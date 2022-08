MotoGP ve Velké Británii 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia startoval do britského závodu z páté pozice, ale nakonec si dojel pro vítězství. Jedná se o Bagnaiovo čtvrté vítězství v letošním roce. V aktuálním pořadí šampionátu je Bagnaia třetí a na vedoucího Quartarara nyní ztrácí 49 bodů. „Nečekal jsem, že dnes vyhraju,“ řekl překvapený vítěz. „Až do včerejška bych býval byl spokojený s výsledkem v první pětce. Rozhodli jsme se, že pojedeme se střední přední pneumatikou, protože jsme si nebyli jisti, jestli měkká vydrží až do konce. Zpočátku jsem s tímto rozhodnutím nebyl spokojený. V závodě se to však ukázalo jako správná volba, protože mi to nakonec umožnilo být stále rychlý, i když byla zadní pneumatika opotřebovaná. Chci poděkovat svému týmu, protože jsme dost bojovali, ale díky jejich podpoře jsem dokázal získat tohle vítězství, což je jedno z těch nejlepších v mé kariéře,“ přiznal dále Ital.

Maverick Viňales (Aprilia Racing) – 2. místo

Viňales si vyjel druhé podium v řadě. Před letní přestávkou dokázal vybojovat své první podium se strojem Aprilia – v Assenu dojel třetí. Po letní přestávce na tento úspěch navázal a dokonce si o jedno místo polepšil – tentokrát dojel druhý a netají se tím, že pomýšlí na vítězství. „V závěru jsem do toho dal úplně všechno!“ přiznal Viňales. „Bohužel jsem kvůli soubojům v úvodu závodu přišel o hodně času a dost se mi při tom opotřebovala pneumatika, takže jsem pak na konci závodu neměl moc gripu. Bagnaia mi to tam šikovně zavřel, když jsem se ho pokoušel předjet. O několik zatáček později mi ujel zadek, když jsem se k němu chtěl přiblížit, což nakonec rozhodlo celý závod. Každopádně mám ale radost. Jezdí se mi dobře a s Aprilií jsme v tuto chvíli blízko cíle, který jsme si stanovili. Už nám moc nechybí. Pokusíme se toho dosáhnout v dalších závodech. Rozhodně si to zasloužíme!“ dodal Viňales.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Spolu s Bagnaiou a Viňalesem se ve Velké Británii na podium podíval i Jack Miller, který dorazil do cíle jako třetí. „Po pětitýdenní zastávce je příjemné být hned zpátky na stupních vítězů,“ sdělil Miller po závodě ve Velké Británii. „V druhé polovině závodu jsem dost bojoval s přední pneumatikou, což mělo za následek, že i zadní pneumatika se začala rychle opotřebovávat. V každém případě jsem s tímto výsledkem spokojený, motorka funguje dobře a od barcelonského testu jsme udělali velké pokroky. Nyní chci takhle pokračovat. V šampionátu jsme sice šestí, ale třetí místo není daleko,“ řekl dále Miller.

Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) – 4. místo

Těsně pod podiem skončil ve Velké Británii Ital Enea Bastianini. V průběžném pořadí šampionátu je nyní Bastianini na čtvrtém místě. „Ze začátku to nebylo jednoduché, přišel jsem o jedno křídlo, ale od poloviny závodu se mi už dařilo,“ prozradil Bastianini. „Čtvrté místo není špatné, ale být tak blízko pódia a nedostat se na něj, zanechává v ústech zvláštní pachuť,“ přiznal Ital.

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 5. místo

Španěl Jorge Martin dorazil na okruhu v Silverstone do cíle jako pátý. V průběžném pořadí šampionátu je jedenáctý, přičemž má na svém kontě stejný počet bodů jako desátý Oliveira. „P5 v dnešním závodě! Dal jsem do toho všechno, co jsem mohl, jsme čím dál konkurenceschopnější!“ napsal si Jorge Martin po závodě na sociální sítě.

