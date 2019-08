MotoGP ve Velké Británii: Ohlasy prvních pěti v cíli

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 1. místo

Alex Rins dokázal ve Velké Británii vybojovat své druhé vítězství v MotoGP. Marca Márqueze překonal jen o 0,013 s. „Dnešek byl neuvěřitelný,“ radoval se po závodě Rins. „V Austinu jsem vyhrál a porazil jsem Valentina. A teď jsem vyhrál tady a porazil jsem Marca. Tito kluci jsou velmi rychlí a jsou „legendami“ tohoto sportu. Věděl jsem, že dneska bude těžké Marca porazit, ale opravdu jsem to chtěl zkusit a je fantastické, že se mi to povedlo. V několika sektorech byl rychlejší než já, ale dokázal jsem to dohnat v jiných oblastech. Na konci závodu jsem cítil, že mám lepší tempo než on a řekl jsem si, že do toho musím jít a chopit se šance, viděl jsem příležitost a podařilo se. Velké díky všem v týmu!“ dodal spokojený vítěz.



Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 2. místo

Stejně jako před dvěma týdny v Rakousku se i ve Velké Británii musel Márquez smířit s těsnou porážkou jen kousek před cílem. V Rakousku Márqueze těsně před cílem předjel Dovi a zvítězil a prakticky totéž nyní Márquezovi udělal Rins ve Velké Británii. Z hlediska šampionátu to však pro Márqueze není nijak velkým problémem, protože nyní má v čele náskok už 78 bodů. Druhý v pořadí (Dovi) totiž závod v Silverstonu nedokončil, protože upadl hned krátce po startu po kolizi s Quartararovým motocyklem. „Jsem spokojený s výsledkem z hlediska šampionátu, ale ne z hlediska závodu, protože prohrát na poslední chvíli poté, co člověk dlouho vede, není nejlepší pocit,“ zhodnotil Márquez. „Být v čele po celou dobu je náročné, protože dochází k většímu opotřebení. Během jednoho kola jsem zkusil trochu zpomalit, abych zjistil, jestli mě Rins předjede, ale neudělal to. Věděl jsem, že Viñales je pozadu, takže jsem dál dělal maximum. Mým cílem není vyhrát jednotlivý závod, ale šampionát, a pokud by mě jezdci Yamahy dojeli, mohl jsem skončit ještě víc vzadu. V poslední zatáčce jsem málem přišel o předek, takže jsem musel zaklapnout plyn, což Rinsovi umožnilo předjet mě, ale jsme rádi, protože jsme teď 78 bodů před druhým jezdcem v pořadí. Doufám, že Dovi je po nehodě v pořádku. Doufám, že se brzy zotaví a vrátí se, protože je vždy lepší, když získáváte body v souboji,“ uzavřel Márquez.



Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) - 3. místo

Viňales zkompletoval zcela španělské podium ve Velké Británii, do cíle dorazil jako třetí. „Nevím, jestli bych se býval mohl posunout výš, kdybych byl blíž k předním jezdcům, protože je to vždycky těžké,“ řekl Viňales. „Každým kolem jsem sice snižoval rozestup, ale jen o jednu nebo dvě desetiny, ale tak velkou mezeru jsem zkrátka nemohl dojet během jednoho kola. Snažil jsem se maximálně a myslím, že jsme dnes motorky opravdu dostali maximum a možná i více. Jsou tu dlouhé rovinky a na této trati je to i dost o motoru, takže jsme spokojení s třetím místem. Postrádali jsme trochu trakce a maximální rychlosti. V mnoha zatáčkách jsem byl hodně rychlý, ale v jiných jsem se aspoň snažil, co jsem mohl. Myslím, že jsme o víkendu hodně vylepšili motorku a to je nejdůležitější. Při testu v Misanu zapracujeme na zlepšení přilnavosti. Budeme se soustředit na to, aby test proběhl co nejlépe. Pak budou další závody a uvidíme, co ještě můžeme udělat,“ dodal Viňales.

Před dvěma týdny v Rakousku dorazil Valentino Rossi do cíle jako čtvrtý a tento výsledek zopakoval i nyní ve Velké Británii. „Je to další čtvrté místo, ale jsme trochu zklamaní,“ přiznal Rossi. „Od tohoto závodu jsme očekávali více, protože jsem startoval z první řady a během tréninků jsem měl vždy dobré tempo. Bohužel jsem se dnes víc trápil, zejména se zadní pneumatikou. Už od začátku závodu jsem měl menší přilnavost. Dokázal jsem udržet docela dobré tempo až do poloviny závodu, hodně jsem se trápil ve druhé polovině, to jsem musel dost zpomalit. Je to škoda, očekávali jsme, že budeme bojovat o pódium. Chtěli jsme odjet závod jako Maverick, ten odvedl skvělou práci, ale bohužel jsme byli trochu pomalejší, “ sdělil dále Ital.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 5. místo

První pětku ve Velké Británii uzavřel Franco Morbidelli, který tak vyrovnal své dosavadní nejlepší umístění v závodě MotoGP. Pátý už byl i letos v Austinu a v Assenu. „Pro nás to byl skvělý závod,“ radoval se Morbidelli. „Dobře jsem odstartoval, dokázal jsem se posunout na zajímavější pozice a můj pocit na motorce se postupem času zlepšoval. Trochu jsem bojoval s Crutchlowem, ale dokázal jsem mu ujet. Páté místo je dobrý výsledek pro mě a pro celý můj tým. Myslím, že to, co jsme se naučili tento víkend, můžeme využít k dalšímu zlepšení,“ dodal Morbidelli.

Foto: Suzuki