MotoGP: Vítězem historicky prvního maďarského sprintu se stal Marc Márquez

Marc Márquez si připsal další výhru ve sprintu. Tentokrát jej na stupně vítězů doprovodili jezdci týmu VR46 Racing. Di Giannantonio dojel jako druhý, Morbidelli obsadil třetí místo.
Do historicky prvního maďarského sprintu, který byl vypsán na třináct kol, vyrážel jako první Marc Márquez. Spolu s ním z první řady startovali i Marco Bezzecchi a Fabio di Giannantonio. Po startu se vedení ujal Marc Márquez. Fabio Quartararo, jenž startoval z šesté pozice, se v úvodu vehementně snažil prodrat na druhé místo, nicméně nakonec se dostal do kontaktu s Bastianinim a skončil na zemi. Bastianini kontakt s Quartararem ustál bez pádu, o něco málo později se ovšem dostal do kolize se Zarcem a oba společně skončili na zemi. Vše se naštěstí obešlo bez zranění. Oba incidenty budou vyšetřovány až po závodě.
Ve čtvrtém kole sprintu pokračoval na první pozici Marc Márquez. Druhý byl di Giannantonio. První trojku uzavíral Franco Morbidelli. Za dvojicí týmu VR46 Racing následovali Marini, Aldeguer a Mir. Bezzecchi, který vyrážel z druhé pozice, aktuálně jezdil na sedmém místě.
V šestém kole skončil na zemi Pedro Acosta. Jezdec se sice po pádu rozjel, ale propadl se na sedmnácté místo. Za ním byl pouze Brad Binder, který měl za sebou návštěvu boxů.
V osmém okruhu dostal vedoucí Marc Márquez varování týkající se překračování limitů dráhy. Musel si tedy dávat pozor, aby nedostal penalizaci. Druhé místo držel di Giannantonio. Třetí byl Morbidelli, ale Marini s Aldeguerem byli nedaleko za Italovými zády, takže Morbidelli si je musel hlídat.
V předposledním kole stále pokračoval na první pozici Marc Márquez. Nic se neměnilo ani na dalších místech v první pětce, kde zůstávali di Giannantonio, Morbidelli, Marini a Aldeguer. Na provizorních bodovaných pozicích dále jeli i Joan Mir, Marco Bezzecchi, Alex Márquez a Jorge Martin. Pol Espargaro uzavíral první desítku, což ve sprintu znamená první nebodovanou pozici.
Marc Márquez nakonec opět nedal nikomu šanci a vyhrál další sprint, letos už třináctý. Na podium jej tentokrát doprovodili jezdci týmu VR46 Racing. Druhé místo obsadil Fabio di Giannantonio. Třetí skončil Franco Morbidelli. Na Lucu Mariniho zbyla jen „bramborová“ medaile, ale vypadal spokojeně. Čtvrté místo je totiž Mariniho (zatím) nejlepším výsledkem ve sprintu s motocyklem značky Honda.
První pětku dnes doplnil Fermin Aldeguer. Joan Mir nakonec udržel za sebou Bezzecchiho, jenž se na něj snažil v závěru zaútočit. Mir tedy zůstal šestý, Bezzecchi se musel smířit se sedmou pozicí. Alex Márquez tentokrát dorazil do cíle jako osmý. Poslední bod bral Jorge Martin.
GP Maďarska - MotoGP, sprint
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas/Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|21'13,465
|2
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|2,095
|3
|Franco Morbidelli
|Ducati
|3,595
|4
|Luca Marini
|Honda
|4,89
|5
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|5,692
|6
|Joan Mir
|Honda
|6,147
|7
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|6,266
|8
|Alex Marquez
|Ducati
|7,332
|9
|Jorge Martin
|Aprilia
|10,779
|10
|Pol Espargaro
|KTM
|12,905
|11
|Raul Fernandez
|Aprilia
|13,148
|12
|Jack Miller
|Yamaha
|14,097
|13
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|14,891
|14
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|15,342
|15
|Ai Ogura
|Aprilia
|15,467
|16
|Alex Rins
|Yamaha
|21,007
|17
|Pedro Acosta
|KTM
|22,245
|18
|Brad Binder
|KTM
|0
|Neklasifikováni
|
|Johann Zarco
|Honda
|
|
|Enea Bastianini
|KTM
|
|
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati