MotoGP: Z Japonska odjíždí vítězně Miller

Marc Márquez se po třech letech vrátil na pole position. Od zranění paže se sice Márquez v několika závodech dokázal probojovat na podium – dokonce i na stupínek nejvyšší, ale z pole position naposledy startoval ještě před zraněním – konkrétně to bylo v Japonsku roku 2019.

Japonský závod královské kubatury byl vypsán na 24 kol. Hned v zahřívacím kole měl nějaký problém Aleix Espargaro, který musel zamířit do boxů, kde rychle přeskočil na druhý stroj a odstartoval z boxové uličky, což pro třetího muže průběžného pořadí šampionátu nebylo vůbec příznivé.

Po startu se vedení ujal Binder, ale záhy jej vystřídal Martin. Márquez se po startu z pole position propadal. Ve druhém kole byl pátý. Na prvních čtyřech místech jeli Martin, Binder, Miller a Oliveira.

Jednadvacet kol před koncem vedl Miller. Druhý byl Martin a o třetí místo bojovali jezdci KTM – Binder a Oliveira. Quartararo byl osmý, nicméně záhy jej Marini odsunul na deváté místo. Bagnaia a Bastianini spolu bojovali o jedenácté místo. Aleix Espargaro byl po problémech v úvodu až na konci pole.

Miller držel první pozici i v době, kdy do konce zbývalo sedmnáct kol. Martin zůstával druhý. Třetí byl Oliveira a první pětku doplňovali Binder a Márquez. Jezdci bojující o titul se stále drželi mimo přední pozice. Quartararo jezdil osmý. Bagnaia pokračoval v bojích s Bastianinim na hranici první a druhé desítky. Aleix Espargaro byl stále mimo body.

Třináct okruhů před závěrem měl Miller v čele náskok přes 3,5 sekundy. Martin byl druhý. Třetí jezdil v tuto chvíli Binder. Oliveira byl čtvrtý a Márquez pátý. Bastianini se posunul na deváté místo. Pol Espargaro se naopak propadl mimo první desítku. Tsudovi, který nahrazoval zraněného Mira, začal hořet stroj. Tím tedy pro tohoto Japonce závod skončil.

Deset kol před koncem se neměnilo pořadí na prvních pěti místech. Miller v čele dále ujížděl. Ze závodu musel odstoupit Alex Rins, ten ovšem nebyl v bojích o nejvyšší pozice. Osmý Quartararo se několik kol držel relativně těsně za Viňalesem, ale ani sedm kol před koncem se pořadí neměnilo. Za Quartararem pak byli seřazení Bastianini a Bagnaia.

Pět okruhů před šachovnicí měl Miller náskok v čele přes pět vteřin. Druhému Martinovi se ovšem přibližoval Binder. Bagnaia se posunul na deváté místo před Bastianiniho. Quartararo nenacházel recept na Viňalese, přestože stále jezdil relativně těsně za ním. Aleix Espargaro byl sedmnáctý.

Tři kola před závěrem se Márquez posunul na čtvrté místo před Oliveiru. Na prvních třech pozicích se pořadí neměnilo, ale Binder byl těsně za Martinem. Quartararo a Bagnaia spolu bojovali o osmé místo a těsně za sebou měli Bastianiniho.

Do posledního kola najel jako první Miller a nakonec si dojel pro výhru. Binder dorazil do cíle jako druhý. Martin skončil třetí. Márquez si z Japonska nakonec veze nepopulární „bramborovou“ medaili. První pětku doplnil Oliveira. Jako šestý do cíle dorazil Marini. Viňales udržel sedmé místo. Bagnaia při bojích s Quartararem v závěru upadl, ale naštěstí odešel po svých. Quartararo sice dojel „až“ osmý, přesto si v čele šampionátu polepšil, protože Bagnaia ani Aleix Espargaro nebodovali. Quartararo nyní vede o osmnáct bodů před Bagnaiou. Do konce roku zbývají ještě čtyři závody.

GP Japonska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 43JackMiller Ducati 162,7 42'29,1740 2 33BradBinder KTM 162,5 3,409 3 89JorgeMartin Ducati 162,4 4,136 4 93MarcMarquez Honda 162,2 7,784 5 88MiguelOliveira KTM 162,2 8,185 6 10LucaMarini Ducati 162,1 8,348 7 12MaverickViñales Aprilia 162 9,879 8 20FabioQuartararo Yamaha 162 10,193 9 23EneaBastianini Ducati 162 10,318 10 72MarcoBezzecchi Ducati 161,6 16,419 11 5JohannZarco Ducati 161,6 16,586 12 44PolEspargaro Honda 161,6 17,456 13 73AlexMarquez Honda 161,5 18,219 14 21FrancoMorbidelli Yamaha 161,5 19,012 15 35CalCrutchlow Yamaha 161,5 19,201 16 41AleixEspargaro Aprilia 161,1 25,473 17 49FabioDi Giannantonio Ducati 161 27,006 18 25RaulFernandez KTM 160,8 29,374 19 87RemyGardner KTM 160,8 29,469 20 30TakaakiNakagami Honda 160 43,294 Neklasifikováni 63FrancescoBagnaia Ducati 162 1 kolo 40DarrynBinder Yamaha 155,6 10 kol 42AlexRins Suzuki 160,3 10 kol TakuyaTsuda Suzuki 157,9 13 kol TetsutaNagashima Honda 159,6 15 kol

Foto: Václav Duška Jr.