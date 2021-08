MotoGP ve Velké Británii 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Fabio Quartararo měl v pátek ve Velké Británii dost těžký pád a poranil si kotník. Při chůzi měl bolesti, nicméně na motocyklu jej zranění nijak neomezovalo. Do závodu vyrazil z první řady, přičemž na předchozí ročník Velké ceny Velké Británie neměl vůbec dobré podmínky. Naposledy se v Silverstonu jelo před dvěma lety a pro Quartarara tehdy skončil závod hned v úvodu velkým pádem. Nicméně letos si Quartararo ve Velké Británii dojel pro vítězství a výrazně navýšil vedení v šampionátu. Nyní už před Joanem Mirem, který je druhý v pořadí, vede o 65 bodů. „Tohle vítězství je skvělé!“ zhodnotil mladý Francouz. „V Rakousku jsem myslel na mistrovství, když jsme měnili motorky, ale tady jsem na to nemyslel. Na motorce jsem se cítil skvěle a užíval jsem si boj o vítězství. To bylo perfektní. Baví mě takhle závodit, užívat si ten okamžik. Od začátku jsem se cítil skvěle a zůstal jsem klidný. Udělal jsem jen několik chyb a cítil jsem, že jsem opravdu dobrý na brzdách. Bylo to lepší, než se očekávalo, a kvůli tomu jsem během závodu trochu změnil strategii. Když jsem měl náskok 3 s, řekl jsem: ‚Dobře, teď je čas trochu zpomalit a nedělat chyby.‘ V posledním kole jsem si už jen užíval trať a stále jsem jel pomalu. Mám z tohoto výsledku velkou radost. Je to opravdu zvláštní vítězství. Když jsem vyhrál v Assenu, měl jsem tam u toho už nějaké fanoušky. Nevím, kolik fanoušků tu dnes bylo, ale bylo jich dost. Je skvělé sdílet s nimi tento okamžik. Chci jim poděkovat. Pro jezdce Monster Energy Yamaha MotoGP je vždy příjemné vyhrát Grand Prix Monster Energy, já jsem to teď dokázal a je to úžasné! Je to skvělé vítězství pro ně a také pro mou rodinu a tým. Můj mechanik Daniele Grelli sem bohužel nemohl přijet, takže tato výhra je pro něj. Nemůžu se dočkat, až to spolu s týmem oslavíme,“ řekl po závodě Quartararo.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 2. místo

Španěl Rins má letos náročnou sezónu. Několik závodů nedokončil kvůli pádu a pak také musel vynechat závod kvůli zranění, které si způsobil pádem z kola. A až nyní ve Velké Británii si vyjel své první podium letošního roku. „Jsem super, super, super šťastný, protože jsme vynaložili mnoho úsilí a práce, abychom se dostali zpět na pódium,“ radoval se po závodě Španěl. „Nebylo to snadné, protože i když jsem měl tempo, pronásledovaly mě pády a problémy. Dnes jsem chtěl dojet do cíle v první pětce, ale nakonec jsem se na motorce cítil opravdu dobře a pohodlně, takže jsem na to dokázal víc zatlačit. Byl jsem rychlý, ale aniž bych riskoval nebo musel dělat agresivní manévry. Je skvělý pocit být zpět na stupních vítězů a slavit s celým svým týmem,“ dodal Rins.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) – 3. místo

Starší z bratrů Espargarových se ve Velké Británii dostal na nejnižší stupínek podia. Před tím naposledy vystoupil na podium v roce 2014 v Aragonii, na další podium tedy čekal téměř sedm let. Aleixovo podium ve Velké Británii bylo navíc prvním podiem pro motocykl Aprilia v MotoGP. „Už několikrát jsme byli tak blízko a až teď jsme to dokázali!“ radoval se po závodě Aleix Espargaro. „Je to zasloužené pódium, na kterém jsme tvrdě pracovali, a věnuji jej v první řadě Aprilii. V posledních letech tým vždy pracoval na maximum. Společně jsme překonali těžké časy a nyní sklízíme plody své práce. Na pódiu jsem myslel na Fausta, na svou rodinu a na všechny lidi, kteří jsou mi blízcí. Náš růst za poslední dva roky byl mimořádný. Zlepšili jsme se ve všech aspektech, ale potřebovali jsme pódium. Věděl jsem, že dnes máme šanci. Ve všech trénincích a ráno ve warm upu jsem se cítil dobře. Na začátku jsem měl několik pochybností ohledně výběru pneumatik, ale nakonec jsme udělali správné rozhodnutí. V jednu chvíli jsem ztratil několik pozic, ale dokázal jsem se vzpamatovat, jen Fabio dokázal ujet. Ve finále jsem trochu bojoval s předkem, ale abych to kompenzoval, měl jsem dobrou trakci, a proto jsem nebojoval s Jackem na brzdách, ale spoléhal jsem se místo toho na využití své akcelerace. Teď to musíme oslavit a pak už se budeme znovu soustředit na další závody,“ pokračoval jezdec. „Čeká nás více závodů, kde můžeme být konkurenceschopní. Jedno pódium nemůže stačit k tomu, abychom byli šťastní. Chceme víc,“ věří si Aleix po závodě v Silverstonu.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 4. místo

Těsně pod podiem ve Velké Británii skončil Australan Miller. Na Aleixe Espargara ztratil jen něco přes desetinu. „Byl bych šťastnější, kdybych dnes mohl skončit na stupních vítězů, ale z výsledku mám radost, protože jsme ukázali, že máme dobrý potenciál,“ zhodnotil Miller svůj britský závod. „Kdybych se kvalifikoval lépe, možná bych dnes mohl v závodě udělat něco víc. Po startu jsem naštěstí neztratil žádné pozice a po pár kolech jsem opět našel svůj rytmus. V posledních kolech bylo pro mě těžké držet se přední skupiny, protože jsem nemohl brzdit tak jako předtím, ale přesto jsem dokázal zaútočit na Aleixe, což byla velká zábava! Zkusíme to znovu v příštím závodě!“ prozradil Miller.

Pol Espargaro (Repsol Honda Team) – 5. místo

Mladší z bratrů Espargarových startoval v Silverstonu z pole position. Byla to jeho první pole position s Hondou v MotoGP. V závodě si nakonec dojel pro páté místo. „Závod jsem si opravdu užil,“ přiznal mladší z bratrů Espargarových. „Být v čele závodu něco opravdu skvělého. Rozhodli jsme se pro měkkou pneumatiku, protože nám poskytovala nejlepší pocit, ale nestačilo to na boj o pódium. Stále je tedy na čem pracovat. Každopádně až do poloviny závodu jsem se držel v boji o podium a hodně jsem si to užíval, dokonce jsem se přibližoval Rinsovi s Aleixem, dokud mi ještě pneumatika fungovala dobře. Když přilnavost poklesla, kontroloval jsem rozestup a závod jsem dokončil dobře. Obecně vzato to byl dobrý víkend, dostali jsme možnost ukázat, co umíme, a nyní míříme do Aragonu, kde byla Honda v minulosti velmi silná,“ uzavřel Pol.

Foto: Václav Duška Jr.