MotoGP ve Velké Británii 2024: Ohlasy z podia

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Ital Bastianini si ve Velké Británii zajistil svou první výhru ve sprintu. V neděli k tomu ještě přidal vítězství v hlavním závodě. „Byl to náročný závod, protože jsem v prvních dvou kolech udělal pár chyb a trochu jsem ztratil půdu pod nohama,“ přiznal po závodě Bastianini. „Pak jsem ale dokázal najít tu správnou sebedůvěru, abych se dostal zpět do vedoucí skupiny. Nejprve jsem dojel ztrátu na Aleixe (Espargara), kterého nebylo snadné předjet. Poté jsem dohnal i Pecca (Bagnaiu). V posledních čtyřech nebo pěti kolech se do toho Jorge opravdu opřel, takže nebylo snadné ho dojet. Je to fantastický pocit být zpátky na stupních vítězů v nedělním závodě. Hodně jsem na sobě pracoval. Analyzoval jsem první polovinu závodu – jeho pozitiva i negativa. Obecně řečeno, tempo jsem měl v poslední době dobré, ale samozřejmě kvalifikační výkon měl v mnoha případech určitě negativní dopad. Snažil jsem se zapracovat na mentální stránce věci, abych nebyl v tomto ohledu zastižen nepřipravený, a doufám, že takto budu moci pokračovat,“ prozradil dále Ital.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Jorge Martin skončil ve sprintu i v hlavním závodě na druhé pozici a podařilo se mu vrátit se do čela šampionátu. „Byl to docela dobrý víkend,“ zhodnotil Martin. „Dvakrát jsme skončili druzí. Dnes jsem se pokoušel o výhru, ale bylo to příliš těžké. Celkově jsem ale spokojený se svou prací i s prací týmu. Děláme kroky vpřed,“ dodal Martin.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bagnaia ve sprintu upadl. V hlavním závodě několik kol vedl, ale nakonec dojel třetí. Páté vítězství v řadě (po výhrách v Katalánsku, Itálii, Nizozemsku a Německu) už tedy nepřidal. Navíc přišel o vedení v šampionátu. Nyní na Martina ztrácí tři body. „Jsem spokojený, protože po včerejší havárii bylo důležité dokončit závod,“ sdělil Bagnaia. „Nebylo to ale jednoduché. Dostal jsem se sice do vedení a snažil jsem se závod zvládnout co nejlépe, ale s přední pneumatikou jsem bohužel nemohl pracovat tak, jak jsem chtěl, takže jsem musel více používat zadní pneumatiku. To právě vedlo k určitým problémům na konci závodu. Když mě Martín předjel, snažil jsem se s ním zůstat, ale v sedmé zatáčce jsem málem upadl. V tu chvíli jsem si řekl, že po včerejší havárii bude lepší myslet na to, abych dojel do cíle. Když je Enea silný už od pátku, je opravdu těžké jej porazit, protože je známý tím, že je velmi silný v závěrečné části závodu – a přesně to ukázal i nyní,“ uzavřel Bagnaia.

Foto: motogp.com