl těsně za ním druhý. Mir zůstával třetí s tím, že jeho aktuální ztráta na vedoucí jezdce byl trochu menší než o pár kol dříve. Těsně za Mirem už byl Miller. Pátý Quartararo naopak ztrácel – byl zhruba dvě vteřiny za Millerem.

Bagnaia vedl před Martinem i v době, kdy do konce zbývalo devět kol. Miller to zkusil na třetího Mira a uspěl – dostal se tak na provizorní pódiové místo. Poté, co Miller předjel Mira, podařilo se mu budovat náskok před Španělem. Loňskému šampionovi se pak naopak přibližoval šampion letošní.

Šest kol před závěrem se na prvních třech místech drželi jezdci na strojích značky Ducati – Bagnaia byl první, Martin druhý a Miller třetí, přičemž Miller měl hodně rychlé tempo a přibližoval se Martinovi. Valentino Rossi, který jel svůj poslední závod v MotoGP byl v tuto chvíli desátý, ale těsně za sebou měl Morbidelliho.

V předposledním kole už byl Miller těsně za Martinovými zády. Bagnaia pokračoval na první pozici. V pořadí Bagnaia, Martin a Miller pak jezdci najeli i do posledního kola. Mir byl čtvrtý a těsně za sebou měl Quartarara.

Do konce závodu už se nic nezměnilo. Bagnaia si dojel pro výhru. Martin udržel druhé místo. Miller skončil třetí. Na podium tedy dnes ve Valencii vystoupili pouze jezdci na strojích značky Ducati. Mir na Suzuki dorazil do cíle jako čtvrtý. Quartararo na něj recept nenašel, musel se smířit s pátým místem.

Jorge Martin se dnes může radovat nejen z druhého místa v závodě, ale i z toho, že se letos stal nejlepším nováčkem v MotoGP.

Valentino Rossi uzavře svou kariéru jezdce MotoGP desátým místem. Po závodě pak na trati došlo k velkému loučení s odcházejícím devítinásobným šampionem.

Kromě Rossiho se dnes s kategorií MotoGP rozloučili i Danilo Petrucci a Iker Lecuona.

Dneškem skončila letošní sezóna MotoGP. Další závod se pojede až příští rok v březnu.

GP Valencie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Francesco BAGNAIA Ducati 157,2 41'15,481 2 Jorge MARTIN Ducati 157,2 0,489 3 Jack MILLER Ducati 157,2 0,823 4 Joan MIR Suzuki 156,9 5,214 5 Fabio QUARTARARO Yamaha 156,9 5,439 6 Johann ZARCO Ducati 156,8 6,993 7 Brad BINDER KTM 156,7 8,437 8 Enea BASTIANINI Ducati 156,5 10,933 9 Aleix ESPARGARO Aprilia 156,4 12,651 10 Valentino ROSSI Yamaha 156,4 13,468 11 Franco MORBIDELLI Yamaha 156,3 14,085 12 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 156,2 16,534 13 Alex MARQUEZ Honda 156,1 17,059 14 Miguel OLIVEIRA KTM 156,1 18,221 15 Iker LECUONA KTM 156 19,233 16 Maverick VINALES Aprilia 156 19,815 17 Luca MARINI Ducati 155,4 28,86 18 Danilo PETRUCCI KTM 155,2 32,169 Neklasifikováni Alex RINS Suzuki 156,5 17 kol Takaaki NAKAGAMI Honda 153,8 23 kol

Foto: Václav Duška Jr.