MotoGP: Viňales udržel první pozici i odpoledne

Maverick Viňales zajel nejlepší čas v pátek ráno, když pršelo a nejrychlejší byl i v odpoledním tréninku na suché dráze. Druhým nejrychlejším jezdcem druhého tréninku je Andrea Dovizioso. První trojku uzavírá Cal Crutchlow.

Danilo Petrucci zajel čtvrtý nejrychlejší čas. První pětku doplnil domácí Jack Miller. Marc Márquez měl ve druhém tréninku incident s Lorenzem, který jej zbrzdil a Márquez tak nevylepšil svůj čas a skončil až šestý, takže se docela zlobil.

Valentino Rossi, který má před sebou 400. Velkou cenu, zajel sedmý nejlepší čas. Dále se umístili Alex Rins a Franco Morbidelli. Desítku doplnil Aleix Espargaro, jehož bratr Pol měl v tréninku velký pád, ale měl by být v pořádku. Speciální dvacetiminutový test pneumatik však Pol musel vynechat.

Do druhého tréninku ani do testu pneumatik nenastoupil Fabio Quartararo, který měl v prvním tréninku těžký pád. Francouz sice naštěstí nemá nic zlomeného, ale kotník má dost bolavý. Kvůli lékům proti bolesti tedy nemohl jet, ale zítra už by se mohl vrátit zpět na dráhu. Pokud však bude pršet, což je možné, bude muset do první kvalifikace.

Karel Abraham byl ještě krátce před koncem tréninku na provizorní postupové pozici, ale nakonec obsadil dvanácté místo.

GP Austrálie - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Maverick VINALES Yamaha 331,3 1'28,824 2 Andrea DOVIZIOSO Ducati 340,7 1'29,320 0,496 3 Cal CRUTCHLOW Honda 341,8 1'29,325 0,501 4 Danilo PETRUCCI Ducati 339,6 1'29,327 0,503 5 Jack MILLER Ducati 339,6 1'29,344 0,52 6 Marc MARQUEZ Honda 339,6 1'29,421 0,597 7 Valentino ROSSI Yamaha 333,4 1'29,436 0,612 8 Alex RINS Suzuki 340,7 1'29,472 0,648 9 Franco MORBIDELLI Yamaha 330,3 1'29,718 0,894 10 Aleix ESPARGARO Aprilia 338,6 1'29,791 0,967 11 Joan MIR Suzuki 334,4 1'29,875 1,051 12 Karel ABRAHAM Ducati 339,6 1'29,997 1,173 13 Andrea IANNONE Aprilia 337,5 1'30,170 1,346 14 Francesco BAGNAIA Ducati 338,6 1'30,426 1,602 15 Johann ZARCO Honda 339,6 1'30,441 1,617 16 Jorge LORENZO Honda 335,4 1'30,706 1,882 17 Pol ESPARGARO KTM 336,5 1'30,859 2,035 18 Mika KALLIO KTM 331,3 1'30,865 2,041 19 Hafizh SYAHRIN KTM 330,3 1'30,940 2,116 20 Miguel OLIVEIRA KTM 330,3 1'31,404 2,58 21 Tito RABAT Ducati 334,4 1'31,459 2,635 Fabio QUARTARARO Yamaha

Foto: Yamaha