MotoGP ve Velké Británii 2025: Ohlasy z podia

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 1. místo

Nedělní závod ve Velké Británii delší dobu vedl Fabio Quartararo. Francouze ale nakonec zastavila technická porucha. Po Quartararově odstoupení se na první pozici posunul Marco Bezzecchi. Ital už pak nikoho před sebe nepustil a může se tak radovat ze své první výhry s motocyklem Aprilia. „Je to neuvěřitelný pocit, těžko se to popisuje,“ radoval se Bezzecchi po závodě. „Minulá sezóna byla komplikovaná, takže jsem se rozhodl pro toto nové dobrodružství. Aprilia mi vždycky věřila. O lepším prvním vítězství s Aprilií jsem nemohl ani snít. Tým na okruhu i zaměstnanci v Noale pracují skvěle. Jsem jim nesmírně vděčný a mám radost i za ně. Nikdy se nesmíme zastavit. Nebude to snadné, ale nikdy jsme se nevzdali a nikdy jsme nepřestali věřit,“ dodal Ital.

Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) – 2. místo

Johann Zarco se podruhé v letošním roce podíval na podium. Ke své výhře z Le Mans nyní přidal druhé místo z okruhu Silverstone. „Celý víkend jsem se cítil dobře,“ prozradil Zarco. „Motorka mi umožňovala jezdit tak, jak jsem potřeboval. Tohoto výsledku jsme dosáhli díky kombinaci mnoha malých kroků vpřed, které nakonec zapadly do celkové mozaiky. Získat druhé podium v řadě je neuvěřitelné. Dnes jsem se soustředil na to, abych co nejlépe kontroloval opotřebení pneumatik, protože jsem si chtěl zajistit silný výkon pro závěrečnou fázi závodu. Tato strategie se nakonec vyplatila. Obrovské díky patří týmu HRC. Tento výsledek potvrzuje to, že dokážeme velké věci a že se neustále zlepšujeme,“ řekl dále Zarco.

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Aktuálně vedoucí muž šampionátu sice v druhém kole nedělního závodu upadl, ale závod byl krátce poté zastaven, protože v jiném místě okruhu se na dráhu dostal olej po kolizi Morbidelliho a Espargara. Vzhledem k tomu, že před přerušením nebyla odjeta alespoň tři kola, dostali všichni jezdci šanci zúčastnit se restartu a seřadit se na roštu dle pozic z kvalifikace. Marc Márquez si nakonec dojel pro třetí místo. „Po úvodní chybě jsme nakonec měli velké štěstí,“ přiznal Márquez. „Havárii způsobil náhlý poryv větru. Když jsem povolil brzdy, prostě mě to odfouklo. Při restartu jsem byl docela napjatý, protože s těmito nepředvídatelnými poryvy větru je riziko havárie vždycky velké. V prvním závodě jsem se cítil skvěle, ale v tom druhém už jsem neměl takovou důvěru v přední část motorky. I přes některé problémy se nám dnes podařilo skončit na stupních vítězů a navýšit vedení v šampionátu, takže celkově jsem spokojený,“ uzavřel Marc Márquez.

Zdroj: aprilia.com, zarco.lcr.mc, ducati.com, foto: Aprilia