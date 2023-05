MotoGP: Vítězství ve francouzském sprintu slaví Jorge Martin

Francouzský sprint byl vypsán na 13 kol. Jako první do něj vyrážel Bagnaia a byl to právě on, kdo se po startu dostal do čela. Na druhé místo se zařadil Martin a na třetí Miller. Marc Márquez po startu z druhé pozice klesl až na konec první pětky.

Hned ve druhém kole závodu skončil na zemi Miller, kterému se do té doby v Le Mans dobře dařilo. Ovládl dva tréninky a v úvodu závodu jezdil na třetí pozici. Jezdec je naštěstí po nehodě v pořádku, ale viditelně dost zklamán. Na třetí místo se po Millerově pádu posunul Marc Márquez, který o něco dříve předjel Mariniho. Na prvních dvou místech zůstávali Bagnaia a Martin. Binder už byl v tuto chvíli čtvrtý. I on se totiž dokázal dostat před Mariniho, který nyní uzavíral první pětku.

Deset kol před koncem už vedl Martin. Bagnaia klesl na druhé místo. Márquez se držel před Binderem, ale Binder naznačoval, že by se rád dostal před Márqueze. Martinovi se v čele relativně rychle podařilo ujet. Bagnaia, Márquez a Binder zůstávali těsně za sebou. Pátý Marini nebyl v těsném kontaktu s touto trojicí, ale vzhledem k tomu, že trojice spolu bojovala, dokázal se Marini rychle přitáhnout k nim.

Devět okruhů před závěrem už byl Binder před Márquezem i před Bagnaiou na druhém místě. Nicméně Martin v čele už měl náskok přes 1,5 sekundy. O kolo později Bagnaia klesl za Márqueze i za Mariniho, takže byl v tuto chvíli pátý. Na zemi skončil Augusto Fernandez, který ovšem nebyl v bojích o přední pozice. Na sedmém místě jedoucí Bezzecchi dostal varování týkající se překračování limitů dráhy.

Sedm kol před šachovnicí pokračoval na první pozici Martin. Druhý byl relativně osamocený Binder. O třetí místo bojovali Marc Márquez, Bagnaia a Marini. V té době se objevila informace, že upadl Alex Márquez, ale jednalo se pouze o chybu grafiky. Alex v závodě pokračoval, ale mimo bodované pozice.

Ani čtyři kola před koncem se nic neměnilo na první pozici, tu stále držel Martin. Druhý zůstával Binder. Třetí byl aktuálně Bagnaia, ale Márquez a Marini byli těsně za ním. Na zemi skončil Fabio Quartararo, který se do té doby stačil propracovat na osmé místo. Takhle si jistě své vystoupení před domácím publikem nepředstavoval, ale naštěstí aspoň odešel po svých.

Pro výhru ve sprintu si nakonec dojel Jorge Martin. Druhý skončil Brad Binder a na poslední stupínek pódia se dostal Francesco Bagnaia. Čtvrté místo obsadil Luca Marini. První pětku uzavřel Marc Márquez.

GP Francie - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 89JorgeMartin Ducati 163,3 19'59,0370 2 33BradBinder KTM 163 1,84 3 1FrancescoBagnaia Ducati 162,9 2,632 4 10LucaMarini Ducati 162,8 3,418 5 93MarcMarquez Honda 162,8 3,541 6 5JohannZarco Ducati 162,7 4,483 7 72MarcoBezzecchi Ducati 162,6 5,224 8 41AleixEspargaro Aprilia 162,4 6,359 9 12MaverickViñales Aprilia 162,2 8,336 10 30TakaakiNakagami Honda 162 9,439 11 42AlexRins Honda 161,6 12,388 12 49FabioDi Giannantonio Ducati 161,4 14,125 13 21FrancoMorbidelli Yamaha 161,3 15,121 14 36JoanMir Honda 161,2 15,383 15 73AlexMarquez Ducati 161,2 15,591 16 9DaniloPetrucci Ducati 160,7 19,415 17 32LorenzoSavadori Aprilia 159,7 26,992 Neklasifikováni 20FabioQuartararo Yamaha 162 4 kola 94JonasFolger KTM 158,9 5 kol 37AugustoFernandez KTM 159,8 8 kol 43JackMiller KTM 156,5 12 kol

Foto: Pramac Racing