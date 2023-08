MotoGP ve Velké Británii 2023: Ohlasy z podia

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 1. místo

Aleix Espargaro v závěru britského závodu předjel Bagnaiu a dojel si pro své druhé vítězství v kariéře MotoGP. „Dnes jsem nějak tušil, že by se mi mohlo dařit,“ prozradil Aleix Espargaro. „Aprilia zde měla dobrou trakci a já jsem si byl vědom toho, že v některých zatáčkách jsem na tom lépe než Bagnaia. Když v závěru závodu začalo pršet, raději jsem se rozhodl vyčkávat s útokem až do posledního kola. Na dráze bylo několik hodně kluzkých míst, takže bylo hodně snadné udělat nějakou chybu. Navíc jsem viděl, že Pecco (Bagnaia) je na tom s pneumatikami dobře, takže jsem nechtěl riskovat, že mě nakonec v závěru porazí. Mám velkou radost. V první části sezóny se nám nepodařilo získat tolik bodů, kolik bychom si přáli a zasloužili. Stále jsme však věřili a pokračovali jsme ve své práci. Tohle vítězství je tedy skvělým zadostiučiněním,“ pravil dále Espargaro.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Bagnaia vedl téměř celý závod, ale v úplném závěru klesl na druhé místo, na němž už zůstal až do cíle. Vzhledem k tomu, že Bezzecchi nedojel a Martin skončil šestý, navýšil Bagnaia vedení v šampionátu. „Do závodu jsme nastoupili s měkkou pneumatikou,“ sdělil Bagnaia. „Podmínky nebyly nejlepší, takže jsme byli trochu na limitu. Pak začalo pršet a já jsem nevěděl, jak moc se do toho můžu opřít. V některých částech trati jsem se docela bál, protože tam pršelo docela dost. Snažil jsem se vše kontrolovat a zůstat vpředu, ale viděl jsem, že Aleix má větší trakci a já jsem ztrácel v akceleraci. Zkusil jsem všechno, ale nestačilo to. Přesto jsem ale spokojený s výsledkem i s víkendem, protože dnes byl dobrý den. Včerejšek nebyl ideální, ale dnes jsme vzládli to, co bylo naším cílem již včera. Závody jsou takové a my musíme být spokojeni s tím, co jsme dokázali, takže to byl určitě pozitivní víkend,“ zhodnotil Bagnaia.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Před letní přestávkou v Assenu Brad Binder o třetí místo přišel kvůli překročení limitů dráhy (a to jak ve sprintu, tak i v hlavním závodě), ale ve Velké Británii už se na podium podíval. „Bylo to opravdu složité, hlavně na konci závodu,“ řekl po závodě Binder. „Tato trať je hodně rozlehlá, takže v některých sektorech byla mokrá a v jiných suchá. Bylo tedy těžké odhadnout, jak moc můžeme tlačit na pilu. Klobouk dolů před týmem; odvedli úžasnou práci a motorka byla fantastická. Chtěl jsem pro ně dnes vyhrát, ale i třetí místo je dobré. V takových dnech, kdy je to tak těžké, je člověk opravdu rád, když dojede na stupních vítězů,“ uzavřel Jihoafričan.

Foto: Aprilia