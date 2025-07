MotoGP: Vítězem historicky prvního sprintu v Brně se stal Marc Márquez

Marc Márquez dorazil do cíle brněnského sprintu jako první. Hrozilo mu sice, že o výhru přijde kvůli nesprávnému tlaku v pneumatikách, ale nakonec se tak nestalo. Spolu s Márquezem se na podium podívali i Acosta a Bastianini.

Historicky první brněnský sprint byl vypsán na deset kol. Jako první do něj vyrážel Francesco Bagnaia. Spolu s ním z první řady startovali i Marc Márquez a Fabio Quartararo. Bagnaia sice chvíli udržel první místo, ale ještě během prvního kola se před něj dostal Marc Márquez. Mladšímu z bratrů Márquezových naopak dnešní start vůbec nevyšel. Dostal se do kontaktu s Aldeguerem a propadl se téměř na konec pole. Quartararo zůstal na třetí pozici až do začátku druhého kola. Pak jej předjel Acosta. V druhém kole došlo k nepříjemné kolizi mezi Augustem Fernandezem a Takaakim Nakagamim.

Marc Márquez pokračoval na první pozici i v dalším průběhu sprintu. Bagnaia zůstával druhý, ale v pátém kole se před něj posunul Acosta a následně i Bastianini a Quartararo.

V šestém kole upadl Fabio di Giannantonio. Ital naštěstí od nehody odešel po svých. Na čele se mezitím vystřídali Acosta s Marcem Márquezem. Marc Márquez, který řešil problém s tlakem pneumatik, si na Acostu počkal a zařadil se za jeho záda. Na třetí pozici jezdil Bastianini. Za Italem, který se vrací po zánětu slepého střeva, jezdili Quartararo a Bagnaia. Na provizorních bodovaných pozicích se dále drželi i Bezzecchi, Raul Fernandez, Zarco a Martin. Alex Márquez, který se v úvodu výrazně propadl, byl nyní sedmnáctý.

Tři kola před závěrem pokračoval na první pozici Acosta. Marc Márquez, Bastianini a Quartararo se ovšem stále drželi těsně za ním. Na pátou příčku se posunul Bezzecchi. Bagnaia se propadl na šesté místo.

V úvodu předposledního kola se neměnilo pořadí na prvních třech místech, stále se tam drželi Acosta, Marc Márquez a Bastianini. Před Quartarara se ale na čtvrté místo dostal Bezzecchi.

Marc Márquez se evidentně nechtěl smířit s druhým místem. Ještě před koncem předposledního kola se dostal před Acostu, ale nijak výrazně mu neujížděl. Acosta se držel těsně za Márquezovými zády i v posledním kole. Na třetí pozici pokračoval Bastianini, který stejně jako Acosta sedlá motocykl značky KTM. Strojům KTM se v minulosti v Brně velmi dařilo. Poslední závod, který se jel před pěti lety, vyhrál Brad Binder na KTM.

V dnešním sprintu se sice na podium podívali hned dva jezdci KTM, ale na stupínku nejvyšším se opět objevil jezdec Ducati. Marc Márquez projel cílem jako první. Pedro Acosta skončil druhý. Bastianini obsadil třetí místo. Do první pětky se dále vešli i Bezzecchi a Quartararo. Pro body si dojeli i Raul Fernandez, Bagnaia, Zarco a Pol Espargaro. Alex Márquez se nakonec po nevydařeném úvodu vpřed neposunul. Dojel sedmnáctý. Poprvé v letošním roce tak Alex Márquez skončil ve sprintu bez bodů.

Po průjezdu cílem bylo oznámeno, že Marc Márquez, Alex Rins a Ai Ogura jsou vyšetřováni kvůli nesprávnému tlaku v pneumatikách. V případě Rinse a Ogury, kteří dojeli mimo bodované pozice, se nejednalo o nijak důležitou zprávu, ale pro Marca Márqueze by penalizace znamenala ztrátu vítězství. Nakonec ale bylo rozhodnuto, že penalizace udělena nebude.

GP České republiky - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 19'05,883 2 Pedro Acosta KTM 0,798 3 Enea Bastianini KTM 1,324 4 Marco Bezzecchi Aprilia 1,409 5 Fabio Quartararo Yamaha 2,292 6 Raul Fernandez Aprilia 3,358 7 Francesco Bagnaia Ducati 3,648 8 Johann Zarco Honda 3,92 9 Pol Espargaro KTM 4,748 10 Brad Binder KTM 5,902 11 Jorge Martin Aprilia 6 12 Jack Miller Yamaha 6,379 13 Miguel Oliveira Yamaha 7,081 14 Fermin Aldeguer Ducati 7,612 15 Luca Marini Honda 8,681 16 Ai Ogura Aprilia 8,992 17 Alex Marquez Ducati 9,404 18 Alex Rins Yamaha 9,871 19 Joan Mir Honda 11,487 Neklasifikováni Fabio Di Giannantonio Ducati 07'47,171 Augusto Fernandez Yamaha 02'02,814 Takaaki Nakagami Honda 02'02,448

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati