MotoGP: Vítězem jubilejní 1000. Grand Prix se stal Bezzecchi

Dnešní Velká cena Francie byla jubilejní 1000. Grand Prix. Z prvního místa se do ní vydával Francesco Bagnaia, který do Le Mans přijel v roli vedoucího muže šampionátu. Z důvodu zranění nemohli nastoupit Pol Espargaro, Miguel Oliveira a Enea Bastianini. Po prvním pátečním tréninku se rozhodl nepokračovat Raul Fernandez, který je krátce po operaci předloktí.

Závod byl vypsán na 27 kol. Po startu se do čela dostal Marc Márquez. Na druhé místo se zařadil Miller a na třetí Marini. Bagnaia klesl na páté místo, ale ještě během prvního kola se dostal na čtvrté.

Ve druhém kole závodu už byl Bagnaia na třetím místě před Marinim. Miller se pokusil zaútočit na vedoucího Márqueze, ale zatím ještě neuspěl. Podařilo se mu to až o kolo později.

V době, kdy do konce závodu zbývalo třiadvacet kol, jelo prvních sedm jezdců těsně za sebou. Pak ovšem došlo ke kolizi mezi Bagnaiou a Viňalesem. Oba skončili na zemi, ale naštěstí jsou relativně v pořádku, jen si měli dost co vyříkávat. Málem si to vyříkali i ručně, ale komisaři jim v tom bránili. Krátce po nich skončili na zemi i Alex Márquez a Luca Marini. Marini nejprve ztratil přilnavost a snažil se ustát pád. Jeho kolega Bezzecchi se mu vyhnul, ale následně do padajícího Itala narazil Alex Márquez. Nakonec tedy skončili na zemi Marini i Alex Márquez, přičemž Márquez měl štěstí, že jej nikdo nepřejel. Luca Marini po nehodě zamířil do zdravotního střediska na prohlídku, ale naštěstí je v pořádku. A stejně tak i Alex Márquez je v pořádku.

Osmnáct kol před závěrem pokračoval na první pozici Miller. Těsně za ním byl Bezzecchi, který ovšem dostal penalizaci za nezodpovědnou jízdu. Kvůli tomu, že při předjíždění vytlačil Marca Márqueze mimo trať, se musel odsunout o jedno místo vzad. Na chvíli tedy před sebe musel pustit Martina. Pak se ale opět rychle vrátil na druhou příčku.

V následujícím kole se Bezzecchi dostal před Millera do vedení. Na Millera se záhy pokusil zaútočit i Marc Márquez, který byl aktuálně třetí. Na čtvrtém místě jezdil Martin. První pětku uzavíral domácí Zarco. Další z domácích jezdců – Quartararo – byl desátý. Nováček Augusto Fernandez bojoval na šesté pozici. V závodě pokračovalo 17 jezdců.

V další fázi závodu se Bezzecchimu dařilo budovat si náskok v čele. Márquez předjel Millera a také mu začal ujíždět. Následně se před Millera dostal i Martin.

Čtrnáct kol před plánovaným koncem skončil závod pro Joana Mira, který upadl. Jezdec odešel po svých.

Třináct okruhů před šachovnicí držel první místo Bezzecchi. Druhý byl Márquez, třetí Martin a čtvrtý Zarco. Na páté příčce už byl nováček Augusto Fernandez. Miller klesl na šesté místo a evidentně neměl nijak rychlé tempo, rychle se mu totiž přiblížil i Aleix Espargaro a stejně tak rychle jej i předjel. Na zemi skončil Alex Rins. Jezdec je v pořádku.

Osm kol před cílem stále vedl Bezzecchi – nyní už byl téměř 2,5 sekundy před druhým Marcem Márquezem. Těsně za Márquezem se držel Martin. Binder, který bojoval s Millerem o sedmé místo, dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože si v jednom místě zkrátil trať. Po absolvování trestu klesl na deváté místo za domácího Quartarara.

Šest kol před závěrem se Martin na chvíli dostal před Marca Márqueze, ale ten mu předjetí rychle vrátil.

Tři okruhy před cílem upadl Miller. Jezdec odešel po svých. Martin znovu zkusil zaútočit na Márqueze, ale ani tentokrát se před ním nedokázal udržet. Bezzecchi mezitím navyšoval náskok a Márquezovi s Martinem se přibližoval Zarco.

V předposledním kole Martin znovu zaútočil na Márqueze a dostal se před něj. Tentokrát už mu ale Márquez nemohl předjetí vrátit, protože záhy po ztrátě druhé pozice upadl. Naštěstí je v pořádku. Zarco se tím pádem posunul na provizorní podium. Na čtvrté místo se dostal nováček Augusto Fernandez.

Vítězem jubilejní 1000. Grand Prix se stal Bezzecchi. Druhé místo si dnes v závodě vyjel Jorge Martin. Na podium se dostal i domácí jezdec Johann Zarco. Nováček Augusto Fernandez dokázal udržet Aleixe Espargara za sebou a díky tomu se může radovat ze čtvrtého místa. Aleix Espargaro skončil pátý. Binder dorazil do cíle jako šestý. Fabio Quartararo si před domácím publikem vyjel sedmé místo.

GP Francie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 72MarcoBezzecchi Ducati 162,8 41'37,9700 2 89JorgeMartin Ducati 162,5 4,256 3 5JohannZarco Ducati 162,5 4,795 4 37AugustoFernandez KTM 162,4 6,281 5 41AleixEspargaro Aprilia 162,4 6,726 6 33BradBinder KTM 161,9 13,638 7 20FabioQuartararo Yamaha 161,8 15,023 8 49FabioDi Giannantonio Ducati 161,8 15,826 9 30TakaakiNakagami Honda 161,7 16,37 10 21FrancoMorbidelli Yamaha 161,6 17,828 11 9DaniloPetrucci Ducati 160,9 29,735 12 32LorenzoSavadori Aprilia 160,5 36,135 13 94JonasFolger KTM 159,6 49,808 Neklasifikováni 93MarcMarquez Honda 162,5 2 kola 43JackMiller KTM 162,2 3 kola 42AlexRins Honda 161,5 13 kol 36JoanMir Honda 159,6 15 kol 73AlexMarquez Ducati 160,7 22 kol 10LucaMarini Ducati 160,8 22 kol 12MaverickViñales Aprilia 160,5 23 kol 1FrancescoBagnaia Ducati 160,6 23 kol

Foto: Mooney VR46